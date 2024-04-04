Dummy's tonen iPhone 16 Pro-modellen met grotere schermen

Er zijn foto's van dummy's verschenen van de Apple iPhone 16-telefoons. De Pro-modellen zijn iets groter dan de reguliere modellen en dat voedt de geruchten dat de Pro-modellen grotere schermen krijgen.

De foto's van de dummy's die Sonny Dickson toont tonen onder meer dat alle iPhones de Action-knop krijgen, waar dat nu alleen bij de Pro-modellen is van de iPhone 15. Dickson post al jaren juiste informatie over onaangekondigde Apple-producten. De bron van zijn dummy's is onduidelijk.

De dummy's van de Pro-modellen zijn iets groter, dat het gerucht voedt dat die grotere displays hebben van 6,3" en 6,9". Het zou voor het eerst zijn in enkele jaren dat Apple iPhones met grotere schermen uitbrengt. Sinds de iPhone 11 en 11 Pro Max zit Apple op 6,1" en 6,7" voor zijn telefoons.

Daarnaast is op de behuizing een opnameknop te zien. Die kan in gebruik zijn voor foto's. Dat moet vermoedelijk het maken van liggend beeldmateriaal stimuleren. De camera's zitten ook niet langer diagonaal om 3D-beeld te kunnen maken voor VR-headset Vision Pro. Apple kondigt zijn iPhones doorgaans in september aan. Het is gebruikelijk dat rond april dit soort informatie naar buiten komt.

Bron: Sonny Dickson