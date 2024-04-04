Razer kondigt nieuwe versie Blade 18 aan met Thunderbolt 5

Razer heeft een nieuwe versie van zijn Blade 18-laptop aangekondigd. De laptop heeft onder meer een scherm met 3840x2400 pixels in plaats van 2560x1600 pixels van de vorige generatie. Het is bovendien volgens de fabrikant de eerste laptop met Thunderbolt 5.

Razer Blade 18 (2024)
Razer Blade 18 (2024)

De nieuwe Blade 18 kan het scherm van 18" verversen met 200Hz, zo zegt Razer. Daarmee zou het de eerste laptop zijn die een 4K-resolutie combineert met zo'n hoge verversingssnelheid. Thunderbolt 5 maakt doorvoersnelheden mogelijk van maximaal 120Gbit/s, zo claimt de fabrikant.

Razer levert de nieuwe Blade 18 met een Intel Core i9 14900HX met een mobiele versie van de Nvidia RTX 4090-videokaart. Die opties waren ook al mogelijk met de vorige generatie van de laptop. Op gebied van geheugen, tot 64GB ddr5, en opslag, namelijk een ssd tot 2TB, is er ook niets gewijzigd. De nieuwe versie van de Blade 18 komt per direct uit voor 3700 euro.

Door Arnoud Wokke

Redacteur Tweakers

Feedback • 04-04-2024 20:42 23

04-04-2024 • 20:42

23

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Reacties (23)

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fRiEtJeSaTe 4 april 2024 20:44
€3700 8)7
Vhxrsion @fRiEtJeSaTe4 april 2024 21:05
Ja echt absurd. Apple prijzen zonder de Apple.
Trunksmd @Vhxrsion5 april 2024 09:33
Razer is dan ook de Apple brand onder de gaming merken.
Gamebuster @fRiEtJeSaTe4 april 2024 21:04
Goede prijs toch? Top-tier specs voor nog geen 4000 euro.
Vhxrsion @Gamebuster4 april 2024 21:08
€3700 is voor het instapmodel met een 4070. Met een 4090 zit je al boven de 5K.
Xfade @Vhxrsion4 april 2024 21:51
Wel matig dat dit niet even in de post staat.
Takkie2024 @Gamebuster4 april 2024 22:55
Mobiele variant van de 4090, is niet helemaal hetzelfde. Heb hier de razer blade 17 met een 3080ti op een 360 hz 1080p laptopschern, en die 360hz heb ik nog nooit in geen enkel spel gezien.

Omdat ik veel op reis was heb ik hem destijds gekocht, maar nooit weer
Bossie @Takkie20244 april 2024 23:11
Dat is een stevige baksteen voor onderweg :)
Takkie2024 @Bossie5 april 2024 01:09
Haha, zeker weten 😊
Benjamin- @Takkie20245 april 2024 09:41
Dit is ook precies waarom ik destijds andere keuzes heb gemaakt. Ik heb hier zelf een Blade 14 met een 3070. De 3080 bestond ook, had een flinke meerprijs maar amper sneller. De 3070 had dan wel weer een flinke voorsprong op de 3060.

Verder is zo'n 14inch ook lekker compact en qua gewicht ook nog heel oke.

Ik weet niet of ik het weer zou doen, destijds goede overwegingen gemaakt, en videokaarten waren toen nog absurd duur en vrijwel niet te krijgen, dus betaalde toen een paar honderd euro extra om het in deze format te krijgen.

Dat is nu wel anders. Dus ja dan zou ik eerder een desktop bouwen, maar wie weet wat ik over 5-10 jaar weer doe. Voorlopig vind ik de ontwikkeling van hardware nog niet heel bijzonder, en zie ik nog geen enkele reden om een nieuwe PC aan te schaffen, wat natuurlijk helemaal top is.
slamhk 4 april 2024 21:06
Basisprijs is met de RTX 4070...... pwoah.
RTX 4070 (laptop versie) en RTX 4080 (laptop versie) is een wereld van verschil..
Xfade @slamhk4 april 2024 21:54
Meer prijs 4070 > 4090 is 1600 euro. Ben wel benieuwd of het ding het zo goed kan koelen dat het die prijs waar is. Anders kan je beter op die 4070/4080 blijven en geld in je zak houden.
slamhk @Xfade4 april 2024 22:08
Opzich kunnen, op basis van meerdere reviews, RTX 4080/4090 (M) laptops de chip wel koelen. Het vorige model met een RTX 4080; https://www.youtube.com/watch?v=c2cgs-w0Q9M
Bleef nog gemakkelijk onder zijn throttling/max temperatuur voor de GPU en CPU. RTX 4090 (M) heeft hetzelfde TGP als de RTX 4080, 175W (dynamic boost), dus de thermal design zal wel vergelijkbaar zijn met de RTX 4080 versie.
Ik denk niet dat Razer een stap terug neemt van hun thermal design voor dit nieuwe model.

Eigenlijk, vrijwel de meeste gaming laptops die tegenwoordig uitkomen zijn luidruchtig, maar throttling komt niet zo vaak meer voor tenzij je echt voor een model kiest die short cuts neemt (of een intel processor met hele hoge TDP).

[Reactie gewijzigd door slamhk op 23 juli 2024 14:05]

sebastienbo @slamhk5 april 2024 10:53
Klopt, maar dat komt omdat 4070 laptop eigenlijk een 4060 is die te weinig vram heeft voor de huidige 2024 normen.
De 4080 is feitelijk de 4070 en kan aanzien worden als instap model.
De 4090 laptop model heeft geen zin omdat het te warm word, waardoor de prestaties nauwelijks beter zijn dan de 4080, terwijl het 1000 euro duurder is...

Dus is 4080 eigenijk de enige optie voor een gaming laptop momenteel.
fuzzyIon 4 april 2024 22:51
Liever een Alienware met een Intel® Core™ Ultra 9 processor 185H. Veel meer security features.
Aerophobia1 @fuzzyIon4 april 2024 23:26
Dit is vooral een gaming laptop.
nelizmastr @Aerophobia15 april 2024 08:28
En een Alienware is dat niet?

Voor de zakelijke markt hebben we de Precisions, ZBooks etc. van de grote merken.
Step 4 april 2024 21:41
Ik ben benieuwd wat Thunderbolt 5 met de bandbreedte doet als ze een nieuwe Core X opvolger gaan maken voor eGPU’s. Ik ben erg tevreden over de huidige maar de bandbreedte zou nog iets meer kunnen… :)
sebastienbo @Step5 april 2024 10:55
Ik ook want en descrete gpu in een laptop behuizing werkt eigenijk niet goed. Te weinig plaats.
Cranslove 5 april 2024 08:47
Phoe, dat is voor velen een rib uit het lijf en dan krijg je er een matige laptop met basic specs voor terug. Al doet ie volgens de tekst wel 4K. Meetsal heb je bij dit soort dure laptops nog 1080 (wat enorm gedateerd is). Wil je echt meer en beter dan zal je nóg dieper in de buidel tasten. Astronomische bedragen dus voor een laptop.

Overigens nooit echt begrepen waarom men zulke dure laptops zou aanchaffen terwijl je voor hetzelfde geld een flinke desktop hebt.
Benjamin- @Cranslove5 april 2024 09:34
Matige laptop? Basic specs?
Kan jij even een laptop hier linken met top specs, ik ben wel benieuwd hoe dat er dan uitziet.

Jij begrijpt niet waarom men zo'n dure laptop zou aanschaffen ipv een desktop? Het antwoord zit al in je eigen vraag. Dat is vragen waarom men stoelverwarming in de auto zou willen als je ook gewoon thuis de kachel kan aanzetten.
trixx @Cranslove5 april 2024 10:11
De 4K 200Hz versie is een extra € 1800,- en daar komt dan ook nog de upgrade naar 4090 bij op voor nog eens 1800,-.

Voor 3599,99 krijg je een RTX 4070 en een QHD+ scherm.
Inverted_World @Cranslove5 april 2024 11:39
Ik heb de Razer Blade 17 met 3080TI /64GB / i9 en overweeg de 18".
Sommige mensen willen een laptop die overeenkomt met een Macbook qua bouwkwaliteit en materiaalkeuze.

Je betaald niet enkel voor specs. Met zo'n Blade kun je ook nog aan tafel komen zitten bij een klant, zonder een kermisattractie te hebben qua laptop.

Razer Blade's zijn zeer populair onder 3D'ers/VFX en animatoren voor on the go werk.

Een dual 4090 workstation voor het echte werk :). Zijn echt zat usecases te vinden.

Je kunt ook een getunede Opel kopen met 600pk. Maakt het nog geen Porsche qua ervaring.

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