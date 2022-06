'PlayStation-exclusive WiLD van Michel Ancel is geschrapt'

De PlayStation-exclusive WiLD, waar Rayman-maker Michel Ancel aan werkte, lijkt te zijn geschrapt. Dat stelt de doorgaans goed ingelichte gamejournalist Jeff Grubb. Het project werd in 2014 aangekondigd maar er is al jaren niets meer van de game vernomen.

"Ik kan bevestigen dat WiLD helemaal klaar is. Er is geen WiLD meer. WiLD is dood", vertelde Grubb in zijn betaalde GrubbSnax-videoserie voor Giant Bomb. Volgens hem heeft Michel Ancel het project mogelijk verlaten. Hij zou hier niet meer aan werken en het project zou geschrapt zijn, schrijft ook Video Games Chronicle.

Grubb stelt hierbij dat het team achter WiLD mogelijk samen wilde blijven om aan andere projecten te werken. "Ik weet niet wat daarmee gebeurd is, maar ze hadden zoiets van: 'we werken niet meer aan WiLD, maar we hebben hier wel veel talent, dus misschien kunnen we aan wat dingen werken'", voegt de journalist hieraan toe.

WiLD werd in 2014 aangekondigd door Sony als een PS4-game die werd gemaakt door een nieuwe studio van Rayman- en Beyond Good and Evil-bedenker Michel Ancel. De game werd sindsdien slechts eenmaal getoond, tijdens de Paris Games Week in 2015. In 2017 deelde Michel Ancel nog wel een afbeelding van WiLD op zijn Instagram-pagina. Tweakers publiceerde in 2015 een preview van WiLD.

Vorig jaar maakte Ancel echter bekend dat hij de game-industrie zou verlaten, na dertig jaar actief te zijn geweest in deze sector. Hij stelde toen dat zijn teams, die aan WiLD en Beyond Good and Evil 2 werken, 'sinds vele maanden autonoom' waren en dat zijn vertrek daarin geen verschil zou maken. WiLD lijkt nu dan toch geschrapt te zijn. Ubisoft stelde onlangs wel dat de ontwikkeling van Beyond Good and Evil 2 doorgaat en 'goed vordert', schrijft ook GamesRadar.