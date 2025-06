'Microsoft wil opnieuw duizenden banen schrappen, voornamelijk bij sales'

Microsoft wil voor de tweede keer dit jaar duizenden banen schrappen. Dat zeggen anonieme bronnen tegen Bloomberg. De ontslagen zouden vooral bij de salesafdeling vallen. Eerder dit jaar zei het bedrijf meer gebruik te willen maken van externe bedrijven voor de verkoop van producten.

De ontslagronde wordt waarschijnlijk begin volgende maand bekendgemaakt, zeggen de Bloomberg-bronnen. Volgens de bronnen worden er ook andere afdelingen getroffen, al werden er geen details gegeven. De bronnen gaven wel aan dat het voornamelijk om de verkoopafdeling zou gaan.

Bloomberg schreef in april op basis van bronnen dat Microsoft van plan is om meer verkooptaken door externe bedrijven te laten uitvoeren, met name de verkoop van software aan kleine en middelgrote bedrijven. Daarnaast geeft het bedrijf nu veel geld uit aan onder meer AI, waardoor Microsoft op andere vlakken kosten zou willen besparen. Vermoedelijk is dit waarom Microsoft aan een ontslagronde werkt.

Het zou de tweede keer dit jaar zijn dat Microsoft een grote ontslagronde aankondigt. De eerste was in mei. Toen ging het om 3 procent van het personeel, ofwel zo'n 6000 banen. Daarbij vielen de ontslagen vooral bij product en ontwikkeling, nauwelijks bij sales en marketing. Het is niet bekend hoeveel ontslagen er bij de nieuwe ronde gaan vallen; de bronnen hebben het alleen over duizenden. Microsoft wilde niet reageren tegenover Bloomberg. De Amerikaanse techreus had eind juni 2024 228.000 werknemers, waarvan 45.000 bij sales en marketing.