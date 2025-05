Apple voorziet Magic Mouse, Keyboard en TrackPad van USB-C

Apple levert zijn Mac-randapparatuur vanaf nu met een USB-C-aansluiting. Dat geldt voor de Magic Mouse, het Magic Keyboard en het Magic Trackpad. Voorheen hadden die apparaten een Lightning-connector. De nieuwe USB-C-varianten komen per direct beschikbaar.

Apple stelt de nieuwe Magic-invoerapparaten beschikbaar in zijn eigen winkels. Los van de USB-C-poort, zijn de ontwerpen van de apparaten volledig ongewijzigd. De apparaten zijn in de meeste gevallen beschikbaar in zwart en wit, met uitzondering van enkele toetsenborden. Apple levert de invoerapparaten ook in bijpassende kleuren mee met de nieuwe iMac met M4-soc.

Het bedrijf komt onder meer met drie verschillende versies van zijn Magic Keyboard. Er komt een basismodel zonder numpad of een Touch ID-vingerafdrukscanner. Gebruikers die wél Touch ID willen, kunnen kiezen uit varianten met of zonder numpad.

De Apple Magic Mouse komt voor 85 euro beschikbaar in het wit, of 119 euro met een zwart ontwerp. De Magic Trackpad kost 139 of 169 euro, afhankelijk van de kleur. Verder kost het Magic Keyboard-instapmodel 119 euro, terwijl de numpadloze variant met Touch ID 169 euro kost. De duurste Magic Keyboard, met Touch ID en een numpad, kost 199 euro in het wit of 229 euro in het zwart.

Apple is al langer bezig met de overstap van Lightning naar USB-C. Het bedrijf doet dat vanwege Europese wetgeving, die een dergelijke connector verplicht op bepaalde apparaten. Met de nieuwe Magic-invoerapparaten is die overstap bijna compleet. Alleen de iPhone SE heeft als laatste grote Apple-apparaat nog een Lightning-poort. Volgens geruchten komt de techgigant begin volgend jaar met een nieuwe telefoon in die serie.