Chandler Elizabeth Hatton is nieuwe cto Fairphone

De Nederlandse smartphonefabrikant Fairphone heeft Chandler Elizabeth Hatton aangesteld als chief technology officer. Hatton was de afgelopen jaren werkzaam als cto bij verschillende techbedrijven.

Fairphone maakte het nieuws maandag bekend in een persbericht. Hatton studeerde engineering aan het Amerikaanse MIT en de TU Delft en behaalde daarnaast een mba aan de Insead businessschool. Ze heeft vijftien jaar ervaring in de techsector, met een focus op duurzame productontwikkeling. Hatton was eerder cto bij ZiuZ Visual Intelligence, een bedrijf dat zich specialiseerde in computervisiontechnologie voor de medische en forensische sector. Daarvoor was ze cto bij aardgasbedrijf SimGas. In augustus dit jaar kreeg Fairphone ook al een nieuwe ceo, Raymond van Eck.