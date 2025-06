Intel benoemt drie maanden na vertrek voorganger nieuwe ceo: Lip-Bu Tan

Intel heeft bekendgemaakt dat Lip-Bu Tan zijn nieuwe ceo wordt. De aankondiging komt ruim drie maanden na het vertrek van zijn voorganger Pat Gelsinger, die ambitieuze plannen had voor Intels chipproductietak, maar vervroegd met pensioen ging vanwege uitblijvend financieel succes.

Intel CEO Lip-Bu Tan

Lip-Bu Tan (65) is afkomstig uit Maleisië, groeide op in Singapore en heeft de Amerikaanse nationaliteit; hij woont al geruime tijd in Californië. Hij maakte eerder een aantal jaar deel uit van Intels raad van bestuur, van 2022 tot 2024. Daarvoor was Tan jarenlang ceo van Cadence Design Systems, dat hard- en software maakt voor het ontwerpen van chips en pcb's, en leidde hij een durfkapitaalfonds. Tan zat daarnaast ook in de raden van bestuur van HPE, Schneider Electric en Softbank. Al begin december, vlak na de aankondiging van Gelsingers aftreden, werd Tan genoemd als een potentiële kandidaat.

Tan is zowel een MSc in nucleaire techniek als een MBA, en heeft dus zowel een technische als een bedrijfskundige achtergrond. Bovendien ontving hij in 2022 de prestigieuze Robert N. Noyce Award van de Semiconductor Industry Association, een eer die in het afgelopen decennium ook AMD's Lisa Su, Nvidia's Jensen Huang, ASML's Martin van den Brink en Synopsys' Aart de Geus ten deel viel.

Tan moet vooral financiële stabiliteit brengen na roerige tijd

Bij Intel volgt Tan de twee tijdelijke co-ceo's Dave Zinsner en Michelle Johnston Holthaus op. Zinsner blijft executive vice president en cfo, Johnston Holthaus blijft ceo van Intel Products, de chipontwerpdivisie van het bedrijf. Zij namen het roer op 1 december 2024 tijdelijk over van Pat Gelsinger. In zijn visie moest de chipproductietak van Intel weer competitief worden met de geavanceerdste procedés van TSMC, maar het bestuur was naar verluidt van mening dat de dure plannen van Gelsinger niet werkten en dat de voortgang niet snel genoeg ging. Over 2024 boekte Intel een totaalverlies van 18,8 miljard dollar, bij een omzet van 53 miljard dollar. Na het plotselinge pensioen van Gelsinger schreef Tweakers een uitgebreid achtergrondartikel over de gevallen, ambitieuze ceo.

In het persbericht waarin de aanstelling van Tan wereldkundig wordt gemaakt, benadrukt Intel dat Cadence onder zijn leiding een verdubbeling van de omzet meemaakte, met toegenomen marges en een stijging van 3200 procent van de aandeelwaarde. Het belangrijkste doel van Tan lijkt dan ook te zijn om Intel financieel weer op de rit te krijgen.

Rol voor zowel chipproductie- als chipontwerptak

Tan schrijft in een mail aan Intel-medewerkers dat hij 'dankbaar en vereerd' is om hun volgende ceo te mogen zijn. "Uitdagingen hebben me gedurende mijn hele carrière gemotiveerd om moeilijke problemen op te lossen. Nu ik me voorbereid om aan de slag te gaan, geloof ik dat we echt een unieke kans hebben om ons bedrijf opnieuw vorm te geven op een van de cruciaalste momenten in zijn geschiedenis."

Onder Tans leiding wordt Intel een bedrijf dat gefocust is op de techniek, belooft hij. "We zullen onszelf pushen om de beste producten te ontwikkelen, goed te luisteren naar onze klanten en onszelf verantwoordelijk te houden voor de toezeggingen die we doen, zodat we vertrouwen opbouwen." Daarbij wil hij niets als vanzelfsprekend beschouwen. "Op vlakken waar we het momentum hebben, moeten we onze voorsprong uitbouwen. En op vlakken waar onze vooruitgang langzamer gaat dan verwacht, moeten we nieuwe manieren vinden om het tempo op te voeren."

Daarbij noemt Tan expliciet de rol van zowel Intels chipproductietak als de afdeling die chips ontwerpt. "Samen zullen we hard werken om Intels positie als productbedrijf van wereldklasse te herstellen, en onszelf te vestigen als een chipfabriek van wereldklasse, om onze klanten te behagen als nooit tevoren." Beide takken van Intel zijn de afgelopen tijd steeds meer als losstaande bedrijfsonderdelen gepositioneerd, wat geruchten over een potentiële verkoop van een van de twee in de hand werkte. Nog eerder vandaag bracht Reuters het bericht dat TSMC mogelijk een joint venture wil oprichten met AMD, Broadcom en Nvidia, om gezamenlijk Intels chipfabrieken over te nemen.

Lip-Bu Tan gaat vanaf dinsdag 18 maart aan de slag als de nieuwe ceo van Intel.