Gerucht: Apple zet 'opname'-knop op iPhone 16

Apple zou een 'opname'-knop op de iPhone 16 gaan zetten, zo vermeldt een nieuw gerucht. Die zou onder de Power-knop komen te zitten.

De knop zou aan de rechterkant zitten, maar de functie is onbekend, meldt MacRumors. Door de naam en de locatie ligt het voor de hand dat een van de functies wordt dat gebruikers hem als cameraknop kunnen gebruiken. Het gaat om een capacitieve knop. De rest van de knoppen blijft fysiek.

Er is ook een ontwerp zonder de knop, meldt MacRumors. Alle nieuwe iPhone 16-modellen zouden de knop krijgen. De iPhone 15-modellen van dit jaar hebben een Action-knop gekregen als vervanging van de mute-switch die sinds 2007 op alle iPhone-modellen heeft gezeten.

Apple iPhone 16 mock-up van MacRumors
Apple iPhone 16-mock-up van MacRumors

Door Arnoud Wokke

Redacteur Tweakers

Feedback • 26-09-2023 09:20 133

26-09-2023 • 09:20

133

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Eindelijk weer een duidelijke upgrade

6 okt 2023 | met video

Eindelijk weer een duidelijke upgrade

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Reacties (133)

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FloggingHank 26 september 2023 09:28
Ik had dit vroeger op m’n Sony telefoon. En ik bedenk me nog regelmatig hoe chill ik dat vond. Indrukken om snel camera te openen, half indrukken om scherp te stellen en klikken voor een foto.
Fly-guy @FloggingHank26 september 2023 09:56
Volgens mij heeft elke android telefoon dat nu nog, het is alleen aangepast aan twee keer snel de aan/uit knop indrukken.
(In ieder geval bij Samsung en Pixel telefoons).
Robbaman @Fly-guy26 september 2023 10:06
Precies, dit is echt zo'n super handige feature. Behalve dat mijn vrouw die een iPhone heeft nu altijd gaat zoeken naar het camera-icoontje (waarvan ik ook niet weet waar die staat)...
CyBeR @Robbaman26 september 2023 10:15
Op zich kun je al bijna sinds iPhones camera's hebben* het homescreen naar links swipen om de camera te openen. Die knop zit daar eigenlijk voor jan lul.

*) eigenlijk sinds de swipe-to-unlock het hele scherm werd ipv die slider onderaan

[Reactie gewijzigd door CyBeR op 22 juli 2024 22:42]

seanpaul @CyBeR26 september 2023 16:48
Is compleet onlogisch, als je naar links veegt, gaat de camera aan. Als je naar rechts veegt gaat je zaklamp aan...oh nee toch niet
Tom-my @seanpaul26 september 2023 20:48
aan misschien, probeer dat ding maar is uit te krijgen
Robbaman @CyBeR27 september 2023 00:09
Ik heb geen iPhone, mijn vrouw heeft er een, waardoor ze op mijn Pixel niet weet dat de camera geopend wordt met 2x drukken op de uitknop.
CyBeR @Robbaman27 september 2023 10:22
Ah verkeerd gelezen.
philips900 @CyBeR27 september 2023 09:14
vette grijns: nooit geweten...
Zoop @Robbaman26 september 2023 10:22
Rechts onderin van lockscreen, of swipe je lockscreen naar rechts.

Als je al unlocked ben, gewoon swipe van boven naar beneden om zelfde scherm te zien (met camera rechtsonder), of swipe dit scherm wederom naar rechts.

Ik open dat ding vaker per ongeluk dan dat ik dat met opzet doe.

Super makkelijk te vinden, imo, als je daar moeite mee hebt dan heb je er nooit serieus naar gekeken.
supersnathan94
@Robbaman26 september 2023 13:00
Ik heb met toegankelijkheidsopties een triple tap op de achterkant ingesteld als “open camera”. Werkt wat mij betreft zelfs iets te goed. Zit je lekker mee te tikken met YT nummertje, pats boem camera open. Haha
EricLeNorge @supersnathan9426 september 2023 15:10
haha! Nu snap ik waarom mijn camera telkens in beeld komt... _/-\o_
Gelomidor1 @Robbaman26 september 2023 18:30
Zodra je je iPhone oppakt registreert ie dat, 1x van rechts swipen en je camera is klaar om te filmen of foto’s maken.
The Zep Man @Fly-guy26 september 2023 09:58
(In ieder geval bij Samsung en Pixel telefoons).
Ook op smartphones met AOSP, dus ik verwacht dat het werkt op alle Android-toestellen wanneer de fabrikant geen gekke dingen doet.
tja @Fly-guy26 september 2023 11:21
ik heb een oude samsung uit 2015. bedoel je die knop onder het scherm ? 2x klikken om je camera gelijk aan te hebben zonder te hoeven inloggen in de telefoon en dan gelijk een foto kunnen nemen ? dat is inderdaad wel fijn. ik kijk naar de iphone 15 pro max en ik denk dat ik die extra knop aan de rechterkant link als camera knop.
Libbz @Fly-guy26 september 2023 11:39
Ik zou een chip waarderen die de camera always on laat sluimeren. dat als ik 2x druk dat hij er direct is. Nu duurt het vaak nog een seconde ongeveer voordat je foto kunt maken (met een samsung van 2 jaar oud).

Soms ben ik dan toch al net te laat om een mooi moment vast te leggen.

Of is er een optie om dit te doen?
CivLord @Libbz27 september 2023 12:29
Dat zal een flinke aanslag op je batterij zijn.
UPPERKEES @Fly-guy26 september 2023 12:16
Gelukkig op de meeste Androids! En dan foto's maken met de volume knoppen. Gek dat Apple hier een nieuwe fysieke knop voor wilt toevoegen. Steve jobs zei toch iets met de lancering van de iPhone dat maar 1 fysieke knop voldoende was en maakte vervolgens de concurrentie belachelijk met 3 knoppen? :+
ucsdcom @Fly-guy26 september 2023 13:33
Volgens mij heeft elke android telefoon dat nu nog, het is alleen aangepast aan twee keer snel de aan/uit knop indrukken.
(In ieder geval bij Samsung en Pixel telefoons).
Oh Apple gaat dit eerst zelf "uitvinden"

Het ligt vast al jaren op de plank. Alleen wil het nog niet lukken om er een mooie exclusieve naam voor te vinden. Hoe kan je het anders als de innovatie van de eeuw brengen....... ;)

[Reactie gewijzigd door ucsdcom op 22 juli 2024 22:42]

Veneficus @Fly-guy26 september 2023 14:46
Sony heeft nog steeds een dedicated camera shutter knop, naast de custom (meestal Assistant) knop
SSDtje @Fly-guy26 september 2023 16:01
"Volgens mij heeft elke android telefoon dat nu nog, het is alleen aangepast aan twee keer snel de aan/uit knop indrukken" klopt helemaal, en vervolgens de volume knop naar beneden indrukken om de foto te nemen of eerst aangeven dat je inplaats van een foto een video wil opnemen, en om die opname te starten ook de volume knop naar beneden in te drukken, en wanneer je de opname weer wil stoppen, nogmaals indrukken ;)

Edit, dacht laat ik er ook nog even bij vermelden hoe je een video opname vervolgens weer stopt.

[Reactie gewijzigd door SSDtje op 22 juli 2024 22:42]

RonnnL @Fly-guy27 september 2023 07:12
Mijn Motorola opent de camera als je hem snel even naar links en rechts schudt. Werkt erg praktisch, net als de 'karate chop' om snel de zaklamp aan te zetten. (Ik ga ervan uit dat andere telefoons dat inmiddels ook wel kunnen, desnoods met een dedicated appje.)
mazdarati2 @Fly-guy27 september 2023 09:24
Raar, mijn Pixel 6 doet dat niet
Crysania @FloggingHank26 september 2023 09:36
De Nokia windows phones hadden dit ook. werkte top
au- @Crysania26 september 2023 09:48
Die mis ik nog steeds, dat was super. Een capacitieve knop zoals de i16 gaat krijgen is het dan weer net niet, juist dat half kunnen indrukken was geweldig.
Jerra @au-26 september 2023 10:15
Grote kans dat dit juist terugkomt met capacitief, het is veel goedkoper om met een capacitieve knop een "half indruk moment" te realiseren dan met een fysieke.

En ja op die manier de focus bepalen/vasthouden vond ik ook altijd een hele fijne feature
WoutervOorschot @Crysania26 september 2023 18:52
(Bijna) alle windows phones hadden dat, het was een verplichting vanuit MS (behalve voor de budgetlijn later). Het was altijd een dubbele knop zodat je zowel kon focussen als de foto maken.
CorbataGames @FloggingHank26 september 2023 09:51
Wellicht ook instelbaar als dictafoon-knop, en voor de walkie-talkie app zoals die op de Apple Watch zit?
P_Tingen @FloggingHank26 september 2023 09:51
* P_Tingen kijkt chagrijnig naar zijn s10e die een extra knop heeft die alleen voor Bixby gebruikt kan worden
(althans, zonder te rooten)

[Reactie gewijzigd door P_Tingen op 22 juli 2024 22:42]

Of-Aaargh @P_Tingen26 september 2023 13:47
Werkt de SideActions app dan niet op de s10? Die werkt op mijn S23 Ultra prima zonder rooten.
Luchtbakker @FloggingHank26 september 2023 10:04
Nokia N95, had dat ook. Prachtige en zeer handige knop inderdaad!
JBVisual @FloggingHank26 september 2023 10:05
sony ericsson k810i heb ik ooit gehad en was destijds een fantastische telefoon om foto’s mee te maken. In vergelijking met andere telefoons en kon zich meten met simpele compact camera’s.
Deze knap heb ik inderdaad ook veel gebruikt destijds.

Ik mis nog steeds de Xeon Flitser die mijn telefoon destijds had, dat maakte foto’s in donkere omstandigheden toch behoorlijk goed verlicht in tegenstelling tot die simpele ledlampjes die we nu in de telefoon hebben zitten.
ucsdcom @JBVisual26 september 2023 13:37
sony ericsson k810i heb ik ooit gehad en was destijds een fantastische telefoon om foto’s mee te maken. In vergelijking met andere telefoons en kon zich meten met simpele compact camera’s.
Deze knap heb ik inderdaad ook veel gebruikt destijds.

Ik mis nog steeds de Xeon Flitser die mijn telefoon destijds had, dat maakte foto’s in donkere omstandigheden toch behoorlijk goed verlicht in tegenstelling tot die simpele ledlampjes die we nu in de telefoon hebben zitten.
De Xenonflitser was inderdaad super. Maar ook snel fletse en overbelichte foto's. En zo goed was de lenskwaliteit niet en de sensor bleef erg klein. Maar voor een telefoonscherm gaf deze goede foto's.

Dan ken je vast ook die Samsung die er uit zag als een compact camera, maar wat een smartphone met uitgebouwd camera deel was.

Nu heb je op smartphones de nachtstand. Die maakt van een nachtelijke opname weer een soort van dagopname. Wat bijgekleurd, maar verder net als alle andere.Dus waarom zou je sowieso nog 's nachts iets op de foto gaan zetten ;)

[Reactie gewijzigd door ucsdcom op 22 juli 2024 22:42]

d22wth @FloggingHank26 september 2023 13:04
Ik op een Htc met ook een uitklapbaar toetsenbord…
Rens1967 @FloggingHank26 september 2023 13:46
Ja, gebruik die knop vaak op mijn Xperia 1 II :-)
Direct vanuit slaapstand de camera app openen en afdrukken, ideaal.
unreal0 @FloggingHank26 september 2023 16:38
Ik ook op m'n lumia's, best fijn (dat scherpstellen en dan fotograferen)

[Reactie gewijzigd door unreal0 op 22 juli 2024 22:42]

Luchtbakker 26 september 2023 09:21
Wat is er mis met de Actionbutton vraag ik mij dan af. De beperkingen van de action button zijn nu vooral softwarematig. Support bijvoorbeeld 2 3 of 4x tappen zodat je er meerdere acties aan 1 knop kan toevoegen. Veel nuttiger dan een extra knop.

[Reactie gewijzigd door Luchtbakker op 22 juli 2024 22:42]

Godjira @Luchtbakker26 september 2023 09:23
Ik denk vooral dat ze willen bewegen naar een behuizing met zo min mogelijk bewegende delen. Elke knop is er eentje die kapot kan en waar stof parten kan gaan spelen. Ik zie de volume knoppen op termijn ook wel verdwijnen op iPhones (dat is een eigen verwachting, is nog niets over naar buiten gekomen bij mijn weten).
d22wth @Godjira26 september 2023 09:51
Volumeknoppen zijn toch echt wel essentieel, zeker tijdens het bellen aan je oor, als je dan steeds de software in moet duiken lijkt me niet heel erg prettig ''Oh sorry, moet even mijn volume harder zetten ik hoor je nu niet meer''

En jouw stelling klopt dus niet aangezien het gerucht is dat ze er nog een knop aan toe gaan voegen... Hoezo zouden de knoppen dan verdwijnen als ze er eentje bij gaan plaatsen?
jaenster @d22wth26 september 2023 10:19
Ik ben het volkomen met je eens, maar wie belt er nog met diens telefoon aan het oor? Ik zie eigenlijk nog allemaal maar mensen bellen met oortjes in/koptelefoon. Zeker als de gesprekken zakelijk zijn.
hcQd @jaenster26 september 2023 12:06
Veel die ik zie bellen zetten hem op de luidspreker en houden de telefoon horizontaal voor hun mond.
Dreamvoid @hcQd26 september 2023 17:50
Ja, de "pizza eters". Weten blijkbaar niet dat het geluid ook uit de bovenkant komt.
d22wth @jaenster26 september 2023 13:15
Als ik geen oortjes in heb of bij me hebt wordt dat wat lastig, en om speciaal oortjes in te doen, wachten tot ze verbinden en dan op te nemen duurt me soms te lang, ook is de microfoon op de AirPods (Pro) niet altijd geweldig. Dus dan liever de telefoon tegen m'n oor :)
xoniq @Godjira26 september 2023 09:34
Ik heb nog nooit een powerknop, mute slider of volume knoppen kapot gehad, op elke iPhone sinds de 3GS. Misschien ben ik daarin dan bijzonder oid.
StGermain @xoniq26 september 2023 09:40
Ik ook niet maar hoe dikwijls gebruik je die knoppen? Ik eigenlijk nooit.
xoniq @StGermain26 september 2023 09:43
Volume best vaak, vooral omdat ik een hoortoestel heb, met bluetooth, en daar altijd m'n muziek afspeel, zowel als ik ergens mee bezig ben of op de motor zit. Dan moet ik dat wel met de telefoon bedienen, kan vanaf dat ding niet de telefoon zelf bedienen, maar enkel geluid naartoe streamen.

Power button gebruik ik ook gewoon vaak als ik de telefoon wakker maak door op het scherm te tikken, en met die knop weer uit te doen, of na gebruik.

Dus ja, misschien voor mij wel een bijzondere usecase, maar bij mij worden al die knoppen bijzonder vaak gebruikt. (Alleen de mute slider niet, die staat altijd uit, want als de telefoon over gaat hoor ik dat direct in mn oor i.v.m. hoortoestel, en heeft niemand in mn omgeving er verder last van als mijn telefoon gaat.)
Henryschippers @xoniq26 september 2023 10:53
Bij mijn oppo telefoon kon je de phone aan zetten door 2x te tikken op het scherm, nog 2x tikken en hij ging weer uit
xoniq @Henryschippers26 september 2023 10:54
Heb ik op mijn OnePlus ook, maar bij iPhone is gewoon scherm aanraken -> wakker, en dan na zoveel seconden zonder interactie weer standby, maar als ik 'm geunlocked heb dan heb ik de timeout op zoveel minuten staan, dan doe ik m gewoon met de knop weer standby.
Godjira @xoniq26 september 2023 10:46
Ik ook niet hoor, maar ik kan me zo voorstellen dat in een design process je zo min mogelijk van dit soort delen wil hebben. Ook scheelt het in de ruimte binnen in de behuizing, en elke millimeter is er eentje, zeker in de mobiele devices. Het is een vermoeden en verder niet op kennis/bronnen gebaseerd :)
Mlazurro @Godjira26 september 2023 15:36
Ik denk dat het meer issue is van geen andere manier vinden om te innoveren. Smartphones zijn volwassen. Wat kan je nu nog aan een smartphone verbeteren behalve kleine details? Ik kan mij inbeelden dat als Apple echt niet weet wat voor nieuws ze moeten aankondigen zodat iedereen De Nieuwe koopt, de strategen hun goedkeuring geven om "knoploos" te gaan bij de iPhone. Met veel tromgeroffel.

Ik heb de evolutie van knoppen naar werkelijk àlles op een touchscreen - waar ik nota bene net uren op m'n werk heb naar zitten staren - nooit gesnapt, helemaal niet bij een wagen. Het is niet ergonomischer. Het is "nieuw" en "trendy" maar dat zijn subjectieve begrippen.

En een touchscreen gaat nooit kunnen evenaren om je gsm op stil of op tril te zetten in het donker of terwijl je smartphone nog in je jaszak zit, zoals een kleine slider of knoppen combinatie dit kan doen.
Godjira @Mlazurro26 september 2023 18:18
Dat zal ongetwijfeld ook meespelen. Met de juiste oplossing kun je dat alles ook nog steeds op een telefoon met maar één fysieke knop doen, door indruktijd in te stellen of iets als Force Touch te gebruiken, wat op het touchscreen zelf faalde, zie ik dat voor een knop wel extra features brengen. Is het nodig, nee zeker niet, dus in dat opzicht heb je zeker gelijk.

USB-C hebben ze tenslotte ook als feature aangekondigd, terwijl het vooral logisch is en een verplichting vanuit de EU.

Ze geven er vast een Apple draai aan 😌
johnbetonschaar @xoniq26 september 2023 12:36
Ik heb nog nooit een powerknop, mute slider of volume knoppen kapot gehad, op elke iPhone sinds de 3GS
De iPhone 5 had het probleem dat de lock button vaak kapot ging, daar is zelfs een recall voor geweest [1]. Ik heb het probleem zelf ook gehad maar toen wilden ze het niet repareren omdat er een miniscuul barstje in de hoek van het scherm zat 8)7. Nog een jaar of 2 gebruikt met de assistive touch feature waarmee je een on-screen knop/gesture kon gebruiken om de telefoon te locken...

[1] https://www.macrumors.com...-5-sleepwake-replacement/
xoniq @johnbetonschaar26 september 2023 13:08
Ah dat heb ik nooit gehad, ik ging van de 3GS > 4S > 5S > 6 > 7 > XR > 12 mini (en dat is mijn huidige daily).

De iPhone 5 heb ik specifiek gemist.
Adriel @Godjira26 september 2023 09:29
Ik heb een vermoeden dat wanneer Apple dat doet anderen hen volgen.
n4m3l355 @Adriel26 september 2023 10:41
Andere hebben een camera knop al, android heeft dit standaard sinds heugenis. Wat Apple anders doet is dat ze een capacitive button willen gebruiken voor deze functie. Dit zie je nu al veel in auto's en veel mensen zijn daar nu al niet echt blij mee vanwege het gebrek aan feedback. Het mooie is natuurlijk wel dat deze functie makkelijk aangepast kan worden en ook hoe deze visueel eruit ziet.

Toch vraag ik me echt af of dit een functie is waar we op zitten te wachten en of Apple dit vanuit het gebruikers gemak niet zoals Android had kunnen oplossen met een gewone knop.
WhatsappHack
@n4m3l35526 september 2023 10:57
In principe heeft Apple ook een camera-knop, alleen niet dedicated. Je kan de volume knop gebruiken als trigger voor de camera als de camera-app open staat.
Fireshade @WhatsappHack26 september 2023 14:22
Je kan de volume knop gebruiken als trigger voor de camera als de camera-app open staat.
Eerst unlocken, de camera app opzoeken en die starten, en dan een fysieke knop gebruiken om af te drukken - dat is niet wat hij bedoelt met een 'camera knop'..
Hij (en anderen) bedoelen: een fysieke knop indrukken om de camera app te starten, ongeacht of de telefoon locked is of niet.
TheKerremenke @Fireshade26 september 2023 15:02
Dat kan met de action button. Geen idee waarom je dat zou willen. Aangezien je al vanaf het lockscreen naar links kunt swipen of middels het camera symbool de camera kunt openen en dan via de volume knop een foto kunt maken.
Fireshade @TheKerremenke26 september 2023 15:07
Geen idee waarom je dat zou willen.
Simpel: kwestie van voorkeur, lijkt me. Wat Apple zich ook realiseert :)

[Reactie gewijzigd door Fireshade op 22 juli 2024 22:42]

Canaria @Godjira26 september 2023 09:59
Knoppen mogen van mij ook verdwijnen, al zitten ze me ook niet in de weg als ze blijven. Mochten ze vervangen worden door iets capacitiefs dan graag wel met wat feedback. Ik wil bijvoorbeeld het volume blindelings kunnen bedienen, ook als de telefoon in mijn tas of jaszak zit. Het maakt mij dan niet uit of de volumebediening gemarkeerd wordt door ribbels (zoals de render van MacRumors laat zien) of dat het met een specifieke swipe werkt. Die swipe is misschien wel wat lastiger met een hoesje.
Kev7381 @Luchtbakker26 september 2023 09:27
Is denk ik meer voor lanscape foto shoot button van maken.
BrbZrk @Kev738126 september 2023 09:29
Ala Xperia telefoons
Steenw @Luchtbakker26 september 2023 09:25
Daar is niks mis mee de nieuwe knop wordt extra en komt aan de rechterkant en de actionknop blijft
Bender @Luchtbakker26 september 2023 09:56
Ze hadden die knop ook prima kunnen uitbreiden, zowel software matig als hardwarematig.
Maar door nu een beperkte knop op te leveren hebben ze wel een reden om een iPhone 16 te brengen met nieuwe functionaliteit..
Loller1 @Luchtbakker26 september 2023 09:58
De actie-knop was al een stop-gap omdat ze dit niet klaar kregen voor de iPhone 15, het gerucht ging al een jaar geleden dat dit bedoeld was voor de iPhone 15.
Executor16 @Luchtbakker26 september 2023 10:59
Het zou mooi zijn als je die knop kan instellen op basis van wat er aan de gang is op je scherm. Er zijn nu al wel automations waardoor je 3 acties kan hangen (en meer op basis van if else) aan de actionknop van de iPhone 15. Op zich ook wel geinig.

https://www.youtube.com/watch?v=G_M51pEozqo

[Reactie gewijzigd door Executor16 op 22 juli 2024 22:42]

JorzoR @Luchtbakker26 september 2023 11:03
Het mooie van een dedicated knop is denk dat er (waarschijnlijk) 0 vertraging in zit en dat de plek van die dedicated knop beter is.

Met de huidige action knop heb je heel snel dat je vingers voor de lens komen. De manier hoe je je telefoon vasthoudt om een foto te maken (horizontaal) is met een dedicated knop naast de aan/uit knop veel beter. En zelfs met je rechter duim te bedienen, voor verticale foto's.

De huidige action button zit net op een irritante.

[Reactie gewijzigd door JorzoR op 22 juli 2024 22:42]

THE_BASE
@JorzoR26 september 2023 15:40
Ik weet niet wat voor vingers jij hebt, maar zojuist getest en zowel met linker- als met rechterhand geen last van vingers (bijna) voor de lens.
YopY @Luchtbakker26 september 2023 16:31
Dat zit er ook voor een deel al in; met 3x drukken kun je hem (als je dat aan hebt te staan) in screen reader mode zetten, 5x drukken is voor nood, dan krijg je de 'noodoproep' te zien. Maar dan is hij ook 'hard' gelocked, dwz, biometrisch unlocken werkt dan niet meer, alleen met pincode.
J-D 26 september 2023 09:25
Is dit niet de positie waar nu de MMwave antenne zit in de US modellen? Het lijkt er dan op dat deze een dubbele functie krijgt.
robbinkg @J-D26 september 2023 11:16
Dus wanneer je de knop wilt gebruiken valt je mmWave connectie weg? Hmm
JeroenB89 26 september 2023 09:34
De iPhone 15-modellen van dit jaar hebben een Action-knop gekregen als vervanging van de mute-switch die sinds 2007 op alle iPhone-modellen heeft gezeten.
Alleen de pro-modellen hebben de action button gekregen toch? Ik dacht dat de normale iPhone 15 (plus) nog steeds een mute switch heeft.
d22wth @JeroenB8926 september 2023 09:53
forumtopic: Meld hier spel- en tikfoutjes - en dus *geen* andere foutjes
Loller1 @d22wth26 september 2023 10:01
Lees de titel van dat topic nog eens heel goed. ;)
Tweakr 26 september 2023 09:40
Wel bijzonder dat er in het plaatje nog steeds een zichtbare inkeping in de notch zit. In 2024 zou je toch verwachten dat Apple net als de concurrentie zonder storende inkeping een smartphone zou kunnen opleveren.

Nee een knop er bij, daar zitten de mensen op te wachten… Helaas is het design team van Apple niet meer wat het geweest is.
Keyb @Tweakr26 september 2023 09:44
Helaas is het design team van Apple niet meer wat het geweest is.
Gelukkig niet. Ben zeer content met die paar kleine stappen terug naar meer poorten, betere keyboards en iets dikkere macbook pro's.
4x4 26 september 2023 21:28
Die mute knop op de linker zijde was haast iconisch. Net als de ster op de motorkap voor Mercedes staat was die mute knop voor mij een echt Apple dingetje. En precies dat gaan ze eruit slopen.
Roel1966 26 september 2023 22:10
Even erbuiten gehouden of zo'n knop wel of niet handig is lijkt het mij handiger wanneer er pas een artikel komt als de iPhone daadwerkelijk op de markt komt. En dan een uitgebreid artikel waarin alle nieuwe functies beschreven worden want nu blijft het alleen maar giswerk.
Ruw ER 26 september 2023 09:23
Ik vind het best wel bijzonder hoeveel geruchten er nu over de 16 zijn terwijl de 15 pas uit is.

Ook bijzonder: ik dacht dat de 14 pro max een toptelefoon was. Maar er staan er nu toch 28 te koop. Wat raar dat mensen van zo'n goede telefoon af willen, en een dikke 600 euro afschrijving in een jaar pakken 8)7
glennoo @Ruw ER26 september 2023 09:27
Tjah, veel mensen hebben een hoog "jamaar dat is nieuw en leuk" gehalte.
machiel @Ruw ER26 september 2023 09:44
Apple geruchten is een billion dollar industry. Want het kost bijna niets en je krijgt toch de clicks.
aliakdogan @Ruw ER26 september 2023 09:46
Ze willen allemaal naar het nieuwe gaan :_
Verwijderd @Ruw ER26 september 2023 09:47
Ook bijzonder: ik dacht dat de 14 pro max een toptelefoon was. Maar er staan er nu toch 28 te koop. Wat raar dat mensen van zo'n goede telefoon af willen, en een dikke 600 euro afschrijving in een jaar pakken 8)7
Niet zo bijzonder, last van FOMO :)
iAR @Ruw ER26 september 2023 10:49
Het is niet dat Apple pas begint met iPhone 16 als de 15 net in de schappen ligt. Ik neem aan dat de R&D afdeling sowieso altijd met van alles bezig is om een (toch wel) uit ontwikkeld product te verbeteren.
Je ziet nu toch ook wel dat de 15 amper een upgrade is van de 14.

Daarnaast doen Apple nieuwtjes het goed voor de clicks. Tweakers is toch van DPG....
Kevinp @Ruw ER26 september 2023 09:27
Ik vind het bijzonder hoeveel we al hebben en nu als nieuw wordt gepresenteerd.

Wooptiedo een knop om op te nemen echt waar. Ik snap het niet eens als rumor maar als nieuwsbericht hier....
Stoney3K @Kevinp26 september 2023 09:46
Ik heb ook het vermoeden dat de meeste van die 'geruchten' eigenlijk verkapte press releases van Apple zelf zijn om de ruchtbaarheidsmolen voor de nieuwe iPhone al aan te slingeren.

Het zou de redactie van Tweakers sieren om deze persberichten die eigenlijk advertenties zijn er wat selectiever uit te filteren, of op zijn minst alleen te plaatsen als er voor betaald is als advertentie. Want met name Apple maakt behoorlijk veel gebruik van deze 'geruchten' om gratis te adverteren.
THE_BASE
@Stoney3K26 september 2023 15:41
Het zou de redactie sieren? Heb je gekeken wat een post het oplevert onder een artikel? :)
ultimasnake @theduke198926 september 2023 09:52
Dat gebeurt inmiddels in beide kampen (android fabrikanten en apple) en heeft vooral te maken met dat het mobiele besturingsysteem volwassen is en er eigenlijk nog maar weinig te innoveren valt.
theduke1989 @ultimasnake26 september 2023 10:19
Het probleem wat ik heb is dat Apple het zo presenteert alsof ze de eerste zijn.
Dat heb je minder bij Android events, die prestneren het vaak als een nieuwe feature and thats it.

Techniek valt altijd te innoveren, ook in OS land voor smartphones als Desktop, techniek staat nooit stil.
ultimasnake @theduke198926 september 2023 13:00
Ik snap wat je bedoeld en zie het ook maar het zal ongetwijfeld te maken hebben met een 'nare smaak' die je mogelijk al jaren hebt bij Apple want de presentaties van Samsung en Google zijn net zo een grote 'grote veer in eigen reet'-steek shows ;-)
berchtold @theduke198926 september 2023 09:46
Iphone is gewoon zijn eigen markt. Geen competitie. Als iets nieuw is in de iPhone lineup is dat wel nieuw. Overigens moet je bij android apparaten altijd nog afwachten of functies erin blijven. Bij apple is dat over het algemeen stabiel
watercoolertje
@berchtold26 september 2023 10:29
Iphone is gewoon zijn eigen markt. Geen competitie.
Laat het de mededingingsautoriteit/ACM maar niet horen. Zou wel een goede grondslag zijn om alles op te breken iig, ik ben voor!

Maar tegelijk concurreren ze natuurlijk wel met de rest van de markt, iemand koopt geen iPhone als die blij is met zijn Android dus de verkoop van de ene gaat vrijwel altijd ten koste van de koop van de ander = concurrentie.
CivLord @watercoolertje27 september 2023 12:17
Maar tegelijk concurreren ze natuurlijk wel met de rest van de markt, iemand koopt geen iPhone als die blij is met zijn Android dus de verkoop van de ene gaat vrijwel altijd ten koste van de koop van de ander = concurrentie.
Wanneer het bezit van een iPhone (of Android) eigenlijk automatisch betekent dat de volgende ook weer een iPhone (of Android) wordt, dan is er dus vrijwel géén concurrentie tussen die twee. Concurrentie heb je wanneer beiden je proberen te verleiden tot een aankoop, op basis van prijs, mogelijkheden, uiterlijk, etc. en beiden ook een serieuze kans maken om gekozen te worden.
D3F 26 september 2023 09:28
Door de naam en de locatie ligt het voor de hand dat een van de functies wordt dat gebruikers hem als cameraknop kunnen gebruiken.
Dat wordt dan voor direct opname van beeld/geluid waarbij je scherm nog uit staat? Eénmaal drukken voor foto, dubbel drukken/inhouden voor directe video-opname of iets dergelijks. Momenteel kun je de volume-knoppen al gebruiken in de Camera-app om een foto te maken of video-opname te starten.
CivLord @D3F27 september 2023 12:23
Misschien worden de volumetoetsen dan gebruikt om te kunnen zoomen.
Lieftalig 26 september 2023 09:35
Wel een vette James Bond functie, maar weet even niet waar ik het voor nodig heb.

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