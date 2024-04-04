Fairphone wil telefoons van 400 euro gaan maken en uitbreiden naar meer landen

Met hoeveel mensen dit zeggen, kan dat bijna niet. Als je iemand kent die iets wil, dan is de kans groot dat er honderden mensen in jouw omgeving zijn met die wens. Als je keer op keer, van veel verschillende mensen, hoort dat ze dit willen, dan kan het bijna niet anders dan dat ze een percentage van de markt vormen, en "een paar procent" van miljarden telefoons is het echt wel waard. Heck, hoeveel procent van de mensen heeft een Fairphone? Daar draait een heel bedrijf op! Laat staan dat een grote fabrikant het erbij doet omdat ze de helft van de onderdelen (van front-cam tot oplaadpoort) toch al hebben liggen. Het móet gewoon uitkunnen (niet quitte spelen maar winst opleveren) als een klein percentage van de mensen dit wil.
Goed, dat is allemaal leuk anecdotisch, maar als ik dan een artikel
erbij zoek dat cijfers heeft, dan staat daar ook dat <6 inch meer dan 80% van de markt was in 2018 en nog maar 10% in 2021. Goh hoe zou dat toch kunnen?
Ik ben degene die voor mijn familie telefoons uitzoekt. Sinds zo 2018~2019 gaat dat steevast ongeveer zo:
- 't wordt toch wel tijd voor een nieuwe, kun je mij helpen?
- ja is niet zo moeilijk, kijk hier gewoon pricewatch en links kies je wat je wilt
- maar jij weet dat beter dan ik!
- goed dan, wat zoek je dan?
- weet niet, maar niet te groot natuurlijk
- oké, budget?
- zeg eens 500 euro
- is goed
- ja en toekomstbestendig natuurlijk, dat weet jij beter dan ik
- dan selecteer ik hier 5g en.... ah... dat bestaat al niet
- huh?
- ja kijk hier, een inch groter en je hebt 143 resultaten waarvan de helft onder de 250 euro, maar dat handzame formaat heeft 0 treffers
- dus wat wil je
- tsja het is niet anders, dan maar die grotere
- oké besteld
Keer op keer weer. Mijn vriendin weet iets beter wat ze wil (bijv. uitbreidbaar geheugen) maar het resultaat is altijd hetzelfde: "wtf? Hoe dan? Hebben we iets anders fout geklikt? Nee? Tsja, ik wil ook geen 3-jaar-oud toestel nu nog nieuw kopen, dan moet het maar groter...". Geen wonder dat niemand ze meer heeft. Dus het was 80% in 2018, toen de toestellen nog bestonden? En nu ze niet meer bestaan, is het minder dan 10%? Ik heb vragen over de oorzaak en gevolg hier.
Ik snap jouw argument wel heel goed: waarom zouden ze een segment wegdoen dat geld oplevert? Ik snap dat ook niet, maar als je kijkt naar wat voor projecten Google bijvoorbeeld de nek om draait terwijl ze nog miljoenen gebruikers hebben dan is mijn sterkste vermoeden dat ze zo de winstmarge kunnen verhogen door die ontwikkelaars aan een nieuwe hype te laten werken. Hopelijk komen er dan niche spelers op die wel tevreden zijn met "slechts" een klein deel van de markt bedienen, maar die hebben dan weer geen naamsbekendheid en lastig lastig, dus veel keuze levert het niet op. En wat doen klanten die graag wel een feature willen die niet binnen de keuzemogelijkheden van de niche kleine toestellen valt? Goede kans dat er weer een klant uit de kleine markt verdwijnt
Mijn beste gok is dus dat er wel markt voor is, maar net een te klein percentage dat de grote partijen het kan boeien, en de telefoonmarkt lastig is voor kleine spelers om bij in te stappen en dat aandeel over te nemen
[Reactie gewijzigd door Lucb1e op 22 juli 2024 14:20]