Zweedse EV-accufabrikant Northvolt kondigt 'stroomlijning' en ontslagronde aan

De Zweedse EV-accufabrikant Northvolt zegt te gaan 'stroomlijnen' en stopt daarom de geplande bouw van een fabriek. Het bedrijf zoekt ook 'partners of investeerders' voor een Poolse accufabriek en pauzeert het maken van eigen kathodematerialen.

Northvolt spreekt over 'uitdagende macro-economische omstandigheden' en heeft daarom de 'kortetermijnprioriteiten' van het bedrijf heroverwogen. Het bedrijf wil focussen op het op grote schaal maken van accucellen en pauzeert daarom het maken van eigen kathodematerialen. Dit betekent dat het bedrijf die kathodematerialen zal moeten blijven importeren. Die kathodematerialen zijn een cruciaal onderdeel van EV-accu's en bestaan vaak uit bijvoorbeeld een samenstelling van nikkel, mangaan en kobalt voor een NMC-accu, of lithium, ijzer en fosfaat voor een LFP-accu.

Het lijkt erop dat het voor Northvolt nu goedkoper is om die kathodematerialen te importeren dan om deze zelf te maken. Het bedrijf had in Zweden al een fabriek waar die kathodematerialen werden gemaakt en had plannen om een tweede fabriek te bouwen. De plannen voor die tweede fabriek worden gestopt. Het terrein dat hier al voor was gekocht, is al verkocht. Die eerste productielocatie wordt tot nader order 'verzorgd en onderhouden', meldt Northvolt.

Northvolt heeft in Polen een fabriek voor de productie van accusystemen. Deze, naar eigen zeggen Europa's grootste fabriek voor deze productie, blijft open, maar Northvolt zoekt wel naar 'potentiële partners en investeerders' om de fabriek open te houden.

De keuzes betekenen dat Northvolt 'moeilijke keuzes zal maken rondom de grootte van ons personeelsbestand'. Het bedrijf zegt 'alles er aan te doen' om het aantal ontslagen te 'verkleinen' en meldt nog niet hoeveel ontslagen er zullen vallen. Northvolt zegt in de komende weken en maanden meer informatie te delen.

Het bedrijf zegt voor een deel afhankelijk te zijn van de wereldwijde markt van elektrische auto's. Die markt groeit nog, maar groeit minder hard dan verwacht. Kenniscentrum ElaadNL zei bijvoorbeeld begin dit jaar dat het aantal EV's in Nederland tot 2030 'beperkt' zal groeien, vanwege afnemende stimuleringsmaatregelen en de beperkte beschikbaarheid van betaalbare EV's. ElaadNL verwacht dat het aantal EV's daarna echter 'flink' zal doorgroeien. Ook Northvolt zegt te blijven geloven in de toekomst van het bedrijf en van de elektrische auto.