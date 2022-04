Samsung-patent duidt op smartphone met beweegbare cameralenzen

Een Samsung-patent duidt erop dat de fabrikant werkt aan een smartphone met beweegbare cameralenzen. Een beweegbare lens kan mogelijk meer van een bepaalde scéne of een bepaald object met meer detail vastleggen.

De configuratie uit het voorbeeld van Samsung bestaat uit vijf camera's met groothoeklenzen en één telelens, meldt Android Police op basis van de patentaanvraag. De aanvraag is van vorig jaar, maar is nu pas online gekomen.

De aanvraag vermeldt dat de serie van beweegbare camera's diverse nieuwe functies mogelijk maakt, zoals het maken van panoramafoto's met een enkele klik of een panoramafoto met 'bokeh'-functie om de achtergrond te vervagen achter het object.

De camera's in de set-up kunnen bovendien verschillende eigenschappen hebben, zoals een camera zonder infraroodfilter om meer te kunnen zien bij weinig licht, een monochrome camera om meer details vast te leggen of camera's met grotere maar minder pixels om prestaties in low-light te verbeteren.

Het is onbekend of Samsung het idee ooit in de praktijk gaat brengen. Er zijn al telefoons geweest met draaibare camera's, zoals de Oppo N1 uit 2013 en Asus Zenfone 6 van vorig jaar. In geen geval ging het daarbij om camera's die over meerdere assen konden roteren onafhankelijk van elkaar.