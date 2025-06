Apple begint uitfasering Europese verkoop van iPhones met Lightning-connector

Apple stopt de verkoop van de iPhone 14 en iPhone SE via de eigen Zwitserse webwinkel. De techgigant doet dat naar verluidt vanwege de naderende verplichting van USB Type C-poorten. De verkoop in EU-landen zou doorgaan tot 28 december.

De online Apple Store in Zwitserland geeft momenteel aan dat de iPhone 14, iPhone 14 Plus en iPhone SE niet beschikbaar zijn. Klanten kunnen wel nieuwere modellen kopen, zoals de iPhone 15 of 16. De oudere toestellen zijn op moment van schrijven wel nog beschikbaar in de Belgische en Nederlandse Apple-winkels.

Het Franse iGeneration beweerde afgelopen week dat Apple van plan was om de Europese verkoop van telefoons en andere producten met de Lightning-connector te stoppen op 28 december. Dergelijke toestellen zouden vanaf die datum niet beschikbaar zijn bij Apple noch retailers. Volgens iGeneration zou de Amerikaanse fabrikant een week op voorhand de betreffende iPhones van de online winkel in Zwitserland halen, wat nu daadwerkelijk is gebeurd.

De EU heeft in 2022 beslist dat alle 'kleine en middelgrote draagbare elektronische apparaten' die bedraad worden opgeladen een USB-C-aansluiting moeten hebben. De maatregel gaat in op 28 december 2024. Apple heeft in de afgelopen jaren verschillende apparaten uitgerust met die connector, al blijft de iPhone SE als laatste grote product over met een Lightning-poort. Volgens geruchten brengt het bedrijf begin volgend jaar een nieuw model uit in die serie.