Rechter: KNMI hoeft zijn weerapp niet aan te passen

Het KNMI hoeft van de rechter zijn weerapp niet aan te passen. De Nederlandse Vereniging van Weerbedrijven stapte eerder dit jaar naar de rechtbank, omdat in de nieuwe app van het KNMI vergelijkbare functies zitten als in commerciële apps van bedrijven die onder de NVWB vallen.

Het KNMI bracht eind vorig jaar een vernieuwde app uit, waarin ook lokale voorspellingen op postcodeniveau en radarbeelden worden gegeven. De NVWB, waar onder meer Buienradar deel van uitmaakt, vindt dat dit aanbod niet binnen de wettelijke taken van het KNMI valt. Het KNMI zou alleen algemene weerberichten en weerwaarschuwingen mogen uitvaardigen. De NVWB wil dan ook dat de rechter verbiedt dat het KNMI lokale voorspellingen geeft en prognoseradarbeelden opneemt in zijn weerbericht.

De rechter gaat daar niet in mee en wijst alle eisen van de NVWB af, blijkt uit de uitspraak. De rechtbank zegt dat er op dit moment politieke beslissingen worden genomen over de vraag of er prognoseradarbeelden opgenomen kunnen worden in de KNMI-app. "Het is niet aan de voorzieningenrechter om in te grijpen in dat proces."

Verder stelt de rechtbank dat er al sinds 2017 locatiespecifieke gegevens in de KNMI-app worden aangeboden. Er is volgens de rechtbank geen spoedeisend belang om daarmee te stoppen. "Zo’n spoedeisend belang is wel nodig om in kort geding een vordering toegewezen te krijgen."