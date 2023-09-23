JerryRigEverything: achterglas iPhone 15 Pro Max breekt ongebruikelijk snel

Het glas van de achterkant van de iPhone 15 Pro Max is gebroken bij de duurzaamheidstest van YouTube-kanaal JerryRigEverything. Volgens de YouTuber is dit uitzonderlijk. De behuizing van titanium heeft de test echter wel overleefd.

De originele iPhone 15 Pro overleeft de buigtest wel zonder kleerscheuren, terwijl het achterglas van de iPhone 15 Pro Max al snel breekt. JerryRigEverything zegt zelf verbaasd te zijn van dit resultaat. Hij beweert dat de meeste telefoons bij deze test niet breken, en vooral iPhones zouden normaliter erg duurzaam zijn.

Waarom het glas zo snel brak is ook voor JerryRigEverything onduidelijk, vooral omdat het glas van de iPhone 15 Pro wel heel bleef. Overigens heeft het onderliggende frame, dat gemaakt is van titanium, de test wel overleefd. Intern is er dus geen schade. Bovendien is het glas te vervangen, hetgeen zo'n 200 euro kost.

Eerder is er door AppleTrack een valtest uitgevoerd bij de iPhone 15 Pro. Daaruit werd geconcludeerd dat de nieuwe telefoon sneller breekt dan de iPhone 14 Pro. Terwijl laatstgenoemde aan het eind van de tests nog een functioneel display had, was de iPhone 15 Pro niet langer bruikbaar. 9to5Mac wijt dit aan het titanium frame van de nieuwe telefoon. Het roestvrije staal van de iPhone 14 zou beter werken als schokdemper, terwijl titanium wat stijver is en de valimpact daardoor minder goed wordt verspreid over het totale frame.