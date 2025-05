EU geeft Duitsland toestemming voor subsidiëring van nieuwe chipfabriek

De Europese Commissie heeft Duitse staatssteun voor de bouw van een nieuwe chipfabriek in Dresden goedgekeurd. De fabriek is van Infineon, dat een grote variëteit aan chips wil gaan produceren. Duitsland wil de bouw van de fabriek ondersteunen met 920 miljoen euro.

Onder de Europese Chips Act mogen Europese lidstaten staatssteun geven aan chipfabrikanten, met als doel dat Europa minder afhankelijk wordt van buitenlandse partijen. Infineon kreeg in 2023 al toestemming van Duitsland voor de bouw van zijn fabriek, waarna Duitsland de Europese Commissie om toestemming vroeg voor het geven van staatssteun voor de ontwikkeling van deze fabriek. Die toestemming heeft de Europese Commissie nu gegeven.

Als onderdeel van de afspraak over de staatssteun heeft Infineon toegezegd dat het in Europa gaat investeren in onderzoek naar en ontwikkeling van de volgende generatie chips. Ook belooft het bedrijf bij te dragen aan crisisparaatheid door prioriteitsorders uit te voeren in het geval van een leveringstekort. Daarnaast verleent Infineon mkb-bedrijven en onderzoeksorganisaties toegang tot zijn nieuwe faciliteit om te testen en voor werk aan prototypes.

De nieuwe fabriek gaat powersemiconductors en analoge- en mixedsignalchips produceren. Dergelijke chips worden onder andere gebruikt in voedingen, zoals oplaadsystemen en auto's. De geproduceerde chips worden gebruikt in industriële, automotive en consumentgerichte toepassingen. De fabriek moet in 2031 op volledige capaciteit draaien.