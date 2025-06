Apple maakt slaapapneudetectie beschikbaar in watchOS 11

Apple heeft maandag watchOS 11 beschikbaar gemaakt. Het nieuwe besturingssysteem voor Apples smartwatches bevat onder meer slaapapneudetectie. Om de functie uit te kunnen rollen binnen de Europese Unie moest Apple eerder om toestemming vragen.

De slaapapneudetectie is beschikbaar op de Apple Watch 10, Watch 9 en de Watch Ultra 2. Apple heeft een lijst gepubliceerd van alle landen waar gebruikers toegang hebben tot de functie. Nederland en België staan ook op die lijst.

De slaapapneudetectie was al aangekondigd tijdens de onthulling van de tiende generatie Apple Watch begin september. De functie detecteert slaapapneu door kleine polsbewegingen van de gebruiker bij te houden, die verband hebben met onderbrekingen in het ademhalingspatroon tijdens het slapen. Het horloge verzamelt gedurende 30 dagen data en analyseert deze om te bepalen of er sprake is van matige of ernstige slaapapneu. Gebruikers kunnen de data terugzien in de nieuwe Vitale Functies-app, die onderdeel is van de Health-app.