Gerucht: Ubisoft werkt aan remake van eerste Rayman-game

Ubisoft werkt aan een remake van de eerste Rayman-game. Dat schrijft Insider Gaming op basis van eigen bronnen. De uitgever bevestigt dat hij is begonnen met de 'verkenningsfase' van een nieuw Rayman-project.

Volgens Insider Gaming is de Rayman-remake onder de codenaam 'Project Steamboat' in ontwikkeling bij Ubisoft Milan, de studio die ook aan de eerste paar Rayman-games werkte. De bedenker van Rayman, Michel Ancel, is volgens de site ook betrokken bij de game in een adviserende rol. Hij vertrok in 2020 bij Ubisoft om aan de slag te gaan bij een natuurreservaat.

Daarnaast zouden enkele ontwikkelaars van de recente Prince of Persia-game The Lost Crown nu aan deze remake werken. Dat team is volgens Insider Gaming kortgeleden ontbonden vanwege tegenvallende verkoopcijfers, waardoor een vervolg op de 2d-platformer geen groen licht zou hebben gekregen. Het gros van de Prince of Persia-ontwikkelaars zou zich echter bij het team dat werkt aan Beyond Good & Evil 2 hebben aangesloten. Die game heeft sinds deze maand weer een creative director, nadat zijn voorganger in 2023 overleed.

Ubisoft laat aan Eurogamer weten dat het bedrijf is gestart met 'de verkenningsfase' voor een nieuw Rayman-project, al zegt het bedrijf niet of het om een remake gaat. "Het project bevindt zich in de beginfase en we zullen later meer informatie delen". De uitgever bevestigt wel dat Ancel als consultant is betrokken.