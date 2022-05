Twitch verbant populaire, gecontracteerde en exclusieve streamer van platform

Een van de populairste streamers op Twitch, Dr. Disrespect, is verdwenen van Twitch. In een e-mail laat het platform doorschijnen dat hij de Twitch-regels overtreden heeft, maar duidelijkheid is er niet. Het platform betaalde de streamer eerder dit jaar nog voor Twitch-exclusiviteit.

Twitch liet enkele dagen geleden al weten dat het seksuele intimidatie op het platform strenger ging aanpakken, maar het is niet duidelijk of dat te maken heeft met Dr. Disrespect. Tegen The Verge zegt Twitch over de kwestie dat het 'standaardproces is dat we passende actie ondernemen wanneer een streamer onze regels overtreedt, ongeacht hun status binnen de gemeenschap'.

Volgens The Verge zat Dr. Disrespect in de top-tien van grootste streamers van het platform. Sterker nog, in maart van dit jaar, dus slechts drie maanden geleden, tekende Dr. Disrespect een exclusief contract met Twitch met een duur van twee jaar. Daarvoor kreeg de man een volgens hemzelf 'levensveranderend bedrag'. Of dat geld al dan niet deels terug moet, is niet bekend.

De streamer had volgens Twitch Tracker 4,5 miljoen volgers, wat hem op de tiende plek plaatste. Gemiddeld trok hij 27.000 kijkers op zijn streams. Zijn recentste stream was op donderdag. Dr. Disrespect speelde voornamelijk Battle Royales in zijn uitzendingen.

Update, zondag: Dr. Disrespect zelf zegt ook niet te weten wat de reden achter de verwijdering is.