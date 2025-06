Tiende generatie Apple Watch heeft groter scherm

Apple heeft zijn tiende generatie Apple Watch aangekondigd. De Series 10 heeft onder meer een groter scherm dan zijn voorgangers. Ook heeft Apple het ontwerp vernieuwd en is het horloge dunner, maar wel groter.

Door het grotere scherm kunnen klanten een regel meer in apps zien. De hoeken zijn bovendien meer afgerond dan voorheen. Het scherm is een 'groothoek-oled', met meer helderheid onder grotere hoeken dan bij voorgaande horloges van de fabrikant. Er komen twee varianten: 42mm en 46mm.

Er komt voor het eerst een matzwarte aluminium variant van de Apple Watch, naast roségoud en zilver. Ook komt er een titanium versie. Hij is dunner dan voorgangers en meet nu 9,7mm, al is hij wel langer en breder dan de Series 9. De Series 10 kan ook muziek afspelen door de speaker. De antenne zit nu in de metalen achterkant om de dikte verder te beperken. Laden moet sneller gaan, door tot 80 procent te komen met 30 minuten laden. De S10-sip heeft een neural engine met vier kernen voor AI-functies als Siri en workout-detectie. Ook gaat Series 10 proberen achtergrondgeluiden te minimaliseren tijdens het bellen.

De Series 10 krijgt dieptedetectie en een thermometer voor in het water, die in de watchface zal komen. Ook komt er een app in watchOS 11 voor getijden van de zee. Series 10, 9 en de Watch Ultra 2 krijgen ondersteuning voor het detecteren van slaapapneu door te luisteren naar verschillen in adem. Daarvoor moet nog wel toestemming komen, wat Apple heeft aangevraagd in 150 landen, waaronder Europese landen. De Series 10 komt op 20 september uit voor 449 euro, met een versie met mobiel internet voor 569 euro. Apple kondigde ook een zwarte versie aan van de Watch Ultra 2.