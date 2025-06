'Kosten chipproductie in VS voor TSMC nog geen 10 procent hoger dan in Taiwan'

Het produceren van chips op een 300mm-chipwafer kost in TSMC's Arizona-fabriek minder dan tien procent meer dan dit in een Taiwanese fabriek zou kosten. Dat claimt analistenbureau TechInsights, waarmee het reageert op organisaties die claimen dat het verschil groter zou zijn.

TechInsights zegt dat de meeste mensen en organisaties denken dat het produceren van chips in de VS significant duurder is dan in Taiwan, omdat het arbeidsloon in de VS twee keer zo hoog is als in Taiwan. Dit is volgens TechInsights echter niet helemaal correct, aangezien moderne chipfabrieken 'zeer' geautomatiseerd zijn. Daardoor zijn arbeidskosten maar verantwoordelijk voor twee procent van de totale kosten van chips.

Het produceren van chips is juist duur door de chipmachines van bijvoorbeeld ASML. Deze kosten komen neer op zo'n twee derde van de totale kosten van de chipproductie. Het maakt voor die chipmachinekosten ook niet veel uit of de fabriek in Taiwan of in de VS staat; daarom is het produceren van een 300mm-chipwafer in de VS 'maar' minder dan tien procent duurder dan in Taiwan.

Het bouwen van de chipfabriek zelf is in de VS ook niet veel duurder dan in andere landen buiten Taiwan, zoals sommigen volgens TechInsights zeggen. Het bureau zegt dat je bij een chipfabriek op een nieuwe locatie rekening moet houden met aanvullende kosten van zo'n 150 procent, omdat je te maken hebt met personeel dat nog onervaren is met het bouwen van een chipfabriek. Dat is niet uniek aan de VS, stelt het bureau.

TechInsights is een in Canada opgericht analistenbureau dat zich focust op de halfgeleidersmarkt. Het bureau ontdekte bijvoorbeeld eerder dat SMIC een 7nm-soc heeft gemaakt en dat Huawei TSMC-chips gebruikte, ondanks het handelsverbod. TSMC's Arizona-fab begon eind vorig jaar met de chipproductie. Het bedrijf kondigde begin deze maand aan nog eens 100 miljard dollar te investeren in Amerikaanse chipfabrieken, bovenop de eerder aangekondigde investering van 65 miljard dollar.