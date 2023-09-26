Reddit gaat gebruikers geld geven voor verdiende karma en 'gold'

Reddit gaat gebruikers geld laten verdienen als zij op het platform karma en 'gold' hebben verdiend. In eerste instantie kunnen alleen Amerikaanse gebruikers geld krijgen voor hun toevoegingen aan het platform.

Reddit - geld verdienen met karma en gold
Reddit - Geld verdienen met karma en gold

Binnen het programma krijgen gebruikers maandelijks uitbetaald, zegt Reddit. Gebruikers moeten hun identiteit verifiëren via Persona en betaalplatform Stripe. Er zijn wel beperkingen. Zo kunnen gebruikers alleen geld krijgen voor posts die als safe-for-work zijn betiteld.

Om uitbetaald te krijgen, moeten gebruikers minstens 10 'gold' verdienen binnen een maand. Anders blijft de balans staan voor een volgende uitbetaling. Voor elke verdiende 'gold' krijgen gebruikers 0,90 dollar, zegt het platform. Als gebruikers veel verdienen, stijgt dat naar 1 dollar. Gebruikers kunnen gold vanaf binnenkort makkelijker aanschaffen door lang te drukken op de upvote-knop.

Het programma moet gebruikers aanzetten tot kwalitatief betere posts en moet gebruikers belonen als ze veel op het platform zitten. Het is onduidelijk wanneer Reddit het programma zal uitbreiden naar andere landen dan de VS.

Door Arnoud Wokke

Redacteur Tweakers

Feedback • 26-09-2023 08:39
116 • submitter: Byte

26-09-2023 • 08:39

116

Submitter: Byte

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Reacties (116)

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Oon 26 september 2023 08:41
Lekker je hele identiteit aan Reddit overhandigen, dacht het niet :+

Ook mooi dat NSFW-posts weer worden uitgesloten, dat betekent dus dat een heel groot deel van Reddit niet mee kan doen. Mooi om te zien hoe al die Amerikaanse platformen zichzelf helemaal slopen voor de investeerders die niet tegen een tepel kunnen.
CH4OS @Oon26 september 2023 08:52
Er is natuurlijk wel méér NSFW dan seks of naakt alleen. ;)
ErikT738 @CH4OS26 september 2023 08:57
Ja, maar dit is wel weer een teken dat ze uiteindelijk helemaal van de NSFW af willen. Het staat verdere monetization immers in de weg.

Mensen zullen wel serieus gaan karmafarmen met reposts nu. Het gebeurde al natuurlijk, maar tot nu toe was het nog compleet nutteloos.
keejoz @ErikT73826 september 2023 15:37
Nutteloos was het zeker niet. "Oude" en accounts met veel positieve karma werden massaal opgekocht en gebruikt om verborgen reclame te maken of om desinformatie te verspreiden. Er zullen nog wel usescases voor zijn.
Tintel
@ErikT73826 september 2023 10:14
helemaal van de NSFW af willen. Het staat verdere monetization immers in de weg.
OnlyFans disagrees.... :9
Zoop @Tintel26 september 2023 10:27
En zelfs OnlyFans heeft het even in hun hoofd gehaald om dat in de ban te doen, omdat de banken die de transacties regelen niet met nsfw geassocieerd wilde worden.
Waar ze toch maar snel van terug zijn gekomen, want ik denk niet dat de beleidsmakers door hadden waar al het geld vandaan komt.

nieuws: OnlyFans schort beleidswijziging die seksueel materiaal verbood op
Henkieschmenkie @Zoop26 september 2023 15:34
Vind het ook wel een mooie, zeg. Wapens, weinig bezwaar tegen. Vervuilende, fossiele industrieën, komt u maar. Maar NSFW-content, oh neeeee.
Ashketchum22 @Zoop27 september 2023 15:57
Ghaha,
als OF dat plan serieus had doorgevoerd, konden ze per direct hun Faillissement aan vragen volgens mij. xD
Heerlijk dat jij als bedrijf 0,0 beeld hebt bij je inkomsten bron.
En, inmiddels is dat idee natuurlijk weer helemaal uitgebuit en heb je veel meer platformen waar je dit soort vormen van 18+ entertainment met subscriptions kan aanschaffen.
OF is daarvan dan wel weer de bekendste naam als een van de grondleggers.
Henkieschmenkie @Tintel26 september 2023 10:26
Daar komt het geld van gebruikers, niet van adverteerders. Die adverteerders zijn als de dood voor onzedig materiaal :+
Tintel
@Henkieschmenkie26 september 2023 12:10
Jawel - maar het is dus wel monetization van content.... blijft een beter systeem - i.p.v. dat zoveel mensen bezig zijn met reclame te maken voor mensen die het vaak niet willen zien en anderen bezig zijn om reclame aan te bieden op plekken waar we het eigenlijk niet willen hebben...

en vervolgens verknoeit reclame de viewer-immersie, gebruikers-ervaring of zoek-resultaten....
Kroesss @CH4OS26 september 2023 08:55
Klopt, maar naakt is wel de achterliggende reden van het uitsluiten bij dit programma.
CH4OS @Kroesss26 september 2023 09:38
Gezien ze NSFW uitsluiten, denk ik dat meer dan alleen naakt de achterliggende reden is dat ze het uitsluiten. ;)
Tintel
@CH4OS26 september 2023 10:14
@Oon zei het al; dat verkoopt slecht aan de adverteerders.

Ander voordeel is wel: dan wordt het ook niet zo'n OnlyFans feest waarbij 'knappe' dames al het geld binnen harken....

Maar groter nadeel: dus de content wordt betaald - wat betekent dat voor de geloofwaardigheid?
chrisboers @Tintel28 september 2023 13:54
De meeste posts op NSFW subreddits komen nu al van OF accounts...
Oon @CH4OS26 september 2023 09:01
Ik denk dat als je richting de gore/NSFL content gaat het een ander verhaal wordt, wat mij betreft prima dat die zijn uitgesloten van verdienmodellen, maar een beetje blote billen mag op z'n tijd wel vind ik
darkshadw @Oon26 september 2023 09:12
Ik snap dat dus niet hé. Er zijn zoveel mensen die het internet vooral gebruiken voor NSFW content, waarom zou je dat dan verbannen op 1 van de grootste websites..?

Ik zie er geen goede rede voor. Je kunt het makkelijk blokkeren voor mensen onder de 18, waarschuwingen plaatsen, etc.

Als je boven de 18 bent en er door word getriggerd ligt het echt aan jezelf, niet de NSFW.

Ik heb het niet over gore, maar vooral seksueel getinte content.
AdoptieMoeder @darkshadw26 september 2023 09:34
Ik heb het niet over gore, maar vooral seksueel getinte content.
Maar het probleem is dat de NSWF content op reddit niet alleen seksueel getinte content is. Er is ook echt heel erg veel gore. Hoe vaak ik al niet uit benieuwdheid op een link naar een subreddit heb geklikt en ergens terecht kwam waar dingen te zien waren, waar gemiddeld persoon een week niet van slaapt. En wat mij betreft is het ook best prima dat dat soort content uitgesloten wordt van dit betalingssysteem.

wellicht een andere tag hanteren voor de 2 en het op die manier oplossen, maar denk dat dat een hell is om te moderaten.
The Zep Man
@AdoptieMoeder26 september 2023 09:51
Maar het probleem is dat de NSWF content op reddit niet alleen seksueel getinte content is. Er is ook echt heel erg veel gore.
(...)
wellicht een andere tag hanteren voor de 2 en het op die manier oplossen, maar denk dat dat een hell is om te moderaten.
In de volksmond is daar al een tag voor. Porn = NSFW. Gore = NSFL.

Hel om te modereren? Subreddits worden nu toch al gemodereerd? Post een NSFL-afbeelding op een willekeurige plek, en zie hoe snel het wordt weggehaald.

De keuze zal gemaakt zijn om adverteerders niet weg te jagen. Een blote tepel is immers maar eng voor een 13-jarige (minimumleeftijd van Reddit). Dat weet iedereen. Advertenties tonen aan zulke jonge mensen is wel prima, uiteraard! :)

[Reactie gewijzigd door The Zep Man op 23 juli 2024 09:35]

MSalters @The Zep Man26 september 2023 11:52
[...]
Hel om te modereren? Subreddits worden nu toch al gemodereerd?
Ja, door vrijwilligers. En daar zit een kernprobleem voor Reddit: hun verdienmodel leunt heftig op het niet betalen van die moderators, maar dat brengt ook mee dat je ze geen instructies kunt geven. (Want dan worden het werknemers, en dan hebben ze recht op minimumloon). Tegelijkertijd is het verdienmodel gebaseerd op adverteerders, en die willen wél dat het platform enigzins SFW is.
The Zep Man
@MSalters26 september 2023 11:57
Ja, door vrijwilligers. En daar zit een kernprobleem voor Reddit: hun verdienmodel leunt heftig op het niet betalen van die moderators, maar dat brengt ook mee dat je ze geen instructies kunt geven.
Instrueren gaat prima. Ook die vrijwilligers moeten zich houden aan de algemene voorwaarden. Ergo, om de vrijwilligers te sturen pas je de algemene voorwaarden aan.

'Eisen aan moderators'. Don't like it? Don't be a moderator.

[Reactie gewijzigd door The Zep Man op 23 juli 2024 09:35]

MSalters @The Zep Man26 september 2023 12:23
Ja, zo werkt dat dus niet. Dit gaat over arbeidsrecht: is een persoon X die taken uitvoert voor bedrijf Y een werknemer die een minimumloon verdient? Net zoals in Nederland gelden daar in de VS een paar eisen voor. Is er sprake van een gezagsverhouding? Als de betaalde bazen van CEO's via welke methode dan ook (inclusief "Algemene Voorwaarden") gezag uitoefenen over de moderators, dan worden dat medewerkers.

Dat is ook niet gek. Partijen als Facebook hebben kantoren vol betaalde moderators, typisch geoutsourced naar goedkope landen. Maar Reddit kan zich dat niet veroorloven.

Het arbeidsrecht is gebaseerd op werkgevers die al eeuwen onder wettelijke verplichtingen uit proberen te komen. Dus het soort trucjes wat jij probeert te bedenken is sowieso al eerder bedacht, en de wet voorziet daar ook al in.
Tintel
@The Zep Man26 september 2023 12:12
Don't like it? Don't be a moderator.
Alsof het zo zwart/wit te krijgen is. Dus een moderator doet het toch niet geheel naar wens...wat dan? Dan stuur je die weg? Prima....maar zo raak je snel door je moderators heen natuurlijk.
Tintel
@The Zep Man26 september 2023 10:16
Juist - je kan niet zomaar alles onder 1 noemer gooien - maar voor de adverteerders geld juist het omgekeerde.... die willen zo voorzichtig mogelijke associaties.
darkshadw @The Zep Man26 september 2023 11:25
Het zou inderdaad NSFL/NSFW moeten worden, niet alles onder 1 naam gooien.
ikt @darkshadw26 september 2023 09:49
Reden: Geld!

Adverteerders willen waarschijnlijk niet met een NSFW-promotend platform geassocieerd worden, dus is er druk vanuit de advertentieindustrie om NSFW-materiaal van de website weg te werken.

Gezien NSFW bijna niet meer te vinden is zonder er direct naar te gaan (zoals geen NSFW op /r/all) en reddit nog steeds draait, lijkt deze aanpassing prima te werken voor het platform.

Dus ja - het is niet om de gebruiker of community te behoeden voor NSFW, maar om het platform als geheel aantrekkelijker te maken voor advertenties.
ErikT738 @darkshadw26 september 2023 10:34
Het komt allemaal neer op Amerikaanse preutsheid. Adverteerders, banken en andere bedrijven waar Reddit graag zaken mee zou doen willen niet in verband worden gebracht met porno of naaktheid.
k995
@darkshadw26 september 2023 10:51
nsfw wordt dan ook niet gebanned.
xoniq @Oon26 september 2023 08:44
Dat, voor geen geld dat ik me ga legitimeren bij Reddit.
unifan38 @xoniq26 september 2023 09:18
Heel bijzonder hoe met ID verificatie omgegaan wordt. Ik zou het ook nooit doen om voor social media/gaming en dergelijke te identificeren.

Een competitieve platform genaamd FACEIT (voor oa CSGO) heeft onlangs ook verification geintroduceerd. Tot mijn verbazing, veel jongeren die dat doen. Op de vraag waarom komen ze met, als iedereen het doet dan spelen we niet meer tegen cheaters. Met deze beredenering hebben er al velen geidentificeerd.
xoniq @unifan3826 september 2023 09:19
En in dit geval met Reddit gaat het zelfs om letterlijk omkoping. Voor een paar cent geef je je identiteit weg, en juist mensen die het lastiger hebben financieel zijn hiermee eerder geneigd dit te doen. Heel kwalijk.
Rzarect0r @unifan3826 september 2023 12:33
Ouuh ik zou dat wel doen voor CSGO competitive, gelijk permabanned for life op je naam/BSN. Maar niet voor instagram of plebbit.
Benjamin- @Oon26 september 2023 08:58
En dit verbaast mij enorm. Het eerste wat ik dacht, was dat ze hiermee een OnlyFans concurrent konden creeren. Die lui gebruiken toch Reddit al om daarop te adverteren, waarom het dan niet maken dat ze via Reddit geld kunnen verdienen. Op die manier haal je veel geld binnen, zonder dat dit een effect heeft op je sub over grappig filmpjes, hobbies of een game.
Oon @Benjamin-26 september 2023 09:03
Als je kijkt naar Tumblr en recentelijk ook Imgur dan blijkt het toch gewoon niet haalbaar.
Imgur had diezelfde kans, ze waren een van de meest populaire hosts voor NSFW-content maar hebben die jaren geleden al uit de community delen verbannen (zelfs als je de opt-in 'mature' expliciet aanzette in je instellingen zag je geen NSFW-content meer) en nu recent ook helemaal uit privé-uploads.

Ik denk dat je hiervoor toch meer richting betalende kijkers moet gaan in plaats van investeerders, en dat kan een Reddit of Imgur niet zomaar.
Benjamin- @Oon26 september 2023 09:09
Wat is niet haalbaar? Reddit heeft al enorm veel NSFW content, voeg hier nog een betaalde 'subscribe' optie aan een account, en je zit al goed.
Persoonlijk vind ik dit ook prima passen bij Reddit, het is een website voor alles, en je kan dit op heel veel manieren uitbreiden. Dit hoeft natuurlijk niet alleen NSFW te zijn, je kan dit ook gebruiken voor bijvoorbeeld een 3D ontwerp die ze van je kunnen kopen.
Bender @Oon26 september 2023 09:47
Als je geld gaat verdienen met NSFW, ga je een heel ander soort controle systeem moeten gaan invoeren (want ineens kunnen mensen geld verdienen met de nudes van andere..)

Het heeft niet zozeer met tepels en investeerders te maken, maar met verantwoordelijkheid.
chrisboers @Bender28 september 2023 14:00
Identificatie is best wel makkelijk, bijvoorbeeld zoals dat met een AMA ook gebeurt. Foto met tagnaam en evt datum en klaar. Wil je verdere identificatie verplichten, dan een scan van een ID.
k995
@Oon26 september 2023 10:50
ALsof nsfw het grootste deel van reddit is? Beetje absurd.
En als je niet wil doe je niet mee ? Simple toch?

Altijd dat gezaag voor niks.
Webdoc @Oon26 september 2023 11:09
Het is jammer dat de meeste mensen gewoon niet door willen hebben dat bewijzen dat je een echte persoon bent en je daarmee kan voorkomen dat men bots/meerdere accounts kan aanmaken de ENIGE duurzame oplossing is voor een hele rits problemen met het huidige internet (zoals fake news, fake reviews, onzin die hoegenaamd "populair" is, en vele anderen).

En nee, dat is niet "security for liberty", en het hoeft, mits goed geimplementeerd, helemaal geen privacy-probleem te zijn. Lees eens over Self-Sovereign Identity, bijvorbeeld. Het kunnen aantonen dat iemand online een uniek individu is, is van cruciaal belang, en nu met de optocht van AI gaat dit alleen maar nog belangrijker worden.

Er is geen andere oplossing.
Dennism @Oon26 september 2023 11:35
Dat kan natuurlijk, al hoor ik ook uit diverse hoeken dat Reddit's NSFW hoekje, meer specifiek het seksueel getinte content hoekje, al maar meer kapot gemaakt wordt door constant repostende only fans prostitués waardoor andere content geen ruimte meer krijgt. Op zich snap ik wel dat als dit inderdaad zo is, dat je daar als adverteerder niet snel mee geassocieerd wil worden.

Maar zo zullen er vast andere zaken, zoals het hier over genoemde gore, maar ik kan me ook voorstellen dat diverse adverteerders zich niet graag met politiek georiënteerde subs zien worden geassocieerd, zeker niet wanneer deze naar de meer extreem linkse dan wel rechtse kant gaan.
GekkePrutser 26 september 2023 08:41
Oh geweldig.. Ik voorzie steeds meer karmahoeren, populair doen, spammen van AI-reacties in de hoop wat gold te vangen enzovoorts.

Maargoed Reddit zit toch al in een neergaande spiraal.
Het programma moet gebruikers aanzetten tot kwalitatief betere posts en moet gebruikers belonen als zij veel op het platform zitten.
Ik verwacht juist het tegengestelde. Mensen die kwalitatief goede posts maken, doen dit meestal vanuit liefde voor het onderwerp. Zodra het een baan wordt, willen mensen zo weinig moeite doen voor zo veel mogelijk geld. Race to the bottom...

[Reactie gewijzigd door GekkePrutser op 23 juli 2024 09:35]

MrMonkE @GekkePrutser26 september 2023 09:05
Dat kan hier ook met nieuws-reactie topics en +1. Althans dat denk ik. Ik heb het nog niet geprobeerd. In theorie zou het in elk geval moeten werken.
GekkePrutser @MrMonkE26 september 2023 09:09
Ja klopt maar de financiele impuls maakt dat nog een heel stuk erger.
MrMonkE @GekkePrutser26 september 2023 09:16
Nou je kan wel dingen met je karmapunten toch? (niet?)
Maar inderdaad geen cold hard cash! Zelf nog nooit iets mee gedaan met karma punten maar dacht dat je css injectie kan kopen of een blog post maken en zo met je t.net karma punten.

Boeit me ook niet.
* MrMonkE trapt niet in gamification of andere suffer truuks van site beheerders.
Ik weet nog Newzbin.com. Allemaal 'eikels' die de hele dag in touw zijn te posten. Allemaal scoren.
Ik betaalde gewoon 12 euro per jaar. -veel minder volgens mij nog maar 12 rekent lekker-
als je per maand dan 300 posts doet zoals de top posters dan 'verdien' je iets van 0,003 cent per post. 8)7

(Maar ik was en ben blij met die mensen, als iedereen zoals ik was had je gewoon 0 posts per dag.)
Finraziel @MrMonkE26 september 2023 09:26
De karmastore was al uitgekleed en is vorige maand volledig gestopt.

Op dit moment weet ik niet of veel mensen nou echt bezig zijn met hoeveel karma ze hebben. En tweakers heeft ook de gemiddelde reactiescore die juist omlaag gaat denk ik als je alleen maar in bulk gaat posten in een poging meer karma te verdienen.
GekkePrutser @Finraziel26 september 2023 09:47
Klopt, je krijgt nog wel korting op een abonnement overigens.
Finraziel @GekkePrutser26 september 2023 09:50
Oh ja, die was ik even vergeten... Dus toch iets van een monetaire aansporing (als je een abonnement wil).

Maar er zijn wel weer meer dan genoeg andere manieren om genoeg karma te verdienen. Je kunt ook moderaten bv (al is dat niet meer zo lucratief als vroeger).
MrMonkE @Finraziel26 september 2023 10:35
Ik heb zoveel karma dat ik er DPG mee kan kopen volgens mij. ;)

Ja, boeit mij ook niet zo de karma behalve als ik -1 krijg omdat mensen me niet begrijpen.
-dat is uiteraard de enige rede voor die -1 -

Is er geen karma ranking lijst?
Ik denk dat dit bewuste keuze is van T.Net om die niet te hebben. Is een goede keuze zijn wat mij betreft.
Migrator @MrMonkE26 september 2023 10:45
Er is wel een karma-ranglijst: https://tweakers.net/gallery/karma en je kunt op je profiel ook zien wat je eigen plaats op de lijst is. Verder wordt er - terecht - niet zo veel heisa om gemaakt, want het zijn maar virtuele puntjes.
MrMonkE @Migrator26 september 2023 10:48
Oh jee ik kom lang niet in die lijst. O-)
aaradorn @GekkePrutser27 september 2023 13:23
Met een financiële aanhang er achter kunnen gebruikers, waar dan ook, super generieke comments plaatsen die positief zijn over wat de OP doet. Bij veel subreddits is dat bijna een gegarandeerde 10+ upvotes. Doe dat honderden keren per uur en dat begint op te tellen.
KirovAir @GekkePrutser26 september 2023 08:43
Precies dit. Iedereen gaat nu de mening van de massa volgen en zo krijgt de Reddit hivemind eindelijk haar magnum opus: echt allemaal hetzelfde denken. :+
Sebazzz @GekkePrutser26 september 2023 08:55
Oh geweldig.. Ik voorzie steeds meer karmahoeren, populair doen, spammen van AI-reacties in de hoop wat gold te vangen enzovoorts.
Dit is inderdaad precies wat je nu op Twitter ziet, allerlei blauwe vinkjes die zo controversieel mogelijk proberen te zijn want met elke engagement is de kans iets groter dat ze ook "winstdeling" krijgen.
CelisC @GekkePrutser26 september 2023 09:11
Het smaakt inderdaad wel heel sterk naar "the profit incentive will make things better".
Dat het uitgerekend nu een stuk lastiger is voor Amerikanen om te sparen is ook toevallig:
https://www.forbes.com/ad...rican-savings-statistics/

Of het gerelateerd is valt niet te zeggen, maar het zou een extra prikkel kunnen zijn voor 'karma-farming'.
ikt @GekkePrutser26 september 2023 09:52
Ik verwacht ook dat mensen nóg meer ChatGPT-gegenereerde langdradige posts gaan plaatsen om maar karma binnen te hengelen. /r/askscience was ooit best goed, maar tegenwoordig is het vrij oninteressant geworden.

Ik hoopte dat de halve exodus naar Lemmy dat platform interessant maakte, maar daar zitten tot nu toe vooral wereldvreemde anarchistische wannabe Linux sysadmins op, lijkt het.
k995
@GekkePrutser26 september 2023 10:51
Idd dat is wat ik ook denk: nog meer bots die posts recylcleren voor likes en clicks.
JakkoFourEyes 26 september 2023 09:08
Dus eerst API access beperken omdat ze daar niet genoeg geld van krijgen, maar nu hebben ze ineens genoeg geld om karma whales te gaan betalen voor posts?
iAR @JakkoFourEyes26 september 2023 10:51
Sinds al het gezeik met Reddit zit ik er veel minder op. Ik heb echt geen idee wat gold is... maar het voelt een beetje alsof Reddit krampachtig content aan het binnen hengelen is om het platform weer wat op te krikken?
Als mensen betaalt worden voor content, dan is de kwaliteit vaak kut. Dus ja... ik begrijp echt niet wat Reddit aan het doen is, en ik hoop stiekem dat Spez alleen maar spijt krijgt }>
separhim @iAR26 september 2023 11:00
Reddit gold was een systeem waarbij je punten kon kopen en vervolgens aan posts of comments kon geven, dit was dan zichtbaar aan iedereen met dit icoontje. De eerste variant was alleen reddit gold, later kwamen hier veel andere awards bij die andere hoeveelheid punten kostten dan gold. Recent heeft Reddit dit allemaal verwijderd en nu een nieuwe gold systeem aangekondigd die weer lijkt op de eerste versie.
JakkoFourEyes @iAR26 september 2023 12:20
Sinds al het gezeik met Reddit zit ik er veel minder op
Ik ook. Eigenlijk gewoon bijna niet, want ik gebruikte third party apps, maar ik mis sommige communities soms wel. Gelukkig begint Lemmy langzaam aan wat meer omvang te krijgen
Ik heb echt geen idee wat gold is
Gold bestond al veel langer, alleen ze gooien dat systeem nu helemaal om.
ErikT738 @JakkoFourEyes26 september 2023 10:39
Het is allemaal onderdeel van één groot plan om Reddit beter te kunnen monitizen voor de eigenaren en investeerders.
nlmarvin @JakkoFourEyes26 september 2023 10:46
Iedereen naar de eigen app jagen zorgt met de functionaliteit "lang drukken op de upvote-knop" natuurlijk ook voor het makkelijker verkopen van Reddit gold.
LOTG @JakkoFourEyes26 september 2023 10:51
Je vergeet dat ze alle bestaande rewards waar mensen geld voor betaald hebben in de prullenbak gegooid hebben en je nu dus Reddit Gold moet kopen.

Reddit verdient nog steeds +- 1 dollar per gold die jij koopt en weg geeft aan iemand anders.

1 Gold: 1.99
25 Gold: 49 (1.96 per gold)

Reddit betaald 0.9-1 per gold uit en houd dus in het slechtste geval 0.96 en in het beste geval 1.1.

Volgens mij is het een behoorlijke prijsstijging in vergelijking met de vorige rewards.
JakkoFourEyes @LOTG26 september 2023 12:21
Je vergeet dat ze alle bestaande rewards waar mensen geld voor betaald hebben in de prullenbak gegooid hebben en je nu dus Reddit Gold moet kopen.
Oh ja, dat was ik inderdaad vergeten. Maar Reddit Gold kon voorheen ook gekocht worden toch als je zelf geen Gold had via opmerkingen of posts?
Gropah @JakkoFourEyes26 september 2023 12:21
Nee, ze hopen hiermee waarschijnlijk 2 dingen te bereiken:
- Dat mensen meer (kwaliteit)content gaat posten, want meer content betekend meer kans op goud en dus uitbetaling. Wellicht omdat er sinds de blackouts minder content is?
- Dat mensen hiermee makkelijker zijn over te halen om gold aan iets te geven, want "een deel gaat toch naar de poster"

Daarbij zou het mij ook niets verbazen als de percentages van wat er naar de poster gaat op den duur omlaag gaat, als een halve bait-and-switch?
JakkoFourEyes @Gropah26 september 2023 12:40
Dat mensen meer (kwaliteit)content gaat posten, want meer content betekend meer kans op goud en dus uitbetaling.
Dat zeggen ze wel ja, maar meer kwaliteit gaat hier niet van komen. Kwantiteit zeker wel ja.
Dat mensen hiermee makkelijker zijn over te halen om gold aan iets te geven, want "een deel gaat toch naar de poster"
Ja fair, dus toch nog een manier om geld naar binnen te harken.
MiesvanderLippe 26 september 2023 08:51
Dat iemand naar Elon Musk's Twitter kan kijken en kan denken: "Dat moeten wij ook doen"... Wondere wereld.
Kroesss @MiesvanderLippe26 september 2023 08:57
Spez heeft vaker zijn bewondering voor Elon uitgesproken. Het is geen verrassing dat beide platformen min of meer dezelfde kant op gaan aangezien de topmannen gelijk gestemd zijn.
separhim @MiesvanderLippe26 september 2023 09:08
Spez is zelf een fan van Musk. Dus het lijkt me dan logisch dat hij dan de slechte ideeën van Musk bij Reddit wil introduceren.
Wunk 26 september 2023 12:26
Ik zit een stuk minder op reddit na dat hele drama. Die hele site heeft een zure nasmaak
krosis @Wunk26 september 2023 13:20
Ik ook en ik mis er eigenlijk vrij weinig aan denk ik. Ik kijk af en toe nog via een libreddit instance op 2007scape omdat er geen andere community is maar zelf bijdragen doe ik niet meer.

Ik heb in plaats daar van een abbo genomen op de kwaliteitskrant en lees wat vaker tweakers & hackernews. Ben verder actief op Lemmy maar het is vrij kleinschalig dus je bent er zo doorheen (wat ik eerlijk gezegd als een positief punt ervaar).
cy-gor25 @krosis26 september 2023 14:25
Reddit is ook vrij nutteloos eigenlijk. Eindeloos scrollen door onzin comments, honderden meningen en het draagt weinig bij, je steekt er niet zoveel van op. Dan zijn Tweakers topics toch wat leerzamer.
BeOnFilms 26 september 2023 08:41
Reddit gaat nu al helemaal overspoeld worden met bots...
De karma farms gaan heel rendabel worden 8)7
geert1 @BeOnFilms26 september 2023 11:41
Ik verwacht juist dat het niet veel gaat opleveren. Reddit heeft altijd al moeite om zelf genoeg te verdienen aan de vele views die het platform heeft; gezonde winst is er volgens mij nooit geweest. Per miljoen views is de omzet erg laag; het moet puur komen van de massa en zelfs dan is Reddit een kleintje in vergelijking met de inkomsten van Facebook of Instagram. Een deel van de omzet doorschuiven naar de contentmaker is altijd netjes, maar daarmee is de taart nog meer verdeeld.

Door deze verandering zal Reddit zelf minder overhouden, in elk geval op de korte termijn, waardoor ze nog krapper uit gaan komen. Waardoor er weer meer kraaltjes en spiegeltjes verkocht moeten worden, of meer reclame toegevoegd. Maar de reclameblokken krijgen ze in de meeste landen niet eens goed gevuld; niet genoeg geïnteresseerde adverteerders. En dit schaadt de ervaring, waardoor het snel een race naar de bodem kan worden.

Dit moet vooral mensen aantrekken en ze langer vasthouden om puntjes te sparen. We gaan straks zien wie er een goede boterham mee kan verdienen, maar ik verwacht dat dat geen grote groep wordt.
dehcremus 26 september 2023 08:49
Het blijft me verbazen hoe erg ze reddit de afgrond in aan het duwen zijn. Alsof ze het zelf totaal niet door hebben...
MrMonkE @dehcremus26 september 2023 09:08
Als of ze niet snappen dat de users de site zijn en iets hebben van 'user mag blij zijn dat je op onze mooie site mag'.
MSalters @dehcremus26 september 2023 12:29
Het is een gangbaar probleem; het heeft zelfs een naam: "enshittification".

Onderliggend is het probleem dat Reddit weinig winst maakt. Het platform naar de klote helpen verhoogt de winst op korte termijn. Doorgaans is dat een kortzichtige keuze, maar de toekomstige winsten van Reddit zijn simpelweg te laag en te onzeker. Daarom is een snelle csah grab de logische keuze, zeker met de stijgende rente.
RCFProd 26 september 2023 08:58
Tjonge jonge alle social media services gaan echt naar de klote gewoon. Bizar wat Twitter en Reddit allemaal proberen. Ene slechte idee na de andere. Houdt gewoon niet op met deze twee.
Bubbles @RCFProd26 september 2023 09:25
Ach, het is goede handel voor de popcornverkopers. :+
Mirved 26 september 2023 08:59
Je ziet dit al op een aantal subreddits zoals r/cryptocurrency daar krijg je "Moons" als beloning. Deze moons zijn geld waard. Sinds die invoering is die hele sub naar de klote en zit het vol met spammers. Dit wordt dus ook het lot van heel Reddit.
Yzord 26 september 2023 08:59
Ok, dus eerst hebben ze geld nodig en nu geven ze het weg aan AI bots? En dat noemt zich ondernemer?

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