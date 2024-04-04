Fairphone wil telefoons van 400 euro gaan maken en uitbreiden naar meer landen

De Nederlandse smartphonemaker Fairphone wil een telefoon gaan maken van 400 euro. Dat is iets meer dan de helft van de prijs van de huidige Fairphone 5, die rond 700 euro kost. Daarmee moeten meer mensen de telefoon kunnen kopen.

De nieuwe ceo Reinier Hendriks wil met de lagere prijs meer klanten trekken om zo het merk meer mainstream te maken, zo zegt hij in een interview met Handelsblatt, een Duitse zakenkrant. De topman zegt dat de Fairphone 5 nu '80 procent van de behoeften van klanten dekt', maar dat zou te weinig zijn. "Mensen willen een bijdrage leveren, maar ze willen niet alles opofferen."

Daarom moet de prijs omlaag. Door dat te doen, kan Fairphone componenten op grotere schaal inkopen en daardoor lagere prijzen en betere voorwaarden bedingen. Daardoor komt het doel van Fairphone, een toeleveringsketen met eerlijkere materialen en arbeidsvoorwaarden, dichterbij.

Behalve de lagere prijs wil Fairphone meer telefoons gaan verkopen door het aantal landen uit te breiden. Daarom moeten er 23 landen bij komen. Er zou al een deal liggen voor de verkoop van Fairphones in Groot-Brittannië, schrijft Handelsblatt.