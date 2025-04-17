TSMC ontkent gesprekken over joint venture met Intel

TSMC ontkent dat het met Intel in gesprek is om een joint venture te vormen. Eerder deze maand stelden bronnen dat de twee partijen hier een akkoord over hadden bereikt, maar TSMC-ceo C.C. Wei spreekt dat tijdens een telefoongesprek over de kwartaalcijfers tegen.

The Information en Reuters meldden eerder deze maand op basis van anonieme bronnen dat Intel en TSMC een voorlopige overeenkomst hadden gesloten over het vormen van een joint venture. Via deze joint venture zouden dan de chipfabrieken van Intel beheerd worden. De joint venture zou gevormd zijn na druk van het Witte Huis en het Amerikaanse ministerie van Handel.

Maar Wei spreekt die berichtgeving nu dus tegen. "TSMC is niet betrokken bij enige discussie met andere bedrijven over een joint venture, technologielicenties of technologie", zegt Wei tegenover CNBC. Intel was niet bereikbaar voor een reactie, maar gaf eerder tegenover CNBC aan niet in te gaan op geruchten.

Intel Foundry, de chipproductietak van het bedrijf, draait al jaren verlies. Lip-Bu Tan, die sinds 18 maart ceo is van het bedrijf, zei eerder dit jaar dat Intel weer een 'foundry van wereldklasse' moet worden. Op 29 april wordt er een Intel Foundry Direct Connect-keynote gehouden, waar naar verwachting meer informatie gedeeld wordt over de chipproductiestrategie.

Door Eveline Meijer

Nieuwsredacteur

Feedback • 17-04-2025 16:52
7 • submitter: wildhagen

17-04-2025 • 16:52

7

Submitter: wildhagen

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Reacties (7)

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GameNympho 17 april 2025 16:59
De zoveelste leugen/gerucht vanuit de USA weer :F en waarom? Donaties/subsidies/beursgerelateerd invloeden.
En net doen of ze zo goed zijn, sorry de hele wereld kijkt naar de paar figuren die denken dat men alles kan doen, zonder over de gevolgen na te denken of er niets om geven.

edit; toevoeging gerucht

[Reactie gewijzigd door GameNympho op 17 april 2025 17:45]

dasiro @GameNympho17 april 2025 17:17
nee, het zoveelste gerucht dat als nieuws is gebracht zonder bevestiging. Het verschil met roddelpers is dat ze nog de moeite doen om het als dusdanig te brengen, maar het wordt kleiner tov vroeger waar je eerst feiten wou voor een scoop.
gaskabouter 17 april 2025 16:55
Gewoon doorlopen allemaal! Niks aan de hand!

Ontkennen is altijd de eerste stap als je er niet uitkomt.

[Reactie gewijzigd door gaskabouter op 17 april 2025 16:56]

EraYaN @gaskabouter17 april 2025 17:19
In dit geval zou het wel strafbaar kunnen zijn omdat het tijdens een kwartaalcijfer meeting met investeerders was, die kunnen we vervolgens gewoon voor de rechter slepen als jij loog tijdens deze meetings. Hangt dan een beetje af van de exacte lokale regels en de interpretatie van de rechter.
dasiro @EraYaN17 april 2025 20:17
C.C. Wei spreekt dat tijdens een telefoongesprek over de kwartaalcijfers tegen
...
zegt Wei tegenover CNBC
zoals ik het hier lees zegt hij het niet tijdens die meeting, maar achteraf tegen een journalist over die meeting. Dat is juridisch compleet anders.
GoogleWave 17 april 2025 18:21
Ik zou niets met Intel te maken willen hebben om eerlijk te zijn. Slechte producten en anti-trust gedrag
nms2003 18 april 2025 08:56
Dat zou ook gewoon super dom zijn. Heeft TSMC niets mee te winnen. Intel wel, terwijl zij juist op enorme achterstand staan.

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