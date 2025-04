Android Authority deelt vermeende specificaties van Tensor G5-soc van Google

Android Authority heeft interne documenten ingezien met specificaties van Googles nieuwe Tensor G5-soc, waar de Pixel 10 vermoedelijk mee wordt uitgerust. Daaruit blijkt onder meer dat de chip net als de G4 wordt voorzien van een Arm Cortex X4-core, in plaats van de nieuwe X925.

Kamila Wojciechowska van Android Authority schrijft op basis van 'betrouwbare' interne documenten van Google dat de Tensor G5-soc de primaire Cortex X4-core van zijn voorganger behoudt. Daarnaast zou het middencluster nu bestaan uit vijf Cortex-A725-cores, in plaats van drie Cortex-A720-kernen. De derde cluster is gehalveerd van vier naar twee Cortex-A520-cores. Net als de Tensor G4 bestaat de G5 dus uit in totaal acht kernen.

Verder zou de nieuwe chip de eerste Tensor-soc worden zonder een Mali-gpu van Arm. In plaats daarvan zou er een DXT-48-1536 van de Britse chipontwerper Imagination Technologies aan worden toegevoegd. Die fabrikant leverde jarenlang de PowerVR-chips van iPhones en iPads van Apple, totdat laatstgenoemde de samenwerking in 2017 beëindigde. Er is weinig informatie over de nieuwe gpu bekend. Volgens Wojciechowska ondersteunt de gpu raytracing en gpu-virtualisatie, in tegenstelling tot de vorige Pixel-chips.

Uit de documenten blijkt dat de nieuwe soc iets meer AI-kracht biedt. De ingebouwde AI-accelerator van de Tensor G5 is volgens interne benchmarks zo'n veertien procent sneller dan de vorige generatie. De G4 van de Pixel 9 gebruikte dezelfde AI-accelerator als de Tensor G3.

De G5 moet de eerste zelfontworpen soc van Google worden. De vorige Tensor-chips werden door Samsung gemaakt. Daarbij werden de Exynos-socs van de Zuid-Koreaanse fabrikant als basis gebruikt. De productie van de nieuwe chip vindt volgens eerdere geruchten plaats bij TSMC. Android Authority meent dat de Tensor G5 volgend jaar in de Google Pixel 10 geplaatst zal worden.