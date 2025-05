Beyond Good & Evil 2 is langer in ontwikkeling dan Duke Nukem Forever

Lange tijd was Duke Nukem Forever de game die het langst in ontwikkeling was voor release, maar inmiddels is Beyond Good & Evil 2 langer in ontwikkeling. Het is 5239 dagen sinds Ubisoft de game aankondigde, terwijl Duke Nukem Forever 'al' na 5156 dagen verscheen.

Ubisoft kondigde Beyond Good & Evil 2 in 2008 aan, maar het is nog steeds onduidelijk wanneer het spel moet verschijnen. In de loop der jaren zijn er meerdere updates van Ubisoft over de game verschenen, maar volgens een gerucht van eerder dit jaar, is het spel nog steeds in preproductie. In deze fase worden concepten en ideeën rondom de game uitgedacht en wordt de ontwikkeling gepland.

Mocht het spel daadwerkelijk uitkomen, dan heeft er meer tijd tussen het verschijnen van het spel en de aankondiging gezeten, dan bij de huidige recordhouder Duke Nukem Forever. Die game verscheen immers in 2011, nadat deze in 1997 was aangekondigd, en bleek het lange wachten overigens niet waard te zijn. Tussen release en aankondiging van de Duke Nukem-game zat 5156 dagen; minder dan de hoeveelheid dagen tussen de aankondiging van Beyond Good & Evil 2 en nu, merkte GamesIndustry.biz-hoofdredacteur Brendan Sinclair op.

Beyond Good & Evil 2 is een thirdperson, openwereldactiegame die zich afspeelt voor de gebeurtenissen van het eerste spel. Die eerste game werd in 2003 uitgebracht. De opvolger moet, mits deze nog verschijnt, een co-opmodus en nieuwe personages krijgen.