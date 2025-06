Nieuwe ontslagronde bij Microsoft: 650 werknemers uit gamingtak ontslagen

Microsoft start een nieuwe ontslagronde, waarbij 650 werknemers van de gamingtak worden ontslagen. De ontslagen hebben te maken met de overname van Activision Blizzard. Het bedrijf benadrukt dat er geen games, apparaten of ervaringen geschrapt worden.

Microsoft Gaming-baas Phil Spencer kondigde de ontslagronde aan in een interne memo, die The Verge heeft gezien. Volgens hem worden voornamelijk corporate en ondersteunende functies geschrapt binnen Microsoft Gaming. Het gaat zowel om medewerkers die in de VS werken als om mensen buiten de VS.

Microsoft ontsloeg in januari dit jaar ook al 1900 werknemers van zijn gamingdivisies. Destijds ging het vooral om personeel van Activision Blizzard, Xbox en ZeniMax. De aanleiding voor beide ontslagrondes is de overname van Activision Blizzard door Microsoft, die in oktober 2023 werd afgerond. Daardoor zou er overlap zijn in bepaalde functiegebieden, aldus Spencer in januari.