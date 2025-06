Intel belooft overheid VS foundry niet te verkopen

Intel heeft de overheid van de VS beloofd om de komende jaren controle te blijven houden over zijn foundry. Dat is onderdeel van de voorwaarden rondom de subsidie van 7,86 miljard dollar voor de Chips-act.

Intel zegt in een 8-K-filing dat het minimaal een aandeel moet blijven houden van 50,1 procent in zijn foundry, ook als het de foundry afsplitst in een aparte entiteit. Zo wil de overheid van de VS vermoedelijk garanderen dat de subsidie voor de Chips-act goed terecht komt. Die subsidie van 7,86 miljard moet leiden tot meer investeringen in fabrieken in de VS en daarmee de afhankelijkheid van buitenlandse chipproductie verminderen en de positie van het land als technologieleider herstellen.

Er was afgelopen tijd sprake van dat bijvoorbeeld Qualcomm interesse zou hebben in een overname van Intel, maar dat gaat niet door. Als Intel toch de controle over zijn foundry uit handen geeft, dan vervalt de hele subsidie.