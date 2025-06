Texas Instruments investeert ruim 60 miljard dollar in Amerikaanse chipfabrieken

Chipfabrikant Texas Instruments gaat de komende jaren ruim 60 miljard dollar investeren in Amerikaanse chipfabs. Het gaat om zeven chipfabs die op drie locaties in Texas en Utah moeten komen. De nieuwe fabrieken moeten ruim 60.000 nieuwe banen opleveren.

De aangekondigde investering bevat voor een deel eerder aangekondigde investeringen, blijkt uit het persbericht. Zo waren er al twee nieuwe chipfabrieken gepland op TI's grootste terrein in Sherman, Texas, maar hier komen er nog twee bij. Als de bouw van de zeven chipfabs klaar is, wil Texas Instruments als bedrijf dagelijks honderden miljoenen chips in de Verenigde Staten kunnen maken.

Het bedrijf had eerder al gezegd plannen te hebben om 60 miljard dollar te investeren in Amerikaanse chipfabrieken, maar had deze investeringen nog niet definitief gemaakt, schrijft Reuters. Dat gebeurt nu wel. De investeringen zijn inclusief een eerder aangekondigde investering van 18 miljard dollar, waarvoor TI van de vorige Amerikaanse regering 1,61 miljard dollar subsidie kreeg. Het is niet duidelijk wanneer de bouw van de fabrieken klaar moet zijn. Ongeveer 46 miljard dollar van de investeringen gaat naar de fabs in Texas en zo'n 15 miljard dollar naar die in Utah.

Texas Instruments maakt 'foundational chips', ofwel grotere chips met 45nm- tot 130nm-nodes. Het gaat hierbij dus niet om de geavanceerdste chips wereldwijd. De TI-chips worden gebruikt in 'vrijwel elk elektronisch apparaat', zoals smartphones, auto's, datacenters en satellieten. Onder meer Apple, Ford, Nvidia en SpaceX zijn klant van Texas Instruments.