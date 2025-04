Wie de afgelopen jaren een gewone iPhone kocht, kwam er maar bekaaid van af. Het maken van een non-Pro-iPhone is dan ook een lastige balanceeract. Apple moet er tegelijk voor zorgen dat een toestel genoeg vernieuwingen bevat ten opzichte van zijn voorganger om op zichzelf een goede keuze te zijn. Tegelijk moet het niet zo high-end worden dat het toestel de Pro-serie gaat bedreigen. Er moet per slot van rekening een goede reden blijven om veel meer dan duizend piek aan een telefoon uit te geven.

Drie jaar geleden, toen Apple zijn iPhones voor het laatst een grote opfrisbeurt gaf, was de meerwaarde van Pro beperkt. De iPhone 12 had versus de iPhone 12 Pro bijna hetzelfde design, dezelfde camera's minus een telecamera, en een bijna even goed scherm. In de jaren daarna kregen de topmodellen in de Pro-serie steeds mooiere camera's, betere schermen en snellere chips in hun luxer vormgegeven behuizing. Bij de iPhone met alleen een getal als achtervoegsel kwamen verbeteringen trager en vorig jaar bleven ze bijna helemaal uit. Niet alleen begon de iPhone 14 zo achter te lopen op de smartphones van andere fabrikanten, bijvoorbeeld wat schermhelderheid en camerakwaliteit betreft. Ook kon je eigenlijk net zo goed een iPhone 13 kopen, die afgelopen jaar nog prima leverbaar bleef en bovendien goedkoper was dan het nieuwe model.

Met de iPhone 15-serie maakt Apples 'middenklasser' weer een grotere sprong naar voren, voor zover je een toestel van bijna 1000 euro dat nog kunt noemen. Het toestel heeft het geüpdatete scherm met rondere hoeken, Dynamic Island en hogere piekhelderheid, dat vorig jaar al op de iPhone 14 Pro zat, evenals een 48-megapixelcamera waarmee je twee keer kunt inzoomen zonder dat de beeldkwaliteit sterk terugloopt. De iPhone 15 heeft nog steeds geen aparte telecamera, zoals de meeste dure toestellen, dus de 48-megapixelcamera is een welkome toevoeging. Tot slot kan de USB-C-poort natuurlijk een reden vormen om te upgraden, net zoals bij de iPhone 15 Pro en 15 Pro Max. Op aangeven van de Europese Commissie zijn we eindelijk dicht bij een wereld waarin je nog maar één kabeltje nodig hebt om al je apparaten op te laden.

Naast de iPhone 15 brengt Apple ook weer een iPhone 15 Plus uit, met een even groot scherm als de iPhone 15 Pro Max, maar met een lagere prijs dan de kleine iPhone 15 Pro. Over de prijs gesproken: waar Apple de prijzen vorig jaar stevig omhooggooide, zijn de iPhone 15 en 15 Plus juist enkele tientjes goedkoper dan hun voorgangers. Genoeg reden kortom om de nieuwe iPhones uitgebreid te testen. Daarbij vergelijken we ze natuurlijk met de nieuwe Pro-iPhones, waarvan je hier een uitgebreide review kunt lezen op Tweakers.