Fairphone wil telefoons van 400 euro gaan maken en uitbreiden naar meer landen

De Nederlandse smartphonemaker Fairphone wil een telefoon gaan maken van 400 euro. Dat is iets meer dan de helft van de prijs van de huidige Fairphone 5, die rond 700 euro kost. Daarmee moeten meer mensen de telefoon kunnen kopen.

De nieuwe ceo Reinier Hendriks wil met de lagere prijs meer klanten trekken om zo het merk meer mainstream te maken, zo zegt hij in een interview met Handelsblatt, een Duitse zakenkrant. De topman zegt dat de Fairphone 5 nu '80 procent van de behoeften van klanten dekt', maar dat zou te weinig zijn. "Mensen willen een bijdrage leveren, maar ze willen niet alles opofferen."

Daarom moet de prijs omlaag. Door dat te doen, kan Fairphone componenten op grotere schaal inkopen en daardoor lagere prijzen en betere voorwaarden bedingen. Daardoor komt het doel van Fairphone, een toeleveringsketen met eerlijkere materialen en arbeidsvoorwaarden, dichterbij.

Behalve de lagere prijs wil Fairphone meer telefoons gaan verkopen door het aantal landen uit te breiden. Daarom moeten er 23 landen bij komen. Er zou al een deal liggen voor de verkoop van Fairphones in Groot-Brittannië, schrijft Handelsblatt.

Fairphone 5 open
Fairphone 5 open

Door Arnoud Wokke

Redacteur Tweakers

Feedback • 04-04-2024 21:10 112

04-04-2024 • 21:10

112

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Reacties (112)

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XQuizyx 4 april 2024 21:26
Top dat ze zich ook in de budget range gaan mengen. Een hoop mensen hebben niet zo heel veel telefoon nodig en als er een eerlijkere optie beschikbaar is zou dat helemaal super zijn. Voor mij persoonlijk hoopte ik alleen dat Fairphone net de andere kant op zou gaan.

Ik zit nu al een tijdje aan de FP5 te denken. Wat me op dit moment tegenhoudt is de SOC. Mijn huidige telefoon heeft een SD 870 en dat is nu nog snel zat. De QCM6490 is vergelijkbaar qua prestaties. De FP5 zou ik aanschaffen voor de lange termijn en dan twijfel ik echt of deze chip ook over 5 jaar nog een ervaring gaat bieden waar ik happy mee ben.

Als ik dan toch 700 euro ga uitgeven aan een telefoon dan liever 900 maar met een chip waarin ik meer vertrouwen heb. De rest van de "nadelen" van de FP5 heb ik absoluut geen problemen mee maar de snelheid van de QCM6490 is wat me tot nog toe tegenhoud om de telefoon te bestellen.
CAPSLOCK2000 @XQuizyx5 april 2024 15:04
Ik zit nu al een tijdje aan de FP5 te denken. Wat me op dit moment tegenhoudt is de SOC.
Ik hoop dat die SOC ooit upgradebaar wordt. De Framework laptop werkt al zo, daar kun je een andere SOC module inzetten. Er is een mooie markt aan het onstaan voor SoC/ SoM / CoM (System-on-a-Chip, System-on-a-Module / Compute-Module) , zoals de Compute Modules van Rasbperry Pi.

Dat is eigenlijk terug naar het ontwerp van een moederbord waar je losse onderdelen op kan prikken, maar dan wat vereenvoudigd. Typisch heb je een "moederbord" met alle aansluitingen (usb, sata, geluid, stroom, etc) en daar voeg je een Compute-module aan toe met CPU/GPU/RAM. Zo'n compute module kan lekker compact blijven. Ze worden (onder andere) geleverd in "DIMM formfactor", het ziet er dus uit als een balkje RAM en de installatie is net zo makkelijk.

Ik hoop dat we meer gebruik gaan maken van dat soort standaard hardware. Niet alleen in onze telefoons maar ook in andere apparaten zoals ("smart") televisies, beveilingscamera's (die tientallen jaren blijven hangen) en auto's. Steeds meer apparaten worden namelijk behoorlijk in hun levensduur beperkt door de chips en software die er in zit. We kunnen auto's maken die 30 jaar meegaan zonder roesten maar ruim voor die tijd is de boordcomputer, navigatie, entertainment/etc hopeloos verouderd. De chips en software in televisies zijn vaak binnen 5 jaar al problematisch.
Verwijderd @XQuizyx5 april 2024 00:10
Tja, de QCM6490 heeft vanwege zijn IOT toepassingen uitzicht op een lange support termijn, en dat sluit aan bij Fairphone. De concessies voor lange support. Het is of het een, of het ander.
vinkjb @XQuizyx5 april 2024 14:27
Wil je sneller whatsappen dan of sneller je mail binnen krijgen?
vdr01 4 april 2024 22:06
Ik heb mijn twijfels bij een eerlijke telefoon. Wat is de definitie van streven naar een zo eerlijk mogelijke toeleveringsketen? Buiten dat het net zo mooi klinkt als duurzaam of klimaatneutraal.

[Reactie gewijzigd door vdr01 op 22 juli 2024 14:20]

Verwijderd @vdr015 april 2024 00:14
Ik zou zeggen, lees het impact report eens op de FP site, daar staat in uitgelegd hoe ze de filosofie bereiken.
DLSS @Verwijderd5 april 2024 14:15
Ja ik heb dat dus gelezen. Mijn bezwaar hiertegen is dat de impact van zo’n telefoon, in breder perspectief gezien, gewoon zeer minimaal is. Je kan, bijvoorbeeld, veel beter één keer minder op vliegvakantie gaan dan een fairphone kopen.

Probleem is dat mensen het idee krijgen dat ze goed bezig zijn door dit type producten te kopen die eigenlijk maar een minimale impact hebben vergeleken de rest van je footprint.

Je koopt met dit soort groene producten een beetje je schuldgevoel af terwijl je hierdoor wellicht veel impactvollere, pijnlijkere, beslissingen niet neemt (zoals dus bijvoorbeeld niet meer op vliegvakantie gaan, vaker thuiswerken, zonnepanelen kopen ook al is er geen saldering meer straks etc).

Ik ken mensen die bewust groene producten/producten met groene marketing kopen maar dus wel 2 of 3 keer per jaar op vliegvakantie gaan en zich een groen imago aanmeten.

Begrijp me niet verkeerd, ik ben totaal niet van het vingertje. Lekker vliegen als je wilt vliegen, maar zo’n telefoon valt compleet in het niets terwijl het waarschijnlijk wel veel meer ‘headspace’ inneemt dan het verdient voor wat betreft ‘groen bezig zijn’.

[Reactie gewijzigd door DLSS op 22 juli 2024 14:20]

Nopreview @DLSS5 april 2024 15:14
Mijn bezwaar hiertegen is dat de impact van zo’n telefoon, in breder perspectief gezien, gewoon zeer minimaal is. Je kan, bijvoorbeeld, veel beter één keer minder op vliegvakantie gaan dan een fairphone kopen
Alle beetjes helpen, en je kan alsnog een keer minder op vliegvakantie gaan én een Fairphone kopen ipv een andere telefoon.
DLSS @Nopreview5 april 2024 15:43
Akkoord, alle beetjes helpen. Mijn punt is meer dat men waarschijnlijk veel te veel waarde toedicht aan die minimale impact waardoor je eigenlijk veel slechter bezig bent dan je zelf denkt.

Ik blijf even bij het voorbeeld van een vliegvakantie. Een vliegvakantie laten gaan is een veel zwaardere en impactvolle beslissing. Je kan dat niet afkopen met een telefoon die misschien 50% minder co2 uitstoot veroorzaakt dan een normale telefoon.

Volgens Apple genereert een iPhone 14 zo'n 73kg co2 inclusief productie, transport, gebruik etc. Laten we zeggen dat een fairfphone 36kg co2 genereert. Je bespaart dut zo'n 36kg co2 terwijl een vliegreis op en neer naar Turkije al meer dan 1000kg co2 per persoon genereert.

Het zet dus extreem weinig zode aan de dijk. Je kan veel beter wat geld steken in groene innovatie in de richting van energie opslag of nieuwe manieren van energieopwekking en misschien één keertje in je leven een vliegvakantie annuleren en dichter bij huis op vakantie gaan. Dan mag je voor de rest van je leven een vervuilende iPhone of Galaxy telefoon gebruiken en ben je alsnog veel groener bezig.

(Nogmaals ik ben totaal niet van het vingertje wijzen, mensen mogen van mij doen wat ze willen. Ik denk alleen wel dat er sprake is van een aardige klap aan cognitieve dissonantie als het gaat om veel van dit soort groene producten)

[Reactie gewijzigd door DLSS op 22 juli 2024 14:20]

Nopreview @DLSS5 april 2024 20:00
Oh, maar ik snap je punt wel. Alleen kijk je er somberder naar dan nodig: het is namelijk alleen maar een voordeel dat er ook bij telefoons betere keuzes te maken zijn, dit was voorheen namelijk niet. Natuurlijk maakt een keer minder vliegen meer impact, maar het een sluit het ander niet uit. Misschien kan ik mezelf als voorbeeld gebruiken: ik vlieg zelden tot nooit (de laatste keer was ruim vijftien jaar geleden) én ik kan een Fairphone aanschaffen ipv een relatief milieuvervuilender telefoon. Wat ik wil zeggen is: we hebben hier niet te maken met greenwashing, dit is een daadwerkelijk beter alternatief. Dat is alleen maar winst.
herpiederpienow @DLSS5 april 2024 14:49
Ik denk dat het idee meer is dat men hoopt trendsetter te zijn en dergelijke idealen worden overgenomen door de concurrenten. Ik weet alleen niet hoe commercieel ten opzichte van idealistisch Fairphone is. Als dat hele imago enkel marketing praat is, dan doen ze dat wel aardig, want dan trappen er in ieder geval zat mensen in, maar ik hoop dat er dus ook iets van idealisme achter zit.

Wat betreft potentiële kopers van dit soort telefoons en andere "groene" producten heb je natuurlijk wel gelijk als men zich enkel beperkt tot één ding om hun schuldgevoel af te kopen. Maar er zijn natuurlijk ook mensen die wel meer doen dan één ding en al die dingen bij elkaar scheelt toch weer iets. Uiteindelijk moet men het toch samen doen. Met vingertjes wijzen heeft dan inderdaad geen zin. Daar vervreem je enkel mensen mee en gaan zich dan van jouw idealen afzetten, maar als jij een passie hebt voor telefoons en het verbeteren van de wereld, dan is het mooi dat daar ook een optie voor is.
DLSS @herpiederpienow5 april 2024 15:52
Goed punt. Als het ze lukt om een trend te zetten overstijgt die impact natuurlijk de vrij beperkte impact van het product zelf. Ik ben een voorstander van het concept van fairphone.

Mijn bovenstaande betoog gaat wel iets meer over het psychologische aspect waarbij mensen wellicht veel te veel waarde toedichten aan het aanschaffen van een aantal groene producten en daardoor veel minder letten op aspecten van hun levensstijl die wel een significante impact hebben.
herpiederpienow @DLSS6 april 2024 00:29
Ik dus ook, maar een telefoon aanschaffen van €700,- voel ik niets voor. Dan kan ik beter een telefoon kopen die wat goedkoper is en minder "fair" en het bedrag wat ik daarmee bespaar overmaken naar een goed doel. Dat is dus ook vele malen effectiever.
Dracae @herpiederpienow6 april 2024 00:33
"Ik denk dat het idee meer is dat men hoopt trendsetter te zijn en dergelijke idealen worden overgenomen door de concurrenten"

Dat is letterlijk wat 'Fairtrade' wilde doen met hun ' Wereldwinkels' en de verkoop van hun koffie, chocola en dergelijke.
Het is ook gedeeltelijk gelukt. Heel veel andere fabrikanten gebruiken hun certificatie nu, ook zijn er andere concurrerende labels gekomen, maar die zijn nogal dubieus als je er goed naar kijkt.
Overigens is ook Fairtrade niet perfect. Het is een stap in de juiste richting.

Dit laat dus wel zien dat zo'n idee absoluut impact kan hebben die de eigen productie overstijgt!
Wakoz @DLSS5 april 2024 19:59
Duurzaamheid en klimaat neutraliteit is niet hun enige streven, ook een eerlijk loon en werkomstandigheden voor de mensen die de telefoon in elkaar schroeven.

Ik kan me er wel in vinden, ben benieuwd naar hun middenklasser.
DLSS @Wakoz5 april 2024 20:40
Haha ik kan me er ook goed in vinden hoor. Wie weet koop ik er ook een als ik mijn iPhone weg doe. Ik wil het product verder niet zwart maken ofzo, alleen de impact in perspectief zetten.
FateTrap @DLSS6 april 2024 10:29
Je kan, bijvoorbeeld, veel beter één keer minder op vliegvakantie gaan dan een fairphone kopen.

Beide zijn problematische situaties. Vliegen heeft een grote impact op je persoonlijke voetafdruk.

Mijn zus kocht vroeger vaak in minder dan 2 jaar tijd een nieuwe GSM. Dat is ook heel problematisch want de productie is vervuilend en de materialen die erin zitten zijn eveneens toxisch.

Smartphones Are Killing The Planet Faster Than Anyone Expected
https://www.fastcompany.c...ster-than-anyone-expected

Buying a new smartphone consumes as much energy as using an existing phone for an entire decade.

More phones require more servers. And with all this wireless information in the cloud, of course we’re going to buy more phones capable of running even better apps.

Despite the recycling programs run by Apple and others, “based on our research and other sources, currently less than 1% of smartphones are being recycled,” Lotfi Belkhir, the study’s lead author, tells me.

Most e-waste is processed in countries like China, India and Ghana, where much recycling is unregulated, releasing toxic chemicals and heavy metals into air and waterways and causing significant harm to workers.

Gold mining for the tech industry is a major causes of deforestation and depletion of natural CO2 sinks in the Amazon. Vast quantities of water evaporate in Chile, Argentina and Bolivia, to obtain lithium for batteries that power smartphones.

[Reactie gewijzigd door FateTrap op 22 juli 2024 14:20]

Skit3000 4 april 2024 21:27
Krijg je dan voor 400 euro een telefoon die vergelijkbaar is met een uit dezelfde prijsklasse, of een die je moet vergelijken met een telefoon van 200 euro?
Verwijderd @Skit30005 april 2024 00:05
Ik heb zelf een FP4, de specs van zo'n toestel liggen in een lagere prijsklasse. Ik betaal dan ook niet voor de specs, maar voor de repareerbaarheid, het feit dat het relatief eerlijk geproduceerd is en het is een erg fijne bijkomstigheid dat er officiele support is voor een google-vrij OS.

Eerlijk is eerlijk, ik heb ook geen hoge specs nodig. Ik game niet op mijn telefoon, doe er geen videobewerking mee en zit ook echt niet te wachten op AI.
svd81 @Verwijderd5 april 2024 12:02
Ongeveer hetzelfde bij mij. De specs van mijn FP5 zijn goed genoeg voor mij: ik lees mail en kijk filmpjes. Mijn vorige telefoon kostte €300 en ik heb toen ik die gebruikte nooit behoefte gevoeld aan een betere of snellere.
Ik heb dit keer bewust gekozen voor een telefoon die ongeveer hetzelfde kan maar duurder is, maar wel beter voor het milieu en repareerbaar.

Het is wel luxe dat ik überhaupt die keuze kan maken. Er zijn ook mensen waarvoor €150-€200 voor een telefoon een rib uit hun lijf is. Zeker als je buiten Europa kijkt.
Dus wat mij betreft ligt de toekomst van vergroening bij de overheid (die dat moet sturen met subsidies en boetes) en niet bij de consument die 'stemt met zijn portemonnee'.
Skit3000 @Verwijderd5 april 2024 00:12
Goede redenen hoor. Als je voor 400 euro een "300 euro telefoon" krijgt waarvan je de levensduur kunt verdubbelen door bepaalde onderdelen te updaten dan maakt dat het financieel al een goede deal. Dat je meer wilt betalen voor eerlijk werk en gebruik van grondstoffen is een intrinsieke motivatie die vaak makkelijker te maken is door mensen die zich dit kunnen veroorloven (of hier iets anders voor op kunnen geven) dan mensen voor wie 300 euro voor een telefoon al veel is (en dus deze nieuwe telefoon niet kunnen kopen), of mensen die wel 400 euro voor een telefoon over hebben maar dat dan uitgeven omdat ze de specs van een telefoon van 400 euro "nodig" hebben en dus voor dat geld geen telefoon van 300 euro willen hebben.

Kortom, ik vind het een goed iets dat Fairphone deze markt aan wil boren maar verhoudingsgewijs vraag ik me af of de animo er voor dat bedrag is in deze doelgroep. Ik hoop wel dat het andere (telefoon)makers dwingt om zelf naar de eigen productie te kijken om die te verbeteren, net zoals er door Tony steeds meer eerlijke chocolade op de markt komt.
rickboy333 @Skit30005 april 2024 14:05
Het probleem is echter wel dat de vraag of de algemene consument er echt op zit te wachten. Ik heb een fp5 gekocht voornamelijk voor de vervangbare batterij en dujrzaamheid.

Als we naar laptops kijken is de repareerbaarheid juist achteruit gegaan. Vroeger kon je de CPU nog vervangen, dat gaat tegenwoordig al niet. SSD en RAM? Aardig wat laptops waar de beide op het mb zitten vangesoldeert. En de laptops die repareerbaarheid terug willen brengen zijn vaak als geen succes.

Feit is dat de consument zegt dat ze repareerbaarheid willen, maar als de specs 5% slechter zijn voor dezelfde prijs dan zegt de consument vaak nee. Apple kan zo ver gaan in hun anti-repareerbaarheid als ze willen. De consument blinft het maar kopen.

En als we eerlijk zijn, het enige wat de consument zou willen is een vervangbare batterij. De gewone consument die niks van technologie weet zal echt niet zijn eigen telefoon repareren.

Het is geen leuke conclusie. Maar jelaas zijn tweakers zoals wij in de minderheid.
FreezeXJ @Skit30004 april 2024 21:49
Je zult een deel betalen voor de repareerbaarheid en eerlijkheid, dus het zal spec-wise niet vergelijkbaar zijn met een bloatwarephone uit China, zeg een Huawei of Oppo ofzo. Van de andere kant vind ik 200-euro-foons tegenwoordig best degelijke opties bieden. Ik hoef geen supersnelle SoC, of bakken RAM en een 200 Mpix-camera. Ik wil ook niet dat ik 20 seconden op het laden van een website of basic app moet wachten, echter...
phosporus @Skit30005 april 2024 11:19
Het beste lastig te concurreren met slavenarbeid. De prijzen van de concurrenten van Fairphone zijn daar ook naar.
Lucb1e @Skit30006 april 2024 00:56
Ik ben aan het denken over een telefoon voor erbij omdat je tegenwoordig op zoveel manieren wordt tegengewerkt als je zowel normaal wil leven maar ook tweaker blijven. Lang verhaal kort, het schrijnendste vind ik publieke diensten die je redelijkerwijs via big tech moet afnemen. Met een tweede telefoon kan ik alle DRM en tracking en big-tech-diensten erop laten en het dan simpelweg niet overal heen meenemen en overal mee verbinden.

Daar 400 euro voor uitgeven is niet goedkoop, maar vind ik wel een normale prijs voor een telefoon (de basisfuncties krijg je daar wel mee afgedekt). Daarentegen is de huidige 700 euro een stap te ver voor een product dat slechter voor mij werkte dan de 250-euro-telefoon die ik nu drie jaar heb. Door een goedkopere Fairphone te maken wordt het kopen ervan voor mij een optie: te groot zijn, matige accuduur hebben, en geen koptelefoon aankunnen is allemaal geen probleem als je het niet voor onderweg koopt (wat normaliter bij uitstek het doel van een telefoon zou zijn). Ik zie dus wel wat in dit plan, ongeacht wat de prestaties dan blijken te zijn

[Reactie gewijzigd door Lucb1e op 22 juli 2024 14:20]

M3llow|IA 4 april 2024 21:18
Ik zou heel graag een Fairphone ter grootte van een iphone 13 mini willen. Maak hem maar lekker dik en zwaar, als ie maar niet zo onmundig groot is als die telefoons van tegenwoordig. Dan liever wat duurder zodat je daadwerkelijk een tijd vooruit kan met de specs.
Grabbels @M3llow|IA4 april 2024 21:42
Als we de grote spelers mogen geloven is dat niet rendabel omdat het een niche-product betreft. Begrijp me niet verkeerd, de 13 mini was mijn favoriete formaat, maar Fairphone geeft middels dit artikel juist aan dat ze de grotere markt moeten bedienen, in plaats van de niche, om zo groter in te kunnen kopen. Een kleine telefoon gaat daar tegenin en zal dus ongetwijfeld niet in het business-model passen.
FreezeXJ @Grabbels4 april 2024 21:45
Tenzij je de enige bent die zoiets aanbiedt, dan pak je zo 90% marktaandeel, in tegenstelling tot de 'grote-foon-markt', waar je keihard moet vechten voor elke procent. Aangezien de 13 mini er nog lijkt te zijn ( nu 3 jaar oud ofzo) is dat lastiger, maar niet onmogelijk.
Grabbels @FreezeXJ4 april 2024 21:51
De Asus Zenfone lijn bestaat en is een bekende in de kleine-telefoon markt, dat veel mensen 'm niet kennen zegt ook al een hoop, want het zijn naar verluid prima telefoons. Als het echt een gat in de markt was, dan was een andere fabrikant er al lang bovenop gesprongen. Of, Apple had gemakkelijk in het chassis van de 13 mini een 14 mini kunnen maken. Fabrikanten stoppen daar niet voor de grap mee, maar omdat het op grote schaal niet genoeg oplevert voor wat het kost.

Dus ja, ironisch genoeg is een kleiner bedrijf uitermate geschikt om het gat te vullen, waar het niet dat Fairphone naar verluid nu dus juist wil opschalen in plaats van fragmenteren.

Ik heb lang gedacht dat er echt een markt is voor compact, high-end telefoons, maar nu de jaren verstrijken ben ik er steeds meer van overtuigd dat we slechts een kleine groep mensen zijn met een luide stem.

[Reactie gewijzigd door Grabbels op 22 juli 2024 14:20]

!mark @Grabbels5 april 2024 00:28
De Asus Zenfone lijn bestaat en is een bekende in de kleine-telefoon markt, dat veel mensen 'm niet kennen zegt ook al een hoop, want het zijn naar verluid prima telefoons
Als je een high-end telefoon uitbrengt en dan niet langer dan 2 jaar beveiligingsupdates wilt garanderen dan moet je als bedrijf niet raar op kijken dat het niet verkoopt nee :+
Ik heb een Zenfone 9 oprecht overwogen maar uiteindelijk maar voor een iets grotere S23 gegaan vanwege de matige ondersteuning op langere termijn...

Volgens mij heeft het slecht verkopen van de Zenfone niet zozeer te maken met het feit dat dit een klein toestel is maar meer dat ASUS nou niet bepaald een populair merk is in de smartphone markt. Hun ROG Phone's zijn bijvoorbeeld een voor moderne begrippen 'normaal' formaat maar die verkopen volgens mij evenzogoed ook niet al te best.

Het probleem is een beetje dat ASUS in hetzelfde prijssegment mee probeert te doen als een Google, Samsung of Apple maar simpelweg niet de naamsbekendheid heeft van deze merken zonder daar echt een unieke of killerfeature tegenwoordig te zetten en het qua ondersteuningstermijn laat afweten. En op prijs leggen ze het dan weer af tegen de Chinese merken bij mensen wie minder geven om lange support of een merknaam. Sony zit een beetje in hetzelfde schuitje overigens, zie het beide niet zo lang meer vol houden in de smartphonemarkt eigenlijk.

@Leejjon Toen ik een nieuwe telefoon aan het uitzoeken was was de Zenfone 10 nog niet op de markt dus daarom haalde ik de 9 aan, volgens mij krijgt die nog altijd maar 2 jaar updates.

[Reactie gewijzigd door !mark op 22 juli 2024 14:20]

Leejjon @!mark5 april 2024 09:37
Het is 4 jaar security updates, twee jaar Android upgrades. Dat heeft even geduurd (ik weet nog bij de launch dat overal twee jaar security updates stond, maar daar zijn ze op terug gekomen)
https://zentalk.asus.com/...ting-security/td-p/386480

Nog steeds niet zoveel als Samsung/Google/Fairphone uiteraard. Ik heb toch voor de Zenfone 10 gekozen vanwege het formaat, audio jack en de goede specs (de 16gb ram, 512gb storage is evenveel als mijn laptop).

[Reactie gewijzigd door Leejjon op 22 juli 2024 14:20]

uiltje @Leejjon5 april 2024 17:02
Tja, da's leuk om te weten, maar wat betreft bekendheid / populariteit een gemiste kans. Zoiets kan bij een launch nog wat publiciteit krijgen, maar nu denkt iedereen - die er naar keek - aan die 2 jaar.
nehal3m @Grabbels4 april 2024 22:16
De Asus Zenfone lijn bestaat en is een bekende in de kleine-telefoon markt, dat veel mensen 'm niet kennen zegt ook al een hoop, want het zijn naar verluid prima telefoons.
RIP.

De Zenfone 10 was de laatste kleine high end telefoon. De opvolger (Zenfone 11) is een monsterlijke 6.8".
emile_dem @Grabbels4 april 2024 22:41
Ik heb een Fairphone 3+. Die kostte destijds ook ongeveer EUR 400,-. Dat was de laatste 'kleine' Fairphone (breedte≤72mm) met een 3.5mm jack. Hoe heerlijk zou het zijn als dat formaat terug kwam (als kostenbesparing op scherm en accu) met een metalen frame en een bijdetijdse SOC. :9~

[Reactie gewijzigd door emile_dem op 22 juli 2024 14:20]

jinks26 @Grabbels5 april 2024 10:28
^ Dit. Het leek mij inderdaad een top gsm tot ik zag dat er geen updates gingen komen. No thanks
Olaf van der Spek @FreezeXJ4 april 2024 22:17
Aangezien de 13 mini er nog lijkt te zijn ( nu 3 jaar oud ofzo) is dat lastiger, maar niet onmogelijk.
Zou Apple met de mini stoppen als ie goed zou verkopen?
Llopigat
@Olaf van der Spek5 april 2024 00:03
Wat Apple 'goed verkopen' vindt, is heel wat anders qua aantallen dan wat Fairphone 'goed verkopen' vindt.

Dat is juist waarom kleine fabrikanten zo succesvol kunnen zijn in niche markten en grote niet. Zelfs als Fairphone een grotere markt aanboort zijn ze nog steeds een minuscule fractie van Apple. En het is precies die strategie die ze gemaakt heeft tot wat ze nu zijn want hun focus op eerlijke bronnen, herbruikbaarheid/eco en repareerbaarheid zijn ook niches. De gemiddelde Apple gebruiker geeft daar niks om of trapt in de Apple marketing dat het op dat gebied allemaal wel snor zit.

Zie ook bijvoorbeeld Unihertz die echt voor de ultra kleine telefoon gaat zoals de Jelly serie. Dat is pas echt een niche want die zijn nauwelijks bruikbaar maar ze hebben al 4 modellen uitgebracht in deze serie.

[Reactie gewijzigd door Llopigat op 22 juli 2024 14:20]

Loller1 @Llopigat5 april 2024 00:21
Alleen negeert dat geheel dat om een kleine smartphone te maken, Fairphone nu praktisch custom componenten zou moeten alten maken die alleen zei zouden willen gebruiken waar ze nu gewoon tussen de stock kunnen zoeken om de prijs te drukken. Het is dus juist helemaal niet makkelijker voor een klein bedrijf om in dit soort niches te werken. Een niche waar je bepaalde bestaande componenten combineert is absoluut doenbaar, maar een niche waar je bepaalde componenten speciaal moet laten maken juist helemaal niet.
Llopigat
@Loller15 april 2024 01:18
De componenten van een Fairphone zijn juist helemaal custom. Accu's zonder kobalt uit Congo, condensatoren met tantaal uit verantwoordelijke landen enz zijn juist dingen die niet zomaar op de wereldmarkt te krijgen zijn. Fairphone is hier heel goed in.

En kleine batterijen en schermen zijn zat te krijgen want die worden niet alleen in smartphones gebruikt.

Ik zeg niet dat het een goede zet is maar het is juist voor een kleine speler een interessante niche. Als Fairphone 2 dingen zou doen, namelijk support voor een google-loos privacy OS (bijv graphene) inbouwen en een kleinere en wat goedkopere telefoon uit zou brengen zou ik er zeker op inspringen. De vraag is of mensen zoals ik genoeg zijn natuurlijk.

Voor mij is de eco en fairtrade niche niet belangrijk genoeg om speciaal een merk op uit te kiezen en ik denk dat ze op dit gebied ook wel een beetje hun maximum hebben bereikt want je levert ook een hoop in (midrange specs voor een highend prijs).

[Reactie gewijzigd door Llopigat op 22 juli 2024 14:20]

ExtendedCaesar @Llopigat5 april 2024 15:56
Ondersteunen van een Google loos os doen ze al. Lineage os. Mits je dat er zelf opzet.

De fairphone 4 kun je zelfs stock met e\os preloaded kopen.
OruBLMsFrl @Loller15 april 2024 01:23
Dat ligt eraan hoe die niche eruit ziet. Stel de consument in de 'fysiek kleine toestel' niche is gemiddeld best kapitaalkrachtig, een deel heeft Apple 13 mini geld en de helft ervan geeft maximaal de helft daarvan uit. Geeft minder dan gemiddeld om technologie upgrades als wifi 7 en supersnelle processors met 60t npu's voor KI, want klein toestel is meest belangrijk, camera ook minder belangrijk dan klein toestel, enzovoorts. Maar stel er zijn er zo maar een paar miljoen consumenten van in de westerse wereld. Dan zegt Apple: voor onze line-up is het genoeg om zulke toestellen eens in de 3-4 jaar op de markt te brengen, want zulke consumenten wachten wel op een nieuwe Apple mini release rond de 16/17, en hoe meer zich uiteindelijk toch aansluiten bij de mainstream grotere toestellen hoe beter.
Echter voor Fairphone is het dan misschien alsnog heel aantrekkelijk om uiteindelijk een half miljoen toestellen van 200 euro inkoop te kunnen verkopen voor 400 euro per stuk. En bij zulke aantallen kun je best wel wat vragen van leveranciers. Lang niet zoveel als Apple natuurlijk, maar vanaf honderduizend stuks kun je al best wat op maat doen en zo zonder dat je daar compleet op leegloopt per stuk. Tienduizend stuks is een heel ander verhaal, dan tellen opstartkosten nog heel veel zwaarder mee en kun je niet op dezelfde manier concurreren. Fairphone heeft verder echt wel de gun factor, dus als ze met honderduizend stuks alsnog per stuk een paar tientjes duurder zijn door hun missie en kleinere oplage, dan zullen ze dat niet al te zeer voelen in hun sales toch. Als de software support ook nog eens heel lang is, gaat dat er des te makkelijker in bij de consument.
BeosBeing @Llopigat5 april 2024 12:54
Zie ook bijvoorbeeld Unihertz die echt voor de ultra kleine telefoon gaat zoals de Jelly serie. Dat is pas echt een niche want die zijn nauwelijks bruikbaar maar ze hebben al 4 modellen uitgebracht in deze serie.
Interessant merk, niet zozeer die Jelly - klein is voor mij absoluut niet bruikbaar, ik wil vooral breed zodat ik niet steeds de verkeerde letter raak - maar de dual-screen en de fysieke toetsenborden. Jammer helaas van de Mediatek-socs, dat is voor mij een absolute no-go. Misschien is dat nog bruikbaar als er ook een Cat.6 RJ-45 Ethernet-poort op zat maar dan praat je dus al over een desktop o.i.d. Ook dat is echter geen garantie gezien de ervaringen met een ultra-budget Lenovo die na een tijdje juist over die poort geen verbinding meer kon maken.
Llopigat
@BeosBeing5 april 2024 13:37
Ik heb een eerste-generatie Jelly en die viel me heel erg mee als je aan "Swype" typen doet. Het is verbazend bruikbaar dan. Gewoon typen kan je vergeten natuurlijk.

Ik had hem voor een heel speciaal doeleinde maar hij viel me niet tegen. De support wel. 1 of 2 security updates en nooit geen enkele upgrade.
BeosBeing @Llopigat5 april 2024 13:57
Ik heb een eerste-generatie Jelly en die viel me heel erg mee als je aan "Swype" typen doet. Het is verbazend bruikbaar dan. Gewoon typen kan je vergeten natuurlijk.
Swype werkt voor mij absoluut niet. Vroeger T9 werkte al niet, de vocabulaire was veel te beperkt. Datzelfde probleem heb je met swype, en vooral als je verschillende talen door elkaar gebruik. Dat wordt overigens nog leuker als je verschillende tekensets gebruikt.
Een paar woordjes: Á þessum degi - beiðni frá viðskiptahópurinn Lögfræðingur
Een zin: Οὕτως γὰρ ἠγάπησεν ὁ θεὸς τὸν κόσμον ὥστε τὸν υἱὸν τὸν μονογενῆ ἔδωκεν, ἵνα πᾶς ὁ πιστεύων εἰς αὐτὸν μὴ ἀπόληται ἀλλὰ ἔχῃ ζωὴν αἰώνιον.
Ik had hem voor een heel speciaal doeleinde maar hij viel me niet tegen. De support wel. 1 of 2 security updates en nooit geen enkele upgrade.
Support is waarom ik nu een fairphone 5 heb. Of ik ooit fysieke reparaties er aan ga doen durf ik niet te zeggen. Samsung heb ik slechte ervaringen mee, koop ik nooit meer. Mijn chef hier heeft een iPhone en m'n vrouw ook en ik kan niet overweg met de editor. Helaas gaat Windows 11 dus ook al die kant op.

[Reactie gewijzigd door BeosBeing op 22 juli 2024 14:20]

FreezeXJ @Olaf van der Spek4 april 2024 22:24
Afhankelijk van de winst die ze erop maken :+
Ik zie Apple tot alles in staat, als het niet in de filosofie past wordt het rustig gecancelled.

Echter springen andere fabrikanten er niet in, dus gok ik dat kleine telefoons inderdaad minder gevraagd worden. Wat dat betreft volg ik nu @Grabbels, de groep is wel luidruchtig maar niet kooplustig.
D100 @FreezeXJ4 april 2024 23:55
Citaat: "Ik zie Apple tot alles in staat, als het niet in de filosofie past wordt het rustig gecancelled. "

Apple's filosofie is geld verdienen. Zoals elk bedrijf. De manier waarop Apple dat doet is een combinatie van design/fashion technische producten* en fencing in, met nog steeds als kern de iPhone. Initiatieven die daar niet goed in kunnen passen, zoals de electrische auto, waar tot op het bot moet geconcurreerd worden met de blote hand, lukken niet goed.

Het is indrukwekkend wat Apple bereikt heeft met de iPhone en gerelateerde diensten en producten. Er zit een meedogeloze strategie achter die nu een aantal rechtszaken heeft bereikt in de US en Europa.

*design producten: de rijkste persoon ter wereld is B. Arnault, head of LVMH, a luxury fashion and cosmetics conglomerate. Fashion werkt, en Apple heeft dat in de technologische wereld vroegtijdig ingezien.

[Reactie gewijzigd door D100 op 22 juli 2024 14:20]

m_a_rnix @D1005 april 2024 09:44
Apple heeft een unieke plaats in de tech-industrie omdat ze de enige zijn die een geïntegreerd product maakt. Is Apple een hardware-maker die zijn eigen software maakt of een software-maker die zijn eigen hardware maakt? Allebei. Of beter, Apple maakt geïntegreerde producten, waar de concurrentie onderdelen maakt. Het is echt zo neerbuigend om het alleen fashion en fencing in te noemen. Vraag maar eens aan mensen met een iPhone of ze er blij mee zijn...
D100 @m_a_rnix5 april 2024 14:28
U heeft niet goed gelezen. Er staat duidelijk "een combinatie" en "gerelateerde diensten en producten".
Fencing in wil zeggen integratie, maar meer dan dat, anderen uit buiten de fence houden, isolatie, closing in.
Het is vnl. dit aspect dat Apple zoveel leverage geeft, klanten worden binnen de geïntegreerde fence gehouden en concurrenten erbuiten. Ze zouden ook integratie kunnen doen, en andere diensten en producten laten interfacen, neen, ze hebben er alles aan gedaan dit onmogelijk te maken, soms tot het belachelijke toe.
De recente rechtszaken tegen Apple in de VS en Europa gaan daarover.

Over dat neerbuigende, ik weet niet waar u het over heeft, enkel half-religieuze fanboys kunnen zo reageren. Dit is een nuchtere analyse die ook in de rechtbanken zal gebruikt worden.
Smokeyy_TR @FreezeXJ4 april 2024 22:34
80% Procent van wat. Dat zijn niet zoveel mensen en het is niet echt logisch voor Fairphone om nicheproducten aan te bieden terwijl ze een strategie hebben om juist meer breder te gaan.
morphje @Grabbels5 april 2024 11:22
Behalve de kanttekening dat de markt van fairphone uberhaupt niet eens zo heel erg groot is, simpelweg om het geen bekend merk is.
Het na-apen van grote merken en van hun marktaandeel snoepen is ook niet echt een fantastische strategie.

Ik zou dolgraag een 400 euro fairphone willen hebben. Ik heb recentelijk een 400 euro pixel 7a gekocht (en calyxos geinstalleerd). Maar boven alles ben ik een groot voorstander van tech die niet (primair) uit amerikaanse handen komt. Bij voorkeur koop ik zo veel mogelijk lokaal en steun ik de kleinere bedrijven, zoals boeren en witgoedhandelaren. Alleen 700 euro voor een telefoon (ongeacht het merk) vind ik simpelweg te veel. Een 1000 euro iPhone vindt ik al helemaal belachelijk.

Voor mij zou juist een featureset als kleiner scherm en grotere dikkere accu juist een enorm pluspunt zijn. Ze hebben al een heel klein marktaandeel, ze hebben het al van een nichemarkt. Juist een 5" telefoon zouden ze hoge ogen mee kunnen gooien, juist omdat niemand die markt bediend. Iemand die een 400 euro telefoon zoekt heeft juist een ander idee van wat ze willen van een telefoon.
CAPSLOCK2000 @morphje5 april 2024 14:31
Het na-apen van grote merken en van hun marktaandeel snoepen is ook niet echt een fantastische strategie.
<knip>
Voor mij zou juist een featureset als kleiner scherm en grotere dikkere accu juist een enorm pluspunt zijn. Ze hebben al een heel klein marktaandeel, ze hebben het al van een nichemarkt. Juist een 5" telefoon zouden ze hoge ogen mee kunnen gooien, juist omdat niemand die markt bediend. Iemand die een 400 euro telefoon zoekt heeft juist een ander idee van wat ze willen van een telefoon.
Ik denk de we dan wel even moet stilstaan bij de vraag waarom die markt niet bediend wordt. Blijkbaar is de groep die het wil niet zo heel groot. Het formaat van de batterij en het scherm zijn niet helemaal onafhankelijk van elkaar. Hoe kleiner het scherm hoe dikker de batterij moet zijn en dat loopt hard op. Een klein scherm en een grote accu gaan lastig samen...


Als je een telefoon hebt die 6" bij 3" bij 0.3" dan is het totale volume 5.4 kubieke inch.
Als je een telefoon hebt die 5" bij 2.5" dan moet de telefoon 0.43" dik zijn voor hetzelfde volume, oftewel zo'n 50% dikker. Om dat de batterji niet de hele telefoon vult is het in praktijk nog erger.
Mensen willen best een iets kleiner scherm maar niet een dubbel zo dikke telefoon of een half zo kort batterijleven. Omdat het scherm in 2 dimensies krimpt en de batterij in drie is dat relatief ongunstig, de totale tijd dat je de telefoon kan gebruiken gaat snel naar beneden.


Nu is er best nog wel wat te kiezen door bv een betere batterij te gebruiken die compacter is, maar daar compactere onderdelen worden snel duurder. De flagship telefoons die daar gebruik van maken zijn dan ook behoorlijk duur.
morphje @CAPSLOCK20005 april 2024 15:38
Kleiner scherm betekend ook dat er minder vermogen nodig om al die pixels te laten branden. Daarmee hef je ook ten dele je capaciteitsprobleem op. De levensduur van een mini was in vergelijking met z'n grotere broer ongeveer 15% en voor de meeste gebruikers is dat meer dan acceptabel.

Daarnaast heeft de iphone 13 mini ook bestaan en het was een populair model. En Apple voert momenteel ook de 4.7" iphone SE. Een goedkoper en kleiner model, blijkbaar ook populair genoeg om te ontwikkelen voor Apple. Dus ja, ik denk persoonlijk zeer zeker wel dat er een markt voor is, alleen de meeste fabrikanten lijken vooral voor groter is beter (en duurder) te gaan.
M3llow|IA @Grabbels4 april 2024 21:58
Scherp punt, jammer! Gelukkig kan mijn iphone 13 mini nog wel een tijd mee. Wie weet wat we over een jaar of 5 krijgen!

Edit: typo

[Reactie gewijzigd door M3llow|IA op 22 juli 2024 14:20]

willemb2 @Grabbels4 april 2024 23:10
De grote spelers willen niet dat jij je telefoon in je broekzak stopt. Als jij hem in je handen hebt ga je er mee spelen en gebruik = data = geld. Maakt niet uit of dat gebruik nuttig is.
JakkoFourEyes @Grabbels5 april 2024 09:41
Als we de grote spelers mogen geloven is dat niet rendabel
Niet rendabel of gewoon niet zoveel winst als ze hadden gewild? Dat is natuurlijk nogal een verschil.
bwerg @M3llow|IA4 april 2024 22:24
Daar ben ik het volledig mee eens, maar het concept van de fairphone is dat hij modulair en repareerbaar is, en dat lijkt me nou net wat lastiger bij een kleinere telefoon. Dus ik verwacht helaas niet dat ze snel die richting op gaan.
DropjesLover @bwerg5 april 2024 09:45
Mijn Nokia 3310 kon prima helemaal uit elkaar geklikt/geschroefd worden, en die was 113 mm × 48 mm × 22 mm, in tegenstelling tot een Fairphone 5 (161.6 mm x 75.83 mm x 9.6 mm)
Jim80 @M3llow|IA4 april 2024 23:01
Smaken verschillen.... ik zweerde vroeger ook bij een compacte telefoon, maar nu ik hem combineer in een walletcase, waarin ook briefjes van 50 moeten passen, ben ik ook om. Dikte maakt mij ook niet uit, liever dikker met grotere accu dan na 1 dag leeg.
DropjesLover @Jim805 april 2024 09:48
Een kleiner scherm gebruikt ook flink minder stroom, waardoor je het in de accuduur nauwelijks zou moeten merken.
Plus er wordt ook gezegd een dikkere accu te plaatsen.

Ik ben het er helemaal mee eens, een 6" telefoon van 15mm dik, prima.

Ik heb een Fairphone 4 (6,3" / 162 x 75.5 x 10.5 mm) en die is gewoon net te groot.
Yonix @M3llow|IA4 april 2024 21:58
Hear, hear! Ik ben van een Samsung S22 naar een iPhone 13 Mini gegaan om exact die reden. Voor mijn geen lompe, grote telefoon meer!

Maar goed, dat zal waarschijnlijk betekenen dat ik nooit meer een andere telefoon zal nemen. :p
Coolstart @M3llow|IA5 april 2024 07:35
Dat gaat zeker niet gebeuren omdat het een nicheproduct is. Een kleine dikke dure telefoon lijkt al helemaal niche.

Het probleem met Fairphone is dat ze op alle fronten het beste willen. En 100% repareerbaar en 123 modulair, 100% fair, lange updates etc.

Als ze nu al eens getart waren met een focus op Fixphone en de repareerbaarheid + software updates en pas later als ze marktaandeel hebben met goede specs dan pas met klikbare onderdelen komen en dan pas met faire aanvoerlijnen.

Nu zitten ze in de situatie dat de fairphone een onaantrekkelijk compromis is. Ze kopen duur aan want verkopen weinig aantallen, hun telefoons zijn wat specs betreft inferieur aan telefoon die de helft kosten en alles voelt bulky aan.
DropjesLover @Coolstart5 april 2024 09:43
Ze hebben net gefocussed op repareerbaarheid en fair, en niet op de rest.
Modulair is hij totaal niet. Je kan de camera vervangen, maar er is maar 1 camera beschikbaar.
jongetje @M3llow|IA4 april 2024 22:42
Mee eens!
tw_gotcha @M3llow|IA5 april 2024 06:21
de iphone mini en zeg een samsung s22 of zo scheelt 2 cm in de lengte en een paar mm in de breedte, da's alles. Dat is toch helemaal niet boeiend?
svd81 @M3llow|IA5 april 2024 11:44
Ik wil juist graag een forse telefoon. Dus ik ben best tevreden met mijn FairPhone5.
Hij had van mij wel ietsje dikker mogen zijn (dus met een wat grotere accu), als ik veel op mijn telefoon zit haal ik niet altijd de avond.
Sanghelios @M3llow|IA5 april 2024 11:59
Grotere telefoons zijn een pak goedkoper te produceren.
Dus ik vrees het omgekeerde.
Het blijft in ieder geval wel vreemd dat zulke grote telefoons de norm zijn geworden.
Ik ken toch heel wat mensen die dat net niet willen.
Roel1966 4 april 2024 22:05
Het concept op zich is niets mis mee maar toch heb ik zo wel mijn twijfels bij een meer 'budget' Fariphone zoals onderandere toch de prijs. Zou zelf toch meer zeggen dat de prijs meer in het middensegment ligt en of Fairphone daarin mee kan komen. Het zal dan toch van de uiteindelijke specs afhankelijk zijn willen ze meer de mainstream bereiken.

Probleem is en blijft gewoon dat we misschien wat te verwend zijn en het moeilijk is een keuze te maken tussen net iets minder voor meer geld. Of dan net iets meer voor minder geld met dan het nadeel dat het niet of minder reparabel is. En tja de handige Tweaker schrikt er niet voor om ook een minder reparabel toestel toch te repareren.
wiseger
@Roel19664 april 2024 23:37
Dat is toch logisch? Telefoons zijn tegenwoordig harstikke goed gebouwd. Ik heb nog een prima werkende s7 en s20 terwijl ik nu dagelijks een iPhone 13 gebruik.
Repareren is voor mij dus niet nodig. Vervangen doe ik alleen voor de technologische vooruitgang en om van eco systeem te wisselen.
Roel1966 @wiseger4 april 2024 23:59
Repareren is voor mij dus niet nodig.
Dat is wat ik bedoel met of Fairphone het in de mainstream wel gaat redden. Deels doordat inderdaad smartphones eigenlijk gewoon jaren kunnen mee gaan zoals bij jou die S7 en S20. En ja na een bepaalde tijd dan vervangen mensen hun toestel gewoon.

Ik heb zelf trouwens ook nog steeds mijn inmiddels alweer 'oude' S20 plus in gebruik en tja ook niets mis ermee. En als deze vervangen moet worden, tja, dan zal het gewoon een 2de handse meer high-end smartphone worden.
deknegt @Roel19665 april 2024 18:07
Ik vind het juist heel mooi dat ze zich willen gaan mengen in de lagere klasses van de telefoniemarkt. Want als ik naar mijn omgeving kijk zijn er heel veel die het idee van Fairphone extreem tof vinden, maar simpelweg niet ~700 euro willen neerleggen voor een nieuwe telefoon. Zelfs de FP4 (een 3 jaar oude tel) is daarbij nog 400+ euro.

Mijn huidige telefoon is de Nokia 7.2, ook alweer 5 jaar oud dit jaar, en eerlijk gezegd ondanks het gebrek aan updates een telefoon waar ik het liefste nog minstens 2+ jaar mee door had kunnen gaan, maar jammer genoeg begint die storingen te vertonen waar hij steeds vaker willekeurig uitvalt (batterij gewoon nog goed, en de specs ook gewoon nog fijn voor mijn gebruik.)

Dus ik zoeken en uiteindelijk de Nothing 2a besteld. Want ook al wil ik heel graag een Fairphone, is uiteindelijk voor mij 700eu een gigantische brug te ver. Dus heb ik uiteindelijk een ander alternatief gekozen.

Als er een Fairphone 5a was geweest, met dunnere specs in dezelfde prijsklasse als de Nothing 2a, was mijn keus zeker op Fairphone gevallen. Maar dat is er (nog) niet.

Dus ik hoop dat ze het middensegment gaan aanboren, zodat ik in de toekomst wel één van hun telefoons kan kopen.
svd81 @Roel19665 april 2024 12:10
Ik heb het idee dat dit best een goed moment is: aan de ene kant heeft FP inmiddels genoeg ervaring om een serieuze opschaling te kunnen doen, aan de andere kant zitten telefoons al een paar jaar op het punt dat een betere camera of meer pixels op het scherm weinig meer toevoegen en kan 'een groene telefoon' wellicht die niche vullen van mensen die een net iets duurder dan gemiddeld apparaat willen.
Roel1966 @svd815 april 2024 22:34
en kan 'een groene telefoon' wellicht die niche vullen van mensen die een net iets duurder dan gemiddeld apparaat willen.
Maar Fairphone wil zich juist meer op de mainstream richten met deze 'goedkopere' telefoon en dus juist een beetje uit die niche. En daar heb ik zo mijn twijfels of de mainstream daarop zit te wachten, maar oke, evenzgoed hoop ik dat ze succes hebben.
UPPERKEES
4 april 2024 23:02
Ik vraag me af op welk marktonderzoek ze dit doel baseren. Men zeurt misschien wel om kleine telefoons, maar men koopt voornamelijk grote telefoons: https://youtu.be/iR9zBsKELVs?si=BQ8jxTx5oobxBTno
Verwijderd @UPPERKEES5 april 2024 00:16
Beetje kip/ei probleem, ik wil wel een kleinere telefoon, maar vanwege het gebrekkige aanbod koop ik toch een grotere, niet omdat dat is wat ik wil, maar omdat dat het aanbod is.
Jerie
@Verwijderd5 april 2024 00:51
Vandaag kreeg ik een e-mail van Fairphone dat ze op 9 April iets gaan aankondigen. Dan zal dit dat wel zijn...

Het falen van de iPhone 13 Mini qua marktaandeel bewijst dat er geen grote markt voor is, maar dat de groep die dat wel wil wel noise weet te genereren.

Zie bijvoorbeeld nieuws: Pebble-oprichter Eric Migicovsky start petitie voor kleine Android-te...

Misschien wel interessant voor Aziatische markt.

Wat betreft hardware keyboard heb je hetzelfde issue, denk ik.
UPPERKEES
@Jerie5 april 2024 08:25
Gezien de tease in de tekst verwacht ik zelf nieuwe earbuds. Deze keer wel repairable.
juke1349 @UPPERKEES5 april 2024 11:09
Jup, de tease-tekst heeft het over 'turn up the volume', hoewel dat ook op een Bluetooth speaker zou kunnen duiden.

[Reactie gewijzigd door juke1349 op 22 juli 2024 14:20]

Jerie
@juke13495 april 2024 12:17
Oh een slimme, goede kwaliteit speaker van Fairphone die repairable is en bijvoorbeeld local ML heeft zou ik wel kunnen waarderen.
RepareerDroid
@Jerie5 april 2024 15:14
Het zijn oordopjes.
In een fairphone blog post uit eind 2023 staat:
"Now to see if we can extend our learning to a pair of truly wireless earbuds. 2024 is going to sound amazing!"
https://gathering.tweaker...message/78090202#78090202
Jerie
@RepareerDroid5 april 2024 15:36
Oodopjes verkopen ze toch al? :?

Maar dat is een beetje een vreemde eend binnen het bedrijf. Want ze zijn niet repareerbaar en fair.
RepareerDroid
@Jerie5 april 2024 15:39
-

[Reactie gewijzigd door RepareerDroid op 22 juli 2024 14:20]

RepareerDroid
@Jerie5 april 2024 15:39
Wegwerp oordopjes hadden ze inderdaad al, en ook een repareerbare over-ear koptelefoon (de Fairbuds XL). Daar komt nu dus een setje repareerbare draadloze oordopjes bij.
Jerie
@RepareerDroid5 april 2024 16:00
In-ears die repareerbaar en fair zijn, zou wel een unieke zijn. Ik ben zelf al voorzien van zowel in-ears als over-ears maar dat bedrijf (Sony) gaat er wat betreft repairability op achteruit. In-ears steeds moeilijker open te maken. Terwijl batterij maar paar jaartjes mee gaat.
lilmonkey @Verwijderd5 april 2024 00:33
Maar ook toen het aanbod er wel was verkochten ze schijnbaar niet echt lekker want alle mainstream fabrikanten zijn er inmiddels mee gestopt.
Lucb1e @lilmonkey6 april 2024 01:37
Met hoeveel mensen dit zeggen, kan dat bijna niet. Als je iemand kent die iets wil, dan is de kans groot dat er honderden mensen in jouw omgeving zijn met die wens. Als je keer op keer, van veel verschillende mensen, hoort dat ze dit willen, dan kan het bijna niet anders dan dat ze een percentage van de markt vormen, en "een paar procent" van miljarden telefoons is het echt wel waard. Heck, hoeveel procent van de mensen heeft een Fairphone? Daar draait een heel bedrijf op! Laat staan dat een grote fabrikant het erbij doet omdat ze de helft van de onderdelen (van front-cam tot oplaadpoort) toch al hebben liggen. Het móet gewoon uitkunnen (niet quitte spelen maar winst opleveren) als een klein percentage van de mensen dit wil.

Goed, dat is allemaal leuk anecdotisch, maar als ik dan een artikel erbij zoek dat cijfers heeft, dan staat daar ook dat <6 inch meer dan 80% van de markt was in 2018 en nog maar 10% in 2021. Goh hoe zou dat toch kunnen?

Ik ben degene die voor mijn familie telefoons uitzoekt. Sinds zo 2018~2019 gaat dat steevast ongeveer zo:
  • 't wordt toch wel tijd voor een nieuwe, kun je mij helpen?
  • ja is niet zo moeilijk, kijk hier gewoon pricewatch en links kies je wat je wilt
  • maar jij weet dat beter dan ik!
  • goed dan, wat zoek je dan?
  • weet niet, maar niet te groot natuurlijk
  • oké, budget?
  • zeg eens 500 euro
  • is goed
  • ja en toekomstbestendig natuurlijk, dat weet jij beter dan ik
  • dan selecteer ik hier 5g en.... ah... dat bestaat al niet
  • huh?
  • ja kijk hier, een inch groter en je hebt 143 resultaten waarvan de helft onder de 250 euro, maar dat handzame formaat heeft 0 treffers
  • :|
  • dus wat wil je
  • tsja het is niet anders, dan maar die grotere
  • oké besteld
Keer op keer weer. Mijn vriendin weet iets beter wat ze wil (bijv. uitbreidbaar geheugen) maar het resultaat is altijd hetzelfde: "wtf? Hoe dan? Hebben we iets anders fout geklikt? Nee? Tsja, ik wil ook geen 3-jaar-oud toestel nu nog nieuw kopen, dan moet het maar groter...". Geen wonder dat niemand ze meer heeft. Dus het was 80% in 2018, toen de toestellen nog bestonden? En nu ze niet meer bestaan, is het minder dan 10%? Ik heb vragen over de oorzaak en gevolg hier.

Ik snap jouw argument wel heel goed: waarom zouden ze een segment wegdoen dat geld oplevert? Ik snap dat ook niet, maar als je kijkt naar wat voor projecten Google bijvoorbeeld de nek om draait terwijl ze nog miljoenen gebruikers hebben dan is mijn sterkste vermoeden dat ze zo de winstmarge kunnen verhogen door die ontwikkelaars aan een nieuwe hype te laten werken. Hopelijk komen er dan niche spelers op die wel tevreden zijn met "slechts" een klein deel van de markt bedienen, maar die hebben dan weer geen naamsbekendheid en lastig lastig, dus veel keuze levert het niet op. En wat doen klanten die graag wel een feature willen die niet binnen de keuzemogelijkheden van de niche kleine toestellen valt? Goede kans dat er weer een klant uit de kleine markt verdwijnt

Mijn beste gok is dus dat er wel markt voor is, maar net een te klein percentage dat de grote partijen het kan boeien, en de telefoonmarkt lastig is voor kleine spelers om bij in te stappen en dat aandeel over te nemen

[Reactie gewijzigd door Lucb1e op 22 juli 2024 14:20]

lilmonkey @Lucb1e6 april 2024 12:15
Mijn beste gok is dus dat er wel markt voor is, maar net een te klein percentage dat de grote partijen het kan boeien, en de telefoonmarkt lastig is voor kleine spelers om bij in te stappen en dat aandeel over te nemen
En dus is er geen markt voor… dat is namelijk het geheel van factoren die tot een levensvatbare handel leiden.
ProCavia 4 april 2024 22:03
Interessant bericht!
Zelf twijfel ik al langer om een Fairphone aan te schaffen. Dat komt voornamelijk door de prijs.

Op dit moment heb ik al een aantal jaren een pixel die ik hoop te kunnen houden tot wanneer fabrikanten verplicht worden om batterijen opnieuw makkelijk vervangbaar te maken. Hoewel het vervangen van de batterij van mijn huidige best wel meevalt, is het ook niet op 1, 2, 3 klaar. En al helemaal niet in het veld.
markvankampen @ProCavia5 april 2024 00:23
Lang twijfelen over de aanschaf van een nieuwe telefoon is alvast de eerste duurzame stap. Hoe langer, hoe beter :)
Hetisweergezell 4 april 2024 21:20
Ik ben dan wel benieuwd wat de specs worden. Heb nu een Fairphone 5 en dat is een prima middensegment maar meer ook niet (voor mij zit de waarde dan ook vooral in lang mee gaan). Maar als de specs hierdoor nog fors omlaag moeten dan ben ik benieuwd of het levensvatbaar is.
Grabbels @Hetisweergezell4 april 2024 21:53
Hoe ik het lees is dat ze de prijs verlagen door groter in te kopen en een grotere markt aan te spreken, zonder daadwerkelijk een "mindere" telefoon te maken. Maar, het wordt niet expliciet vermeld dus dat is helaas een gok.
wiseger
@Grabbels4 april 2024 23:33
Nee zo werkt het. Ze gaan een goedkopere telefoon maken. Dus met mindere materialen en specs.
Vergelijk het maar met Samsung Galaxy vlaggeschepen en hun goedkopere lijnen.
Verwijderd @Grabbels5 april 2024 00:07
Ik denk niet dat dat mogelijk is. Die volumes zullen in conflict zijn met hun ethische insteek.
Lucb1e @Verwijderd6 april 2024 01:46
Zover ik weet is volume juist niet het probleem. Precies omdat ze minder volume hebben, is het lastig om bij een kobaltmijn aan te komen zetten met "we hadden graag, eh, even zien, acht kilo en twee gram" in plaats van de 2 ton die Samsung afneemt
JDx 4 april 2024 21:25
En het het Fairphone omdat je zelf de accu kan vervangen e.d. of heb ik dat mis?
susscorfa @JDx4 april 2024 21:32
Ja idd je kunt je accu maar ook veel andere onder delen vervangen. De accu gaat ook zonder gereedschap (iig bij de eerdere versies)
lilmonkey @susscorfa5 april 2024 00:32
Ook bij de 5. Lekker net als vroeger, achterkantje eraf klikken, accu verwisselen, achterkantje er weer op klikken. Zo gepiept. Heb nu gewoon een tweede accu bij me i.p.v. een powerbank.
markvankampen @JDx4 april 2024 21:32
Aan de ene kant streeft Fairphone naar een zo eerlijk mogelijke toeleveringsketen. Aan de andere kant zetten ze in op repareerbaarheid van de toestellen.
Verwijderd @markvankampen5 april 2024 00:15
En ze zetten in op een relatief goede ecologische footprint.
P_Tingen @JDx5 april 2024 08:16
Wat ze ook doen is "eerlijke" materialen gebruiken, dus geen materiaal wat onder slechte omstandigheiden wordt gedolven bv. En ze proberen eerlijke prijzen te betalen voor hun materialen.
Jerra @JDx4 april 2024 21:30
Lees het artikel nog eens als je een hint wilt ;)
JDx @Jerra4 april 2024 21:33
Ja ik kan een alinea lezen en weet daarna al niet meer wat ik heb gelezen, heb ik al van jongs af aan, bij best buys e.d. schiet ik ook meteen door naar de tabellen, grafieken en reacties. Een lange reactie lezen zoals hierboven van XQuizyx lukt me al niet. Maar zie het nu een milieu dingetje, eerlijke materialen.

[Reactie gewijzigd door JDx op 22 juli 2024 14:20]

Lucb1e @JDx6 april 2024 01:55
In het artikel staat:
[...] het doel van Fairphone, een toeleveringsketen met eerlijkere materialen en arbeidsvoorwaarden [...]
Als je Fairphone nog niet kende dan gaat er een wereld voor je open vandaag :D De accu vervangen is nog maar het topje van de ijsberg:
  • Zover mogelijk worden de telefoons in elkaar gezet door mensen die een eerlijk loon betaald krijgen,
  • worden materialen besteld bij fabrikanten en grondstofdelvers die ook weer goede arbeidsomstandigheden bieden,
  • daarnaast kun je onderdelen op de website al jaren los bestellen en met een gewone kruiskopschroevendraaier het scherm vervangen als ik me niet vergis.
  • Of ben je meer van de open source? Ook daar heeft Fairphone officiële ondersteuning voor: het is immers jouw toestel, daar mag je op draaien wat je wilt.
  • Oh en wist je dat het een Nederlands bedrijf is? Geen chinees merk of amerikaanse praktijk, nee de omzet komt onze economie ook nog eens ten goede.
Als het alleen om accu ging dan waren tweakers er niet zó mee begaan. Het is dat én veel meer :)

Ik heb zelf helaas geen fairphone omdat het toestel voor mij niet werkt om verschillende redenen (onderwerp voor een andere post), maar heb het wel uitgeprobeerd en wens ze echt het allerbeste in deze missie. Naar mijn mening zou iedereen ten minste van het bestaan af moeten weten om een goede keuze te kunnen maken wanneer ze aan een nieuw toestel toe zijn!

[Reactie gewijzigd door Lucb1e op 22 juli 2024 14:20]

- peter - 4 april 2024 21:13
Klinkt als een goede actie. Ik ken mensen die m hebben, maar ook mensen die m vanwege de prijs niet kopen.

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