Reddit gaat gebruikers geld geven voor verdiende karma en 'gold'

Reddit gaat gebruikers geld laten verdienen als zij op het platform karma en 'gold' hebben verdiend. In eerste instantie kunnen alleen Amerikaanse gebruikers geld krijgen voor hun toevoegingen aan het platform.

Reddit - Geld verdienen met karma en gold

Binnen het programma krijgen gebruikers maandelijks uitbetaald, zegt Reddit. Gebruikers moeten hun identiteit verifiëren via Persona en betaalplatform Stripe. Er zijn wel beperkingen. Zo kunnen gebruikers alleen geld krijgen voor posts die als safe-for-work zijn betiteld.

Om uitbetaald te krijgen, moeten gebruikers minstens 10 'gold' verdienen binnen een maand. Anders blijft de balans staan voor een volgende uitbetaling. Voor elke verdiende 'gold' krijgen gebruikers 0,90 dollar, zegt het platform. Als gebruikers veel verdienen, stijgt dat naar 1 dollar. Gebruikers kunnen gold vanaf binnenkort makkelijker aanschaffen door lang te drukken op de upvote-knop.

Het programma moet gebruikers aanzetten tot kwalitatief betere posts en moet gebruikers belonen als ze veel op het platform zitten. Het is onduidelijk wanneer Reddit het programma zal uitbreiden naar andere landen dan de VS.