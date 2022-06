Ceo OnlyFans: banken dreigden betalingen aan accounthouders niet te verwerken

De ceo en oprichter van OnlyFans Tim Stokely zegt dat banken steeds vaker dreigden betalingsverkeer naar mensen die video's en afbeeldingen plaatsten op het platform niet meer te verwerken. Daardoor zou OnlyFans deze accounthouders niet meer kunnen betalen.

Stokely zegt tegen de Financial Times dat de banken bang waren voor reputatieschade. Daarom wilden de banken steeds minder graag samenwerken met OnlyFans. Stokely noemt ook twee banken, de Bank of New York Mellon en Metro Bank, die betalingsverkeer en bankaccounts daadwerkelijk blokkeerden. OnlyFans had een account bij Metro Bank en gebruikte BNY Mellon als een tussenbank om transacties tussen OnlyFans' bank en de banken van accounthouders te verwerken.

De houding van banken was volgens Stokely ook de reden om het beleid omtrent seksueel expliciet materiaal aan te passen. Per december zijn alleen nog maar naaktbeelden toegestaan op het platform en zijn seksuele handelingen of suggesties hiervan niet langer toegestaan. Om ervoor te zorgen dat het nieuwe beleid wordt opgevolgd, worden er tweehonderd extra moderators bovenop de huidige duizend aangenomen.

Bij het aanpassen van dit beleid gaf OnlyFans al aan dat bankpartners en betaalproviders meer druk zouden uitoefenen, iets waar het platform nu meer details over geeft. Stokely zegt dat het platform maandelijks driehonderd miljoen dollar uitbetaalt aan een miljoen accounthouders. In het interview geeft hij niet aan welke banken nu bij OnlyFans betrokken zijn, omdat hij zegt de relatie met deze partijen te willen verbeteren.

Verder zegt Stokely dat zijn platform in de media 'oneerlijk is behandeld' als het gaat om 'incidenten van illegale content'. Onder meer de BBC schreef dat OnlyFans tegen medewerkers zou hebben gezegd dat ze minder streng moesten zijn met 'succesvolle' accounts. Stokely zegt dat in deze artikelen ook had moeten staan dat andere sociale media die niet aan porno doen ook met illegaal materiaal worstelen.

Stokely gaat tot slot ook in op geruchten die opdoken rondom de beleidswijziging van OnlyFans. Volgens deze geruchten zou de grootste aandeelhouder van het platform Leonid Radvinsky zijn aandelen willen verkopen en daarvoor op zoek zijn naar een investeerder, iets dat niet zou lukken vanwege het imago van OnlyFans. De geruchten stellen dat het beleid van OnlyFans was gewijzigd om meer investeerders aan te kunnen trekken. De OnlyFans-ceo stelt dat deze geruchten niet kloppen en dat hij seksueel expliciet materiaal weer zou 'verwelkomen' als bankpartners van mening zouden veranderen.

Update, 15:38 uur: OnlyFans meldt nu op Twitter genoeg 'waarborgen' te hebben gekregen om het gewijzigde beleid niet door te hoeven voeren.