Dummy's tonen iPhone 16 Pro-modellen met grotere schermen

Er zijn foto's van dummy's verschenen van de Apple iPhone 16-telefoons. De Pro-modellen zijn iets groter dan de reguliere modellen en dat voedt de geruchten dat de Pro-modellen grotere schermen krijgen.

De foto's van de dummy's die Sonny Dickson toont tonen onder meer dat alle iPhones de Action-knop krijgen, waar dat nu alleen bij de Pro-modellen is van de iPhone 15. Dickson post al jaren juiste informatie over onaangekondigde Apple-producten. De bron van zijn dummy's is onduidelijk.

De dummy's van de Pro-modellen zijn iets groter, dat het gerucht voedt dat die grotere displays hebben van 6,3" en 6,9". Het zou voor het eerst zijn in enkele jaren dat Apple iPhones met grotere schermen uitbrengt. Sinds de iPhone 11 en 11 Pro Max zit Apple op 6,1" en 6,7" voor zijn telefoons.

Daarnaast is op de behuizing een opnameknop te zien. Die kan in gebruik zijn voor foto's. Dat moet vermoedelijk het maken van liggend beeldmateriaal stimuleren. De camera's zitten ook niet langer diagonaal om 3D-beeld te kunnen maken voor VR-headset Vision Pro. Apple kondigt zijn iPhones doorgaans in september aan. Het is gebruikelijk dat rond april dit soort informatie naar buiten komt.

Dummy's iPhone 16 en 16 Pro. Bron: Sonny DicksonDummy's iPhone 16 en 16 Pro. Bron: Sonny DicksonDummy's iPhone 16 en 16 Pro. Bron: Sonny Dickson

Bron: Sonny Dickson

Door Arnoud Wokke

Redacteur Tweakers

Feedback • 04-04-2024 20:19 88

04-04-2024 • 20:19

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Reacties (88)

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Byte 4 april 2024 21:28
Ik weet dat ik in de minderheid ben, maar stiekem hoop ik nog steeds op een nieuw 'mini' model. Vorig jaar heb ik expres een iPhone 13 mini 512 GB genomen zodat ik de komende tijd nog even kan overbruggen. De meeste telefoons vind ik te groot en vindt de iPhone Mini een heel fijn formaat. Hopen op de iPhone 17 Mini dan maar!

[Reactie gewijzigd door Byte op 22 juli 2024 13:25]

sapphire @Byte4 april 2024 22:58
De mini's zijn ze mee gestopt omdat er weinig vraag naar was maar gek genoeg ken ik opvallend veel mensen die een 13 mini hebben en heel bewust die gekozen hebben. Echt heel opvallend veel dus ik zou toch zeggen dat er echt wel vraag is :?
OruBLMsFrl @sapphire5 april 2024 01:34
Vermoedelijk optimaliseert Apple hun investering vs sales door met de mini een paar generaties over te slaan. Als ze die 12 mini en 13 mini software waarschijnlijk nog wel software support geven tot 2028 minimaal dan hebben ze nog wat jaartjes om 'op populair verzoek' en 'terug van weggeweest' en bovenal 'zolang de voorraad strekt' een iPhone 20 mini te introduceren. Om vervolgens met niet al te veel changes aan behuizing en zo ook even een iPhone 21 mini en 22 mini te blijven doorproduceren, om vervolgens bij de iPhone 23 series te concluderen wegens 'te weinig vraag' is er nu weer eventjes geen mini meer.

Uiteraard grove speculatie, maar zoiets is heel kosteneffectief voor Apple en is qua winst waarschijnlijk maar nauwelijks minder dan continu nieuwe mini's blijven ontwerpen + marketen + supporten. En die mensen die dat vrijmaakt kunnen vermoedelijk met andere projecten dan nog wel meer geld voor Apple verdienen. Hoezeer ik de mini ook waardeer, iets als dit kan zomaar eens de koude zakelijke waarheid rond zo een specialer modelletje zijn.
dennisje182 @sapphire5 april 2024 07:52
MKBHD had hier een goed stukje over met ook wat cijfers: https://www.youtube.com/watch?v=iR9zBsKELVs
Xbeek @sapphire5 april 2024 10:24
Ik denk dat de procentuele vraag in Nederland nog wel redelijk is.
Uiteindelijk gaat het om het globale marktaandeel van de mini tov de regular en de max.
Denk dat size vooral in Azië erg uitmaakt...

Mogelijk creëert een groter regular scherm weer meer ruimte voor een mini...
Pedri88 @sapphire5 april 2024 10:42
Ik heb dat verhaal eerder gehoord, er zou geen Mini 13 komen, en toch kwam die er op een gegeven moment. Ik hou dus hoop
Jaldea @sapphire5 april 2024 12:47
Ik heb een 12 mini en daarvoor heb ik bewust gekeken, maar na bijna 1,5 jaar ga ik toch terug naar een normaal model als ik toe ben aan een nieuw toestel.
Halfscherp @sapphire5 april 2024 15:54
De Mini’s hadden weinig vraag omdat ze direct naast de SE werden gezet.

Jammer genoeg lijkt het erop dat de nieuwe SE een beetje de opvolger van de XR gaat zijn. Het zou mooier zijn geweest als ze de SE en Mini lijn hadden gecombineerd. Ze zijn ook ongeveer even groot, de Mini heeft alleen een groter scherm en geen home button.
Glashelder @sapphire7 april 2024 09:59
Ik ken daarentegen helemaal niemand met een mini :+
Carlos0_0
@Byte4 april 2024 21:59
Maar je ziet toch amper iets op z’n mini scherm, als ik mensen zie houden ze toestel altijd vlak voor hun ogen zowat.
Nu snap best dat je geen 7 inch perse wil, maar een SE of 14/15 ja echt niet zo groot hoor.
WhatsappHack
@Carlos0_05 april 2024 01:54
Alles is prima te zien op een Mini :) Erg fijn formaat.
Ronny77 @WhatsappHack5 april 2024 09:53
Precies en als je echt een keer groter wil, dan pak ik de iPad er wel bij.
Terwijl je van het kleinere formaat elke moment plezier hebt van minder gewicht en telefoon die je moet mee slepen.
Zo heb ik nog 2 mensen enthousiast gemaakt en die hebben ook nog een mini gehaald.
Hiervoor heb ik een grotere telefoon gehad, maar het eerste wat ik overal deed was de telefoon uit de broek halen en ergens neer leggen. Ik was dan ook nooit bereikbaar omdat de telefoon weer ergens slingerde omdat ik die niet mee wou slepen.
Sinester @Ronny775 april 2024 14:02
maar het eerste wat ik overal deed was de telefoon uit de broek halen en ergens neer leggen. Ik was dan ook nooit bereikbaar omdat de telefoon weer ergens slingerde omdat ik die niet mee wou slepen.
Misschien eens stoppen met die skinny jeans dan :P

Maar ben wel benieuwd hoe groot je telefoon dan niet moet zijn geweest dat je hem niet mee wou slepen of altijd uit je zak haalde

Overig ben ik zelf ook wel van de kleinere telefoons voor 90% van de zaken die ik op me telefoon doe
Maar voor die overige 10% is het toch wel erg fijn om een iets grotere telefoon te hebben (Een Tablet hoef ik niet)

En dan vind ik bijvoorbeeld het formaat van een Samsung S23 echt prima, maar een Pixel 7 is ook nog goed te doen

[Reactie gewijzigd door Sinester op 22 juli 2024 13:25]

Ronny77 @Sinester5 april 2024 15:40
Ik heb nooit skinny's aan en met 1,94 ook niet klein.
uitvoering: Motorola Moto Z Play Zwart
Maar met een breedte van 76mm voelde ik dat ding constant in de broek zitten.
Dat vond ik niet fijn. Ook om vast te houden was hij mij toch echt te groot.
Nu na 1,5 jaar ben ik nog steeds blij met het formaat van de mini.
JDx @Carlos0_04 april 2024 22:06
Mini scherm? Vroeger nooit een Samsung klapper gehad ofzo, dat waren schermen van nog geen 2 inch.

Ik heb een iPhone 8 en die vind ik net te groot, de iPhone SE hiervoor vond ik perfect, kan je met je duim bij elke hoek van het scherm.
Carlos0_0
@JDx4 april 2024 22:39
Zeker wel maar toen deed je veel minder met je telefoon dan nu
vix-ducis @Carlos0_05 april 2024 10:14
Dat is toch volledig persoonlijk? Ik zit zelf de hele werkdag achter een computer (en 's avonds vaak ook). Op die momenten heb ik mijn telefoon niet nodig want ik heb een beter alternatief. In de wagen gebruik je carplay/android auto waardoor schermformaat ook niet relevant is. Voor alle andere situaties voldoet een klein scherm prima voor mij, en is het zelfs handiger om te bedienen of in je broekzak te stoppen. Ik snap het volledig dat dat bij jou anders is, maar ik ben nog steeds tevreden met mijn 4" iPhone SE.
John Doos @Carlos0_05 april 2024 15:38
13mini heeft een 5,4inch scherm, en de SE 2022 een 4,7inch.

Geen idee met welke bijziende blinde vinken je omgaat, maar daar is iets anders aan de hand :+
Carlos0_0
@John Doos5 april 2024 15:40
Ja dat zag ik later inderdaad dat de mini een 5,4inch had haha
KeesAlderlieste @Byte4 april 2024 21:38
Haha, hier exact hetzelfde! Heerlijk handzaam formaatje!
sypie @Byte4 april 2024 23:24
Dit. Ik hoef niet zo'n grote telefoon. Wanneer ik dingen op een scherm wil of moet doen pak ik de laptop of desktop. Telefoon blijft gepriegel voor langdurig werken. Ik vind het totaal niet handig, maar ja ik hoor dan ook al niet meer bij de jongeren.

Mijn iPhone 7 en 8 (werk en privé) blijf ik zo lang mogelijk gebruiken. Klein, met een home button en werken prima voor wat ze moeten doen. Deze twee kunnen gezamenlijk in een zijvakje van mijn werkbroek, wat ik bij 2 iPhone 15 modellen niet zo snel zie gebeuren. Daarnaast: met €2000+ rondlopen in je broekzak terwijl je in de metaalbewerking bezig bent is ook niet handig. Lijmtangen steken wel eens uit, je spettert wel eens tijdens het lassen etc. Voor dat soort stomme schade zijn ze net wat te kostbaar.
NeoPhire @Byte4 april 2024 21:55
Ook hier hetzelfde 😊
JDx @Byte4 april 2024 22:22
Zie net dat de iPhone SE 2022 nog een 4,7" scherm heeft, wat ik eigenlijk al net een halve inch te groot vind, misschien daar meteen maar 2 van inslaan, loop ik in ieder geval de komende 10 jaar niet met een tablet in mijn zak :+
The Prutsor @JDx4 april 2024 22:46
En touch id! Tesamen met het schermformaat de reden om de se 2022 aan te schaffen
Phanthix @The Prutsor5 april 2024 00:08
Sinds de overstap naar face-id heb ik echt nooit meer behoefte gehad aan touch-id. Face-id werkt zo vlekkeloos, zelfs met zonnebril. Je tikt gewoon op je scherm en hij ontgrendelt alleen voor jou. Ideaal naar mijn mening.
Carlos0_0
@Phanthix5 april 2024 15:42
Inderdaad en ook in omstandigheden stel je heb handschoenen aan koud weer, je telefoon kan je gewoon ontgrendelen.
FaceId werkt zoveel sneller en handiger dan touchId.
yvesrecour @Byte4 april 2024 22:26
Hier ook. Meer zelfs: ik hou meer van Android, en schakelde met alles over naar een iPhone, enkel en alleen om het prettige formaat van de mini.

Deze kan best nog een tijd mee, nadien sluit ik niet uit dat ik iPhone laat voor wat het is als er geen nieuwe mini volgt.
Halfscherp @yvesrecour5 april 2024 15:56
Als je Android een stuk prettiger dan iOS vindt zou je eventueel voor de Zenfone 10 kunnen gaan!
Yalopa @Byte5 april 2024 07:36
Same here, mien mini is been 2j oud en kan dus vervangen worden, hoop echt op een upgrade van de mini. gewone iPhones zijn veel te groot voor mij, ik heb geen "shakosche" (manbag) en ben niet van plan er een te gebruiken. een mini past nog een beetje normaal in een broekzak.
mcbrew @Byte5 april 2024 12:29
Ik heb zelf ook een 13 Mini als zekelijke telefoon. Vooral zakelijk vind ik het handig om een kleiner toestel te hebben. Met dat toestel gebruik ik alleen maar mail, whatsapp, teams en bellen. Voor prive heb iik een toestel met een wat groter scherem voor het consumeren van videocontent etc. Ik zou het echt heel fijn vinden als er op termijn een keer weer een mini versie uitkomt.
Gast Gebruiker @Byte5 april 2024 13:23
Ik had op Reddit een gerucht gelezen dat de nieuwe SE de vorm van de iPhone 13 mini krijgt.
Redwood @Byte5 april 2024 14:05
Ik zal ook in de minderheid zijn, maar voor de zekerheid heb ik nog een extra nieuwe mini 13 in de kast liggen.
De mini is wat mij betreft de fijnste telefoon ooit.
FateTrap @Byte6 april 2024 10:47
Hoe kleiner het scherm is hoe minder grondstoffen er nodig zijn om de smartphone te produceren, wat tot minder vervuiling leidt.

Een kleiner scherm gebruikt eveneens minder energie.

The researchers found that smartphones with larger screens have a measurably worse carbon footprint than their smaller ancestors. Apple has publicly disclosed that building an iPhone 7 Plus creates roughly 10% more CO2 than the iPhone 6s, but an iPhone 7 standard creates roughly 10% less than a 6s.
jzn21 4 april 2024 20:26
Jammer van de extra actieknop. Ik heb recent de overstap van de iPhone 11 naar de iPhone 15 gemaakt. Bij deze laatste zit de aan-uitknop iets lager dan bij de iPhone 11 en ik heb meerdere keren per dag dat ik per ongeluk de telefoon uitzet, omdat de knop precies op de plek zit waar ik normaal de telefoon vasthoud. Nu er twee van dit soort knoppen gaan komen, heb ik er wel een beetje een hard hoofd in.
PhilipsFan @jzn214 april 2024 21:23
Dit heb ik dus ook altijd! Die aanknop zit te laag en gaat te makkelijk, iedere keer als ik m'n toestel pak druk ik er per ongeluk op.

Die action button is trouwens ook ultiem onhandig. Ik gebruik m iedere keer per ongeluk als ik een foto wil maken, want hij voelt hetzelfde als de volumeknoppen die je wel in moet drukken voor een foto. Wat opzich alweer onhandig is, ik maakte laatst per ongeluk een foto toen ik de muziek wat zachter wilde zetten... hopelijk gaat die opnameknop dat probleem oplossen.
spoonman @jzn214 april 2024 22:14
Ik ben ook van de iphone 11 overgestapt naar de 15. Geef mij maar die mechanische switch.
JWHtje @jzn215 april 2024 08:10
Had gelezen dat dit mogelijk een shutter button gaat worden. Dit zal een touch sensitive button zijn (net zoals je Magic trackpad) waarmee je kan focussen en foto's kan maken. Beetje zoals de huidige systeemcamera's.

Kan me voorstellen dat deze 'button' dus alleen actief is wanneer je de camera open hebt. Ook gezien de locatie hiervan.
F A @JWHtje5 april 2024 11:28
Op de Sony Xperia lijn zit op dit moment ook zo'n shutter button, deze zit onderaan de zijkant. Als je hem ingedrukt houdt opent hij de camera, waarna je hem als shutter button kunt gebruiken zoals bij een echte camera.

Ik vind het wel een fijne feature gezien ik landscape foto's kan maken zonder dat ik mijn duim naar de knop in het midden van mijn scherm moet verplaatsen.
icecreamfarmer @jzn214 april 2024 20:49
Het is meer apart dat ze eerst alle knoppen van telefoons hebben weggehaald om ze vervolgens als revolutie weer te introduceren.
RefriedNoodle @icecreamfarmer5 april 2024 00:21
Het is meer apart dat ze eerst alle knoppen van telefoons hebben weggehaald om ze vervolgens als revolutie weer te introduceren.
"Alle?" Buiten de home button (waarvoor je 1,5cm extra schermruimte terug hebt), welke "alle" knoppen heeft Apple van de telefoons weggehaald dan?
PVDK007 @RefriedNoodle5 april 2024 03:28
Ik probeer er achter te komen welke knoppen @icecreamfarmer bedoelt want ik heb echt geen idee en ik gebruik de iPhone al sinds de 3G.
Jahe1990 @PVDK0075 april 2024 07:02
Misschien mist @icecreamfarmer zijn/haar BlackBerry? :+
icecreamfarmer @PVDK0075 april 2024 15:16
Dan moet je naar beneden lezen.
Tweakert2020 @RefriedNoodle5 april 2024 08:07
Apple niet misschien, Android toestellen hadden vroeger wel een fysieke sluiterknop.
icecreamfarmer @RefriedNoodle5 april 2024 08:31
Camera, cijfers, etc. Ging meer om de algemene ontwikkeling.
skaars @jzn215 april 2024 10:02
Zal wel gewoon uit te schakelen zijn, zoals nu ook met de actieknop. Zie het probleem niet zo. Deze knop is volgens mij een ideale voor als je de camera in landscape gebruikt.
Luchtbakker 4 april 2024 20:35
De geruchtenmachine rondom de iPhone draait wederom weer op maxinale toeren. Lekkere clickbait op nietszeggende en onbewezen bronnen. En elk jaar als de nieuwe iPhone gelanceerd is blijkt minimaal de helft van alle artikelen niet eens een beetje in de buurt te komen van wat het geworden is.

Kunnen we niet gewoon stoppen en wachten tot er geruchten komen die van betrouwbare bronnen komen?

[Reactie gewijzigd door Luchtbakker op 22 juli 2024 13:25]

SE USER @Luchtbakker4 april 2024 20:53
Het is wel opvallend dat de laatste jaren de geruchten blijken te kloppen achteraf. Ik vermoed dat dit ook wel correct zal zijn.
i7x @Luchtbakker4 april 2024 21:09
Die dummy dingen kloppen vaak wel. Gurman zit er wel de helft van de tijd naast maar die negeer ik maar gewoon. Ben overigens blij met m’n 15. Destijds dacht ik nog, zo’n action knop is wellicht wel iets, maar ik heb gewoon in accessibility settings 3x op de achterkant tikken aan een actie gehangen en dat is zo ongeveer wel hetzelfde. Iets onhandiger ja, maar best goed te doen. Ik gebruikt het overigens om te wisselen tussen oriëntatie lock aan/uit.

[Reactie gewijzigd door i7x op 22 juli 2024 13:25]

Carlos0_0
@i7x4 april 2024 21:57
Ik vind die actie knop best onhandig, ik druk hem nog wel eens per ongeluk in.
Dan gaat mijn telefoon van stil af, andere opties voor de actieknop vond ik niet handig.
Kraanmachinist @Luchtbakker4 april 2024 20:52
Vreemd, een luchtbakker die niets horen wil van gebakken lucht :+
TheVivaldi @Kraanmachinist4 april 2024 21:14
Jij wel natuurlijk als kraanmachinist, hoog in de lucht. :+
Cihan1988 @Luchtbakker5 april 2024 07:21
Je bent toch niet verplicht om te lezen?Dat jij het niet wilt lezen betekent toch dat anderen dat ook niet willen? En 99% van dit soort lekken klopt gewoon.
Luchtbakker @Cihan19885 april 2024 07:26
Ben toch erg benieuwd naar je 99% bewijs.
Cihan1988 @Luchtbakker5 april 2024 08:02
Kijk maar naar al die lekken van voor gaande jaren op tweakers.
Roel1966 4 april 2024 22:20
Ik weet niet maar dit soort berichten vind ik altijd zo tja, beetje zinloos eerlijk gezegd want het kan nog alle kanten op gaan.
IKON @Roel19664 april 2024 22:28
Dat wordt elk jaar gezegd en elk jaar kloppen de mock ups.
Roel1966 @IKON4 april 2024 22:33
Ja, maar ja, ik snap het belang er niet van om nu al te weten hoe een nieuwe iPhone eruit gaat zien.
thisisjazz @Roel19665 april 2024 08:00
Dat is persoonlijk. Niet alle berichten op Tweakers hoeven jou te interesseren. Net als dat je niet onder elk bericht dat jou niet interesseert een bericht hoeft achter te laten, maar het mag wel net zoals Tweakers zo een bericht mag maken ;)
Roel1966 @thisisjazz5 april 2024 22:24
Nou ik doel niet zozeer erop dat Tweakers dit bericht plaatst maar meer wat voor nut het heeft om al op voorhand ongeveer te weten hoe een nieuw toestel eruit gaat zien. Op de foto is b.v. alleen een leeg omhulsel te zien en verder totaal niets dus tja.... Het zou ook net zo goed misschien een nieuwe Samsung of welk ander merk kunnen zijn bij wijze van spreken dan.
Orinti 4 april 2024 20:32
Kleine correctie: het is sinds de iPhone 12 Pro en 12 Pro Max dat de displays 6,1" en 6,7" zijn. (De schermen van de iPhone 11 Pro en 11 Pro Max hebben een grootte van 5.9" en 6.5")
sircampalot 4 april 2024 23:03
Ik hoop toch nog op een nieuwe mini in de nabije toekomst.
Mijn 12 mini houdt het nog wel even uit, maar aan alles komt een eind.

Voorheen werden dit soort formaat telefoons phablets genoemd, nu dus gewoon telefoon.

Het zal mijn ouderdom wel zijn.
chizzle01 @sircampalot5 april 2024 08:22
Ik hoop het ook. Heb momenteel ook de 12 mini. Ik vind het formaat perfect. Niet z’n grootte lompe telefoon in mijn broekzak.
Jumpman 4 april 2024 20:25
Het ontwerp lijkt verder weinig gewijzigd. Op de non pro een ander camera eiland. Misschien non Pro en Pro beide titanium dit jaar?

Als je goed kijkt zie je aan de rechterzijde (eerste foto) dat de bovenste knop uitsteekt en de onderste dieper ligt, dit lijkt gewoon een US versie met mmWave antenne.

[Reactie gewijzigd door Jumpman op 22 juli 2024 13:25]

phytorank 4 april 2024 20:29
Damn, dat worden wel grote telefoons. Heb nu 13 pro max en alles wat groter is past denk ik niet meer in mijn zak. Ik hoop trouwens dat ze dit jaar eindelijk afstappen van het dynamic island en het scherm de volle voorkant laten gebruiken…
Carlos0_0
@phytorank4 april 2024 20:34
Daar zullen ze voorlopig nog niet van afstappen, dit hebben ze pas 2 jaar(iPhone 14 en 15 serie).
Ik vond het eerst lelijk, maar heb een 15 pro Max en ondertussen merk ik er niet veel meer.
thuran @Carlos0_04 april 2024 20:40
heb zelf ook een 15 pro max, vind zelf de functies tegenvallen van de dynamic island (had meer verwacht ofzo ) maar denk idd niet dat ze er snel van af zullen stappen is natuurlijk een extra functie van de iphone (/sarcasm)
PhilipsFan @thuran4 april 2024 21:25
Dat kun je zien als sarcasme inderdaad, maar toch heeft Dynamic Island een paar handige functies. Alleen al dat je geen pop-up meer krijgt als je batterij bijna leeg is, dat was echt een storend ding als je net een spel aan het spelen was oid. En de live activities vind ik ook handig, al zijn er nog niet zoveel apps die het ondersteunen.
Carlos0_0
@PhilipsFan4 april 2024 21:53
Het is geinig de dingen die het doet.

Loopt er een timer zie je dat daarin
Idd batterij bijna leeg melding daarin(goed spellen speel ik niet op mijn pro Max maar het is wel handig)
Popups zijn niks meer dan storend,ze komen altijd op verkeerde plek, op het verkeerde moment net als je daar wil klikken ook op de pc Windows notificaties Outlook etc.
Als iets open staat als navigatie of muziek, kan je snel weer terug doordat het in die balk staat(als je effe snel wat anders opent)

Is het superhandig kan ik het niet meer zonder nee, maar het is wel geinig en op zich wel handig soms.
psy @phytorank4 april 2024 21:42
Kwam ook van een 13 Pro Max en had mijn bedenkingen over dynamic island, maar het feit dat je nu snelkoppelingen hebt voor muziek en navigatie vind ik echt retehandig. Niks onhandig swipen om een andere app te zoeken maar gewoon klik en klaar.

Vooral in de auto zeer handig in de houder.
Carlos0_0
@psy4 april 2024 21:54
Je moet niet swipen in de auto, met je vingers van de telefoon afblijven :P
Starkiller012 4 april 2024 20:42
Dus nu een upgrade in kostenbesparing door te downgraden in grootte.


14 pro max was al juist over het randje
16 of erna zal dus wss een gewone pro worden want 6,9 inch is niet doenbaar in je broekzak
Xfade @Starkiller0124 april 2024 22:00
Ligt aan wat voor broek en wat voor werk. Mijn telefoon is incl. hoes 6.9 / 7 inch en dat past pirma in mijn spijkerbroeken.
MauriceDW 4 april 2024 20:55
Kan me nog goed herinneren dat 7 inch een gangbare maat was voor tablets, nog even en telefoons komen daar ook in de buurt
Superkanjo @MauriceDW5 april 2024 00:17
Volgens mij is dat nooit een gangbare maat geweest, de iPad mini was al 7,9". Misschien de Samsung tab, die begon bij 7" maar qua aantallen waren dat niet de best verkochte tablets, dus gangbaar niet echt.
dengregg @MauriceDW5 april 2024 09:59
op zich ook geen eerlijke vergelijking. De meeste tablets vroeger hadden inderdaad een 7 inch scherm, en daar rond nog een bezel van vaak 2cm of meer.
MauriceDW @dengregg5 april 2024 11:13
En gelukkig hebben de telefoons niet zo'n bezel, maar vind het wel een geinige ontwikkeling.

Vroeger viel mijn mond open van de HTC HD2, die had een 4.3inch scherm. Een toestel die we mini noemen is zelfs al groter dan dat

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