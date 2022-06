OnlyFans schort beleidswijziging die seksueel materiaal verbood op

OnlyFans heeft het gewijzigde beleid om seksueel materiaal van het platform te verbieden, opgeschort. Het platform zegt 'de benodigde toezeggingen' te hebben gekregen om het aangepaste beleid niet door te hoeven voeren.

Het platform geeft op Twitter aan de aanstaande beleidswijziging op te schorten. Het is niet duidelijk of het om een voorlopige of permanente opschorting gaat. Het bedrijf geeft ook geen details over de 'benodigde toezeggingen' of 'verzekeringen' waarover wordt gesproken. Uploaders krijgen op woensdag bericht van het platform.

Eerder zei ceo en oprichter Tim Stokely dat banken dreigden betalingsverkeer naar OnlyFans-accounthouders te stoppen. Banken zouden bang zijn voor imagoschade als ze met het bedrijf zouden samenwerken. Mogelijk heeft het platform van samenwerkende banken te horen gekregen dat ze betalingsverkeer alsnog niet gaan blokkeren. Stokely gaf in het interview ook aan dat het platform seksueel expliciet materiaal zou 'verwelkomen' als banken van mening zouden veranderen.

OnlyFans maakte eind vorige week bekend seksueel expliciet materiaal vanaf oktober te gaan weren van het platform. Gebruikers mochten dan geen afbeeldingen of video's meer plaatsen van dergelijke handelingen, al zouden naaktfoto's en -video's nog wel mogen. Bestaande content had volgens dit plan per december van het platform verwijderd moeten zijn. Het platform zou zich voornamelijk willen focussen op musici, fitnesstrainers en chefs.