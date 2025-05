Streamer bouwt stoel die hem in watertank laat vallen als hij valt in spel

Iedere keer dat Twitch-streamer KeatDawg in platformer Jump King valt, is er een kans dat hij een nat pak krijgt. Hij heeft namelijk een stoel gebouwd die hem in een watertank laat vallen als hij in-game valt. De kans dat hij valt wordt groter naarmate er meer kijkers zijn.

KeatDawg heeft een stoel gemaakt waarbij het zitgedeelte naar beneden kan vallen op het moment dat hij in-game valt. Zijn gamingheadset blijft bij een val van de streamer in de watertank aan een draad hangen, zodat de apparatuur niet beschadigd raakt. Na iedere val in de watertank moet de streamer de stoel handmatig resetten en terugzetten in de zitstand. Op het moment van schrijven heeft KeatDawg minstens 344 keer een nat pak gehaald, al is hij een stuk vaker in het spel gestorven.

Standaard heeft de streamer namelijk een kans van tien procent om nat te worden nadat zijn personage valt. Het percentage loopt op naarmate er meer kijkers in zijn stream komen. Het aantal vallen en dunks wordt live weergegeven in de stream van KeatDawg, evenals de kans dat de stoel hem in de watertank laat vallen. KeatDawg streamt doorgaans games als Minecraft en Overwatch. Hij is begin augustus begonnen met de Jump King-streams met de watertank.

Jump King is een sidescrolling platformgame die in 2019 is verschenen. De pc-game kost 12,99 euro. Spelers moeten in de game een toren zien te beklimmen, zonder daarbij naar beneden te vallen. KeatDawg is zeker 942 keer in het spel gevallen.