Razer kondigt nieuwe versie Blade 18 aan met Thunderbolt 5

Razer heeft een nieuwe versie van zijn Blade 18-laptop aangekondigd. De laptop heeft onder meer een scherm met 3840x2400 pixels in plaats van 2560x1600 pixels van de vorige generatie. Het is bovendien volgens de fabrikant de eerste laptop met Thunderbolt 5.

Razer Blade 18 (2024)

De nieuwe Blade 18 kan het scherm van 18" verversen met 200Hz, zo zegt Razer. Daarmee zou het de eerste laptop zijn die een 4K-resolutie combineert met zo'n hoge verversingssnelheid. Thunderbolt 5 maakt doorvoersnelheden mogelijk van maximaal 120Gbit/s, zo claimt de fabrikant.

Razer levert de nieuwe Blade 18 met een Intel Core i9 14900HX met een mobiele versie van de Nvidia RTX 4090-videokaart. Die opties waren ook al mogelijk met de vorige generatie van de laptop. Op gebied van geheugen, tot 64GB ddr5, en opslag, namelijk een ssd tot 2TB, is er ook niets gewijzigd. De nieuwe versie van de Blade 18 komt per direct uit voor 3700 euro.