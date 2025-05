Stadia-speler Red Dead Redemption 2 dreigt 5.900 uur aan voortgang te verliezen

De YouTuber Colour heeft ruim 5.900 uur besteed aan het spelen van de cowboygame Red Dead Redemption 2 op Stadia. Nu de gamestreamingservice gaat stoppen in januari 2023, dreigt hij al zijn gemaakte voortgang in de online multiplayermodus van het spel te verliezen, zegt Colour.

De YouTuber schrijft donderdag in een tweet dat men 'geen idee heeft hoe pissig hij is' en deelt een screenshot van de uren die hij in de Stadia-versie van RDR2 heeft zitten. Het gaat om 5.907 uur, wat gelijkstaat aan 246 dagen. Het grootste deel van die uren heeft Colour besteed in Red Dead Redemption 2 Online.

In een vervolg op zijn originele bericht vraagt Colour aan ontwikkelaar Rockstar Games of hij een eenmalige overdracht kan doen van zijn personage in Red Dead Online naar een andere versie van de game. De online multiplayermodus ondersteunt namelijk geen cross platform progression, legt de YouTuber uit in een video. Als Colour zijn voortgang in Red Dead Online niet kan meenemen, dan moet hij helemaal opnieuw beginnen in een andere versie van Red Dead Redemption 2. Het betekent tevens dat hij geen toegang meer heeft tot alle verkregen items, zoals cosmetics, en in-game-geld uit de Stadia-versie. Zowel Rockstar Games als Google hebben nog niet gereageerd op de situatie van Colour.

Op 18 januari 2023 houdt Stadia op met bestaan. Eerder dit jaar zei Google nog dat de dienst beschikbaar zou blijven. Stadia-gebruikers krijgen wel al het geld terug dat ze in de dienst hebben gestoken. Het gaat om zowel alle gekochte games en add-ons als om hardware, zolang die in de Google Store zijn gekocht. Tweakers heeft vrijdag een achtergrondartikel gepubliceerd over de dienst.