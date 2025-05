KNMI brengt nieuwe app uit

Het Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut heeft een vernieuwde smartphoneapp uitgebracht die gebruikers beter moet voorbereiden op extreme weersomstandigheden. De app is in zowel de App Store als de Google Play Store beschikbaar.

De vernieuwde app is naast weersvoorspellingen specifiek gericht op waarschuwingen voor extreem weer. Het KNMI doet dat omdat 'weersextremen door klimaatverandering vaker voorkomen'. Gebruikers van de app krijgen gerichte waarschuwingsmeldingen voor de codes geel, oranje en rood. Naast de traditionele weeralarmeringen krijgen gebruikers nu ook concrete handelingsadviezen bij gevaarlijke weersituaties.

De applicatie combineert data van officiële KNMI-weerstations met metingen van burgers voor een nauwkeuriger weerbeeld. Hierdoor moeten bijvoorbeeld temperatuurverschillen tussen stedelijke en landelijke gebieden beter zichtbaar zijn. Daarnaast biedt de app klimaatinformatie en kunnen gebruikers zich abonneren op meldingen over aardbevingen in Nederland. In de toekomst moet de app ook locatiespecifieke waarschuwingen kunnen versturen, gebaseerd op waar de gebruiker zich bevindt. De app is reclamevrij en toegankelijk voor gebruikers met beperkingen. Begin 2025 zal de broncode publiek beschikbaar worden gesteld. De app kan sinds dinsdag gedownload worden in de App Store en de Google Play Store.