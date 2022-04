Twitch zegt ook Amerikaanse versie TwitchCon in september af

Amazon-dochter Twitch heeft ook de Amerikaanse versie van TwitchCon in september afgelast. Het evenement stond nog op de kalender, maar in overleg met de stad waar het zou plaatsvinden, San Diego, gaat het evenement niet door.

Twitch lijkt een online evenement te plannen, zo is op te maken uit de tekst van de aankondiging. "Omdat we niet fysiek kunnen samenkomen, zoeken we naar manieren om de krachten in een andere dimensie te bundelen later dit jaar", aldus het bedrijf.

TwitchCon in San Diego zou plaatsvinden vanaf 25 tot en met 27 september en stond tot nu toe nog op de agenda, maar vanwege het verbod op evenementen met veel mensen vanwege de uitbraak van het coronavirus heeft het Amazon-dochterbedrijf het evenement nu toch geschrapt.

De versie die begin mei zou plaatsvinden in Amsterdam was al eerder geschrapt. De TwitchCon beurs vindt tweemaal per jaar plaats, eenmaal in de VS en eenmaal in Europa. De beurs is gewijd aan live games streamen en alles wat daaromheen plaatsvindt. Het zou de tweede TwitchCon in Europa zijn en de eerste in Nederland. TwitchCon San Diego trok vorig jaar 28.000 bezoekers.