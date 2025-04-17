TSMC ontkent gesprekken over joint venture met Intel

TSMC ontkent dat het met Intel in gesprek is om een joint venture te vormen. Eerder deze maand stelden bronnen dat de twee partijen hier een akkoord over hadden bereikt, maar TSMC-ceo C.C. Wei spreekt dat tijdens een telefoongesprek over de kwartaalcijfers tegen.

The Information en Reuters meldden eerder deze maand op basis van anonieme bronnen dat Intel en TSMC een voorlopige overeenkomst hadden gesloten over het vormen van een joint venture. Via deze joint venture zouden dan de chipfabrieken van Intel beheerd worden. De joint venture zou gevormd zijn na druk van het Witte Huis en het Amerikaanse ministerie van Handel.

Maar Wei spreekt die berichtgeving nu dus tegen. "TSMC is niet betrokken bij enige discussie met andere bedrijven over een joint venture, technologielicenties of technologie", zegt Wei tegenover CNBC. Intel was niet bereikbaar voor een reactie, maar gaf eerder tegenover CNBC aan niet in te gaan op geruchten.

Intel Foundry, de chipproductietak van het bedrijf, draait al jaren verlies. Lip-Bu Tan, die sinds 18 maart ceo is van het bedrijf, zei eerder dit jaar dat Intel weer een 'foundry van wereldklasse' moet worden. Op 29 april wordt er een Intel Foundry Direct Connect-keynote gehouden, waar naar verwachting meer informatie gedeeld wordt over de chipproductiestrategie.