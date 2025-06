Bandjes van smartwatches kunnen PFAS bevatten

Smartwatchbandjes kunnen hoge concentraties PFAS bevatten. Dat hebben onderzoekers van de Amerikaanse University of Notre Dame uit Indiana vastgesteld. Het is niet duidelijk in welke mate de zogenaamde 'eeuwige chemicaliën' een bedreiging vormen door contact te maken met de huid.

In het rapport, dat is gepubliceerd bij de American Chemical Society, stellen de onderzoekers vast dat negen van de 22 geteste bandjes perfluorhexaanzuur bevatten. Het onderzoek is gebaseerd op polsbandjes van merken zoals Apple, Fitbit, Google, Nike en Samsung.

De mediaan lag op een PFHxA-concentratie van achthonderd deeltjes per miljard, terwijl één polsbandje zestienduizend ppb overschreed. Het is volgens de wetenschappers de eerste keer dat er concentraties van meer dan duizend deeltjes per miljard zijn vastgesteld in een draagbaar consumentenproduct dat contact maakt met de huid.

De onderzoekers suggereren dat de grote hoeveelheden PFHxA gerelateerd zijn aan het productieproces van fluorelastomeren. Dat is een synthetisch rubber dat bestand is tegen verkleuring en vuil. Volgens het rapport gebruiken fabrikanten dit materiaal vooral in duurdere smartwatchbandjes. Aangezien het momenteel niet duidelijk is in welke mate PFHxA in de huid kan binnendringen en wat voor gevolgen dat kan hebben op de gezondheid, raadt het team aan om goedkopere polsbandjes van siliconen te kopen.