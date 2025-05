Gerucht: Google Pixel 10 en 11 krijgen nieuwe AI-tools en camerafuncties

Googles toekomstige Pixel 10- en 11-smartphones krijgen mogelijk een verbeterde Tensor-soc die nieuwe AI-functies mogelijk maakt. Dat blijkt uit uitgelekte documenten die zijn ingezien door Android Authority. Het medium spreekt over features rondom de camera en gezondheidstracking.

Android Authority heeft naar eigen zeggen documenten ingezien van Googles gChips-divisie, die werkt aan de Tensor-chips die gebruikt worden in de Pixel-serie. De documenten bevatten bijvoorbeeld details over de Tensor G5, waar de website vorige week al specificaties van deelde. Het techmedium deelt nu meer details over specifieke AI-features die geïntroduceerd worden met de chip.

De Tensor G5 moet bijvoorbeeld 'Video Generative ML'-functies. Die worden beschreven als generatieve AI-functies die kunnen worden ingezet bij het bewerken van video's. De techgigant zou ook functies overwegen voor het bewerken van foto's. Daaronder valt een functie waarbij geschetste tekeningen omgezet kunnen worden in realistischere afbeeldingen. Er wordt ook gesproken over 'Speak-to-Tweak'-en 'Magic Mirror'-features, hoewel daarover weinig details bekend zijn. Verder moet de Tensor G5 in staat zijn om Stable Diffusion lokaal te draaien.

De Tensor G5 moet daarnaast de camerafunctionaliteiten van toekomstige Pixel-telefoons verbeteren. Zo krijgt de soc ondersteuning voor 4k60-video-opnames met hdr; voorheen ging dat met maximaal 30fps. De Pixel 11, die naar verwachting in 2026 verschijnt, moet '100x zoom' bieden via machine learning, zowel voor foto's als video's. Android Authority spreekt ook van een 'Ultra Low Light'-videofunctie, die de beeldkwaliteit verbetert van video's die zijn opgenomen met weinig omgevingslicht. Google biedt al een dergelijke functie aan, maar die draait momenteel in de cloud. De toekomstige versie moet volledig lokaal draaien. De toekomstige functie zou deels leunen op nieuwe camera's om betere beeldkwaliteit te bieden.

Tot slot bevatten de documenten enkele details over de Tensor G6-soc. Die moet een 'nanoTPU' bevatten, die AI-taken efficiënt moet kunnen uitvoeren. Android Authority schrijft dat die gebruikt gaat worden voor always-on-gezondheidsfuncties, zoals het detecteren van onrustige ademhaling, slaapapneu, valdetectie, en slaapstadia. De soc moet ook functies krijgen voor het bijhouden van activiteiten. De chip moet bijvoorbeeld AI-tools bieden voor hardlopers.

De Google Pixel 10 en 11 verschijnen naar verwachting respectievelijk in 2025 en 2026. Het is dan ook mogelijk dat deze geplande features nog veranderen.