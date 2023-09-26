Gerucht: Apple zet 'opname'-knop op iPhone 16

Apple zou een 'opname'-knop op de iPhone 16 gaan zetten, zo vermeldt een nieuw gerucht. Die zou onder de Power-knop komen te zitten.

De knop zou aan de rechterkant zitten, maar de functie is onbekend, meldt MacRumors. Door de naam en de locatie ligt het voor de hand dat een van de functies wordt dat gebruikers hem als cameraknop kunnen gebruiken. Het gaat om een capacitieve knop. De rest van de knoppen blijft fysiek.

Er is ook een ontwerp zonder de knop, meldt MacRumors. Alle nieuwe iPhone 16-modellen zouden de knop krijgen. De iPhone 15-modellen van dit jaar hebben een Action-knop gekregen als vervanging van de mute-switch die sinds 2007 op alle iPhone-modellen heeft gezeten.