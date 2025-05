Reddit gaat oud beloningssysteem van Awards weer terugbrengen

Reddit gaat het oude systeem van beloningen weer herstellen. Het sociale netwerk verwijderde eerder die Awards, maar zegt nu dat het alternatief 'minder leuk' was en dat onduidelijk was wat dat voor de ontvanger betekende. Gebruikers kunnen nu direct weer nieuwe awards kopen.

Reddit schrijft in een post dat het beloningssysteem opnieuw op de schop gaat. Vorig jaar kondigde het bedrijf al aan te stoppen met zowel Coins als Awards, wat uiteindelijk in september gebeurde. Reddit stopte met de Coins en Awards omdat die er tientallen waren, wat erg rommelig en verwarrend overkwam. In plaats daarvan konden gebruikers 'gouden upvotes' geven, die minder indringend waren maar wel duidelijk maakten dat een bepaalde post of comment werd gewaardeerd. "Hoewel die gouden upvote in theorie simpeler werkte, sloeg dat in de praktijk de plans mis", schrijft Reddit nu. "Het was niet zo leuk of expressief als de oude awards en het was niet duidelijk hoe dat de ontvanger hielp." Reddit zegt ook 'het verprutst te hebben'.

Het sociale netwerk krijgt nu weer een vorm van beloningen die lijkt op het oude Awards-systeem. Dat is volgens Reddit wel enigszins aangepast. Er komen enkele nieuwe Awards beschikbaar en de oude hebben een nieuw ontwerp gekregen. Ook komt er weer een knop direct onder posts te staan waarmee gebruikers nieuwe Awards kunnen kopen. Daar staat tegenover dat Awards minder prominent worden weergegeven in de feed, zodat dat minder rommelig staat. Ook kunnen gebruikers geen beloningen meer geven aan posts of comment die als nsfw staan gemarkeerd.

De beloningen bestaan alleen uit Awards, maar niet uit Gold. Dat had altijd een belangrijke culturele status op Reddit, maar het sociale netwerk zegt dat gebruikers nu Gold moeten kopen met echt geld om vervolgens daarmee weer Awards te kunnen kopen om uit te geven. Gold kan ook worden verdiend met genoeg karma, maar Reddit zegt dat verdiend Gold weer niet kan worden gebruikt om nieuwe Awards te kopen.

Reddit breidt verder het Contributor Program uit, onder andere naar Nederland en België. Met dat programma kunnen bepaalde gebruikers die veel karma hebben verzameld direct geld verdienen. Dat programma was voorheen alleen beschikbaar voor Amerikaanse gebruikers. Nu komen daar 34 nieuwe landen bij.

De angst dat het uitgebreidere Contributor Program voor meer karmafarming of spam zorgt, is volgens Reddit onterecht. Het bedrijf zegt dat het tijdens de eerste zes maanden van de introductie daar geen grote stijging in zag.