JerryRigEverything: achterglas iPhone 15 Pro Max breekt ongebruikelijk snel

Het glas van de achterkant van de iPhone 15 Pro Max is gebroken bij de duurzaamheidstest van YouTube-kanaal JerryRigEverything. Volgens de YouTuber is dit uitzonderlijk. De behuizing van titanium heeft de test echter wel overleefd.

De originele iPhone 15 Pro overleeft de buigtest wel zonder kleerscheuren, terwijl het achterglas van de iPhone 15 Pro Max al snel breekt. JerryRigEverything zegt zelf verbaasd te zijn van dit resultaat. Hij beweert dat de meeste telefoons bij deze test niet breken, en vooral iPhones zouden normaliter erg duurzaam zijn.

Waarom het glas zo snel brak is ook voor JerryRigEverything onduidelijk, vooral omdat het glas van de iPhone 15 Pro wel heel bleef. Overigens heeft het onderliggende frame, dat gemaakt is van titanium, de test wel overleefd. Intern is er dus geen schade. Bovendien is het glas te vervangen, hetgeen zo'n 200 euro kost.

Eerder is er door AppleTrack een valtest uitgevoerd bij de iPhone 15 Pro. Daaruit werd geconcludeerd dat de nieuwe telefoon sneller breekt dan de iPhone 14 Pro. Terwijl laatstgenoemde aan het eind van de tests nog een functioneel display had, was de iPhone 15 Pro niet langer bruikbaar. 9to5Mac wijt dit aan het titanium frame van de nieuwe telefoon. Het roestvrije staal van de iPhone 14 zou beter werken als schokdemper, terwijl titanium wat stijver is en de valimpact daardoor minder goed wordt verspreid over het totale frame.

Door Kevin Krikhaar

Redacteur

Feedback • 23-09-2023 12:03 282

23-09-2023 • 12:03

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Reacties (282)

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Garret1410 23 september 2023 14:54
Misschien ook handig om een Mythe te ontkrachten dat Titanium sterker is dan RVS. De definitie ‘sterker’ is sowieso niet zo eenvoudig maar simpel gezegd is Titanium sterker per massa eenheid. Dus sterkte/gewicht verhouding maar dit is ten opzichte van Staal en niet direct RVS

RVS is ook krasvaster dan Titanium wat je ook kunt zien in de video. Titanium heeft vele voordelen waaronder dat het licht is en goed tegen zout en chemie kan en het heeft een hoger smeltpunt dus hittebestendiger.

Titanium heeft een lage elasticiteitmodulus dus buigt bijvoorbeeld goed mee maar wil weer naar z’n oorspronkelijke vorm toe. RVS buigt minder mee maar als je het buigt dan komt het minder snel in z’n oorspronkelijke vorm. Dus RVS is makkelijker te vormen ook al buigt het minder snel.

RVS heeft een hogere treksterkte an afschuifsterkte.

Kortom, Titanium is een geweldige metaal soort maar laad je niet verleiden door Apple Marketing

[Reactie gewijzigd door Garret1410 op 22 juli 2024 13:33]

GekkePrutser @Garret141023 september 2023 15:21
Ja, dit hoor je vaak. Titanium is ongekend sterk, blablah.

Het is een geweldig materiaal maar met name vergeleken met aluminium omdat het een vergelijkbaar soortelij gewicht is. Carbon staal is gewoon veel sterker.

Ik vraag me af of deze 'legendarische' eigenschappen komen door de naam. Titaan. En wellicht door de legende dat het zo moeilijk te bewerken is. Dat is ook zo, maar niet doordat het zo hard is.

[Reactie gewijzigd door GekkePrutser op 22 juli 2024 13:33]

brugj03 @GekkePrutser23 september 2023 16:50
Titanium is met moderne productie techniek gemakkelijk te bewerken. De truuk is het doorbreken van de bikkelharde titanium oxide laag.
Je ziet het steeds meer, samsung heeft zijn smartwatches er mee gemaakt.
Nu komt Apple er ook mee.

[Reactie gewijzigd door brugj03 op 22 juli 2024 13:33]

MiesvanderLippe @brugj0323 september 2023 17:35
De Apple Watch series 6 was er ook in een titanium uitvoering ;)
Haga @MiesvanderLippe24 september 2023 07:45
Nog veel eerder. De Apple Watch 5 uit 2019 werd ook al als titanium versie geproduceerd. 😉
En dan komt Samsung er nu mee. 😂
bouwfraude @Haga24 september 2023 11:20
Seiko had in de jaren 90 al titanium horloges.
bzzzt
@Haga24 september 2023 13:10
1982 al ;) https://www.seiko-design.com/140th/en/topic/51.html
Thomas18GT @Haga24 september 2023 13:05
Afhankelijk van wat je een smartwatch vind maar seiko had zeker horloges met slimme functies inderdaad ;)
RAAF12 @GekkePrutser23 september 2023 23:26
Titanium is lichter dan aluminium. En oxideert niet en ziet er mooi uit in mijn ogen.
NaZGuLL @RAAF1224 september 2023 11:42
Titanium is niet lichter dan aluminium, 4540 kg/m3 om 2755 kg/m3. Staal heeft een soortelijk gewicht van om en nabij de 7850 kg/m3. Deze metalen hebben verschillende eigenschappen, soms loont het zaken van staal te maken omdat afhankelijk van de belasting er toch gewichtswinst valt te halen omdat het bijvoorbeeld veel sterker kan worden gemaakt dan aluminium met minder materiaal.

[Reactie gewijzigd door NaZGuLL op 22 juli 2024 13:33]

RAAF12 @NaZGuLL24 september 2023 14:38
Dan heb ik me vergist titanium had wel voordelen boven aluminium dan zal het met de temperatuur te maken hebben? Meen dat een SR71 van titanium was. Om maar een dwarsstraat te noemen :)
Kevinns @RAAF1224 september 2023 22:28
Dat was inderdaad vanwege de extreme hitte door de luchtweerstand met mach 3. Ook werd brandstof gebruikt als koelvloeistof voor de romp.
aval0ne @GekkePrutser25 september 2023 10:20
Titanium is ook ongekend sterk. Er is helemaal niets mis mee met die claim.
manuarmata @Garret141024 september 2023 10:53
Het is een opinie uiteraard maar ik vind het een te mooi materiaal voor een smartphone met een levensverwachting van pakweg 5 jaar. Voor dit soort toepassingen is s235 staal meer dan genoeg. Dat houdt het heus wel 1800 dagen uit. Titanium zou een goed materiaal zijn voor een case waar je later nieuwe hardware in kan transplanteren. Maar dan zonder dat fragiele glas achteraan. Dat is trouwens nog zo een designkeuze die ik nooit begrepen heb. Glas voor toepassingen waar geen transparantie vereist is.
gekkeh3nk @manuarmata24 september 2023 11:09
Elektromagnetische transparantie is wel een vereiste voor de achterkant voor draadloos opladen en NFC.
DropjesLover @gekkeh3nk25 september 2023 08:41
Ik ben prima tevreden met een verwijderbaar kunststof achterkant zodat je in 3 tellen de batterij kan vervangen... Kunststof is best mooi uit te voeren. En (meestal) niet zo achterlijk glad als glas, waardoor je sowieso een case nodig hebt om je telefoon vast te kunnen houden...

* DropjesLover tevreden is met z'n Fairphone 4
DropjesLover @Garret141025 september 2023 08:44
Misschien iets voor de marketing afdeling van Apple... Duplex :P
Flink sterker dan je standaard rvs 304/316 (180-210N/mm2), mechanisch net zo goed te bewerken (superduplex bewerkingstijd x 4 tho), 3x zo sterk (600N/mm2) en een iets meer sexy naam.

Of dat telefoonbouwers toch eens afstappen van glazen achterkanten :X
WoutervOorschot @Garret141024 september 2023 13:14
Titanium buigt goed mee; voor een omhuizing van glas is dat dus gevaarlijk. Omdat het iets meer kan meeveren kan het glas net wel een tik krijgen waardoor het breekt. Juist een stijver materiaal (minder buigzaam) zou het glas beschermen. (maar weer niet te stijf, want dan breekt het zelf, zoals glas of gietijzer).
schrikbeeld @Garret141024 september 2023 13:18
Deze theoretische verhandeling over de sterkte, buigzaamheid, enz. van 2 metalen is ongetwijfeld waar en interessant, maar niet in het kader van de duurzaamheid van een extreem duur verbruiksartikel waarbij het gaat om hoe dit zich houdt in het dagelijks gebruik. En juist dat valt kennelijk erg tegen en daar zou de nadruk op moeten liggen.
n4m3l355 @Garret141024 september 2023 13:25
Beide is onjuist. Er is niet een RVS en er is ook niet een titanium, er zijn talloze legeringen. Zo varieert Apple ook qua legering per generatie wat ze gebruiken en zo ook met titanium. Dit is de eerste variant, welke legering weten we nog niet, het is niet onrealistisch dat op termijn dat we een variant zien die minder buigt, minder broos, minder zacht is.

Dat Apple dit vervolgens leuk inpakt is natuurlijk niets nieuws.
Halo_Master @Garret141024 september 2023 15:31
Heeft niets met het titanium te maken, eerder met het licht gebogen glas aan de randjes , en het frame dat daar precies ook op die plek gebogen /afgevlakt is.

Ik heb zelf een 15 pro en je merkt dat het glas daarom minder “diep “ in het frame licht en in sommige situaties als eerste de schok moet dempen. Gewoon een enorme design inschattingsfout van Apple.
Tapijtmepper @Garret141024 september 2023 17:55
Je somt ook al de redenen op waarom ik altijd voor een rvs horloge ga ipv. een met en titanium casing.
Rvs is ook nog vaak eens stuk goedkoper.

Titanium heeft nog een voordeel. Geen allergische reactie bij mensen met een nikkel allergie.
Rickg84 @Garret141025 september 2023 08:49
Ze hadden beter de iphone in Tungsten kunnen maken... hadden ze ook direct een echte reden voor die hoge verkoopsprijzen.
SimonMc @Rickg8428 september 2023 00:59
*Wolfraam
BeosBeing @Garret141029 september 2023 12:00
... Titanium sterker per massa eenheid. Dus sterkte/gewicht verhouding maar dit is ten opzichte van Staal en niet direct RVS
Om deze reden is het populair in de (militaire) vliegtuigindustrie. Een voorbeeld is het Amerikaanse mach-3 spionagevliegtuig SR-71 "Blackbird" dat de U2 opvolgde. Dit werd gemaakt van Titanium, maar voor de levering daarvan was Amerika afhankelijk van Rusland.

Titanium is ook populair voor horloges, daar wordt eigenlijk altijd als argument genoemd dat het huidvriendelijk is. Ik heb echter geen idee of er daarin verschil is met RVS.
sus 23 september 2023 12:37
Ik krijg er altijd toch weer jeuk van als ik zie hoe zo'n toestel mishandeld wordt.. Wat doet hij na de testjes met deze toestellen vraag ik me dan af. Uiteraard is het goed *dat* het gedaan wordt, want daarmee komen dit soort dingen wel aan het licht. Maar ik heb daar toch altijd dat *auw* gevoel bij.
Andros @sus23 september 2023 22:04
Velen zijn vergeten dat het uiteindelijk een (duur) gebruiksobject is. Ik heb überhaupt nooit begrepen waarom een ding dat je dagelijks bij hebt, overal gebruikt en veel kans heeft op vallen etc per se van glas moet zijn. Kans op breuk is groter, het is zwaarder dan kunststof en iedereen steekt het ding in een hoesje omdat de fabrikant geen deugdelijk materiaal gebruikt voor het uiteindelijke doel van het apparaat. Of zeg ik nu iets geks?
david-v @Andros23 september 2023 22:18
Vroeger hadden ze allemaal een kunststof achterkant en ik kan me herinneren dat mijn galaxy s2 aan de voorkant zelfs een verhoogde bezel had om het scherm. Maar het moest allemaal premium aanvullen en mooi eruit zien. Dus werd het allemaal glas. Vervolgens doet vrijwel iedereen een kunststof hoesje er om heen met een randje aan de voorkant voor bescherming als het op de grond valt. Tja... 8)7

Edit:typos

[Reactie gewijzigd door david-v op 22 juli 2024 13:33]

Tweakert2020 @david-v24 september 2023 06:44
Vroeger was er geen gorilla glass, toen was je display ook van kunststof en kon je maar 160 tekens kwijt in een sms
david-v @Tweakert202024 september 2023 17:06
De Galaxy s2 had een glazen scherm èn gorilla glass. Dat de achterkant van een mobieltje nu van glas is zie ik niet als vooruitgang, puur design als je het mij vraagt.
Groningerkoek @sus23 september 2023 15:13
Gaat om de views en hij koopt die telefoon om een filmpje te maken welke over een paar dagen miljoenen keren bekeken wordt. Is dus een bedrijfsinvestering welke aan het einde van de dag in de vuilnisbak zal worden gegooid.
unglaublich @sus23 september 2023 20:24
Hij verkoopt effectief de "ervaring" om een iPhone 15 Pro Max te vernielen aan een paar miljoen mensen voor ong. 0.01 euro per view: het gaat om tienduizenden euro's advertentieinkomsten.
eliasje @unglaublich23 september 2023 21:06
Vind het wel fijne informatie , vooral dat iPhone 14 Pro minder snel breek dan de pro Max.
Straks moeten we ook nog een screenprotector op de achterkant hebben

[Reactie gewijzigd door eliasje op 22 juli 2024 13:33]

unglaublich @eliasje23 september 2023 21:20
Ja, het is prima informatie voor de intuitie.

En de screenprotector aan de achterkant heet een hoesje :).
Monne @sus23 september 2023 22:14
Hij heeft in eerdere video's aangegeven dat de toestellen doorverkocht worden. Vaak zijn deze nog bruikbaar voor repareer zaken die onderdelen nodig hebben. Uiteindelijk gaan veel van onze "gerecyclede" aparaten ook terug naar China waar ze per component verkocht worden.
Erwin @sus23 september 2023 12:46
Apple Care+ aanschaffen :+
sus @Erwin23 september 2023 12:49
"Apple, goedemiddag"
- Hoi, heb een Samsung Fold die ik gerigged heb. En nu?
"..."
- :+

Denk dat hij een andere oplossing heeft :D
Geekomatic 23 september 2023 12:08
Waarom *glas* als materiaal voor de achterkant?
Behalve dan voor het BSB ontwerp principe:
http://bilbo.hobbiton.org...owse.php?y=2017&m=12&d=25
(Zoekt dekking... :+ )
iOnoWLIt @Geekomatic23 september 2023 12:15
Hebben andere fabrikanten al geprobeerd draadloos opladen efficiënt te krijgen met een ander materiaal dan glas?
UPPERKEES @iOnoWLIt23 september 2023 13:51
Draadloos opladen is altijd erg inefficient, het zou eigenlijk niet eens een overweging waard zijn. Het is een zinloze toevoeging die milieuschade aanricht voor slechts een klein beetje meer gemak, waar je in ruil daarvoor de levensduur van je batterij ook nog eens verkort. Lose-lose situation.

Once you move past the hyperbolic headline and get to the meat of the matter you'll see just how inefficient wireless charging really is. Every time you set your phone or something like a pair of wireless earbuds on a charging pad, you're using about 50% more energy to charge them compared to using a cable. Part of the reason is that it can be tough to align electromagnetic coils properly to transfer the full amount of energy they are capable of, but part of it is simply because wireless charging just uses more power.

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ikverhaar @UPPERKEES23 september 2023 15:46
Zoals anderen al zeggen, is het stroomverbruik van een smartphone dusdanig laag, dat ook een 50% efficiëntie bij het laden geen significant effect heeft, ook niet zelfs al zou iedereen altijd draadloos laden. Er staat me vaag bij dat een jaar lang je mobiel opladen nog geen euro kost.

Wat ik vooral storend vind, en waarom ik totaal geen interesse heb in draadloos laden, is dat je met draadloos laden je mobiel de hele tijd op dezelfde plek moet laten liggen, in plaats van bedraad laden waarbij je de mobiel in een radius van meer dan een meter nog kan gebruiken.
Marve79 @ikverhaar23 september 2023 16:21
Nog geen euro voor een jaar lang je mobiel opladen? Dat lijkt me sterk.
loki504 @Marve7923 september 2023 17:35
Als je de oude prijzen nam zou je aardig in de buurt komen 1 keer per dag helemaal opladen van een 5000mah accu en 1 euro zou je een netto prijs van 0,16 cent uitkomen op 1 euro en 8 cent.
bytemaster460 @loki50423 september 2023 20:19
5000 mAh bij 5V komt overeen met 25 Wh. Per jaar is dat 9,1 kWh als je iedere dag je accu volledig oplaadt. Daar zijn de warmteverliezen van de lader nog niet in meegenomen, dus zeg 10 kWh per jaar. Bij de oude prijzen kwam je dan op 2,50 Euro en en nu op 3,50 Euro.
Stelt nog steeds niets voor maar is toch wel 150-250% meer dan die 1 Euro.
Bennnie @bytemaster46024 september 2023 00:19
Kleine verbetering: smartphone laden inderdaad vaak op met 5 volt, maar de accus zijn over het algemeen 3.8 volt. Die 5000 mAh accu is dus 19 wh en geen 25 wh. Daarin meenemen dat je zo'n accu niet iedere dag leeg krijgt is 1 euro best realistisch
Captain Jorg @Bennnie24 september 2023 08:52
Nog een kleine toevoeging; omdat we het over iPhone's hebben lijkt het me ook verstandig om iPhone mAh te pakken.
3349 mAh voor de standaard iPhone 15 en 3274 mAh voor de iPhone 15 pro. Voltage is 3,83.

Heb je het over 13 Wh. Ongeveer de helft van de 25 Wh van @bytemaster460. Mocht je je telefoon 365 dagen per jaar volledig leeg trekken dan zit je rond de 1,50 per jaar (met oude prijzen).

Euro per jaar klinkt aannemelijk :)
skelleniels @bytemaster46024 september 2023 09:53
Da's al een behoorlijke accu die de meeste mensen niet in 1 dag leegtrekken. Mijn Moto edge neo met 4000 mAh kan ik 2 dagen gebruiken als ik van 100 naar 0% ga met een schermtijd van 4 uur in totaal.
bytemaster460 @skelleniels24 september 2023 11:53
Klopt, maar in borduurde verder op het rekenvoorbeeld hierboven.
Marve79 @loki50423 september 2023 17:59
Bizar ik googlde en het lijkt te kloppen idd.
loki504 @Marve7923 september 2023 18:02
Yep verbruik is 3 keer niets.
kiang @Marve7924 september 2023 08:41
Misschien ietsjes meer, maar elke dag een iPhone 14 van 0 naar 100% opladen is 365 x 12,5 Wh = 4,5kWh. Afhankelijk van je energiecontract is dat 1 tot 2,5€.
laptopleon @Marve7924 september 2023 22:33
Ik weet nog een ‘leuke’ vergelijking. Als je 1 km rijdt met je auto verbruik je meer energie dan een jaar lang je telefoon opladen :+

Natuurlijk helpen alle beetjes bij energie besparen, vooral doen, maar draadloos opladen is zo’n beetje wel het minst verschil-makende wat je kunt bedenken. Als je wat vaker een deksel op je pan doet of een dagje wacht tot de vaatwasser echt vol zit voor je hem aanzet, bespaar je al gauw veel meer energie.
UPPERKEES @ikverhaar23 september 2023 16:03
Zelfs met kabel kan een kleine efficiëntieslag met miljoenen gebruikers een grote impact hebben. Met draadloos opladen gaat dat verloren en wordt het alleen maar erger.

More recently, it introduced its latest green chargers. According to the company, these Samsung chargers have already saved 13 million kilowatts of energy since 2014 with further improvements expected from the newer models. Now, the OEM might remove them completely, reducing unnecessary manufacturing.

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hikashuri @UPPERKEES23 september 2023 22:52
1. 13 miljoen kWh stelt niets voor, de wereld gebruikt jaarlijks 25500 tWh aan elektriciteit of te wel 25,500,000,000,000 kWh. Dus die besparing stelt helemaal niets voor ook al verhogen ze het, zal het nog niets voorstellen.

2. Huishoudelijk verbruik stelt op zich ook niets voor tegenover industriëel verbruik, dat gemiddeld 70% - 80% van al het elektriciteit verbruik omvat wereldwijd. Dus het maakt niet uit hoe zuinig onze toestellen zijn, als de industrieën niet meegaan dan zal onze inspanning geen verschil uitmaken.

3. Wil je een verschil maken, zorg dat je zonnepanelen en een batterij heeft, zodat zo veel mogelijk energie dat je verbruikt, effectief groen is en niet een groen label, terwijl je energie krijgt van een dichtbijzijnde gascentrale of kerncentrale. Maar hoe je je gsm oplaadt gaat echt geen bal verschil maken.

[Reactie gewijzigd door hikashuri op 22 juli 2024 13:33]

UPPERKEES @hikashuri23 september 2023 23:51
Natuurlijk wel, we hebben nu al meer dan 1 planeet nodig qua resources. Alles maakt een verschil. Ook jouw (kleine) gedrag.
kiang @UPPERKEES24 september 2023 08:49
Sorry, maar die holle slogan is gewoonweg onzin, want mobiel verbruik is simpelweg insignificant.

Op jaarbasis verbruikt een telefoon 2-4 kWh. Draadloos laden verhoogt dat met ongeveer 33%, laten we dus om makkelijk te rekenen 1kWh "verspilling" rekenen.
Op jaarbasis is dat echt helemaal niets.

Bvb een televisie zit al aan de 100kWh bij 4u kijken per dag. Als je simpelweg in de instellingen de helderheid naar 90% zet ipv 100%, dan bespaar je meteen 10kWh per jaar, letterlijk tien keer meer dan wat je verliest met draadloos laden. Doe jij dit al? Waarom niet?
Die laatste spaarlamp in je huis vervangen door een led? Dat bespaart je ook meteen zo'n 8kWh op jaarbasis, op basis van 4 branduur per dag. Wederom vele malen met dan draadloos laden kost.

Om over inefficiëntie van draadloos laden van je smartphone te klagen is dus echt onzinnig.

Edit: wow, -1 omdat enkele fanatieke paniekzaaiers feiten haten. Nice.

[Reactie gewijzigd door kiang op 22 juli 2024 13:33]

UPPERKEES @kiang24 september 2023 10:38
Op jaarbasis verbruikt een telefoon 2-4 kWh. Draadloos laden verhoogt dat met ongeveer 33%,
Eerder 50%. En het bederft je batterij ook sneller door de extra warmte.
kiang @UPPERKEES24 september 2023 16:31
Dan hebben we het dus alsnog over 2 kWh op jaarbasis (en dat is dus aangenomen dat je telefoon elke dag van 0 tot 100% moet laden, wat in de praktijk niet zo is). Wederom gerommel in de marge.
BeosBeing @kiang29 september 2023 12:14
Edit: wow, -1 omdat enkele fanatieke paniekzaaiers feiten haten. Nice.
offtopic:
Het lijkt wel Facebook en hun factcheckers.


En minder TV kijken, bv het nieuws kijken op de smartphone levert ook een hoop energiebesparing op.
oks @UPPERKEES24 september 2023 18:00
Inderdaad, alle beetjes helpen. Kijk ook hier eens naar: https://youtu.be/-EHCguJp9eQ?si=co4W7ZNZZk4L6kZn. Dan ga je zien dat energiebesparing waar dan ook een goed idee is...
kiang @oks25 september 2023 11:59
Sorry, maar daar ben ik het dus echt pertinent mee oneens. Mensen belerend toespreken en schaamte aanpraten omdat ze een MagSafe lader hebben is totale onzin: een uurtje minder tv kijken per week heeft meer effect, je tv via ethernet aansluiten ipv wifi ook, 1 enkel iemand overtuigen met de fiets ipv auto maar het werk te gaan is op jaarbasis meteen het equivalent van 100.000 mensen die niet meer draadloos laden.

Dus waar heb je het in godsnaam over?
oks @kiang26 september 2023 09:48
@kiang Je hebt nog niet naar de YouTube film gekeken begrijp ik?
Ik heb het niet over belerend. Menselijk gedrag veranderen is moeilijk. Het gaat er over of je de problematiek van ons energietekort wil internaliseren. Snapt wat het probleem is en dan overweegt of je met inductie wil laden of een stekkertje in je telefoon wil steken. Volgens mij wil iedereen als een volwassene handelen. Vragen om daar eens stil bij te willen staan en WAAROM dat noodzakelijk is: https://youtu.be/-EHCguJp9eQ?si=co4W7ZNZZk4L6kZn lijkt me dan niet een kwestie? Het helpt je dan misschien dan ook op andere vlakken betere keuzen te maken.
Dan tenslotte, je kunt je afvragen hoeveel mobiele telefoons er in de wereld worden gebruikt. https://www.indexmundi.com/map/?v=105&l=nl Grofweg meer dan 5 miljard telefoons. Als elke telefoon dan per jaar een 1 kilowatt energie minder gebruikt dan hoeven we een 1 miljard kilowatt minder stroom op te wekken. Als dan blijkt dat het meeste daarvan fossiel wordt opgewekt, sla je met elkaar een deuk in een pak boter. Dat geeft dan blijk van een vorm van volwassen gedrag en geeft dan ook de 'push' om te kijken hoe het gebruikersvriendelijker kan zonder inductief laden. Want inderdaad hoe gebruikersvriendelijker hoe beter. Het zo min mogelijk energie verbruiken zou je als een subcategorie van gebruikersvriendelijk kunnen zien. ;-)

[Reactie gewijzigd door oks op 22 juli 2024 13:33]

kiang @oks26 september 2023 15:50
Je hebt gelijk: ik ga geen YouTube video van anderhalf uur bekijken om zogezegd te moeten snappen waarom 1 kWh per jaar een zogezegd groot probleem is :+
Grofweg meer dan 5 miljard telefoons. Als elke telefoon dan per jaar een 1 kilowatt energie minder gebruikt dan hoeven we een 1 miljard kilowatt minder stroom op te wekken.
Jij lijkt iets dus echt niet te willen snappen: dat is echt helemaal niets. 1 miljard kWh (oftewel 1TWh) klinkt als een groot getal, maar dan heb jij het dus over alle telefoons in de hele wereld.

Ik kan je nu vertellen dat een enkele kleine kerncentrale die energie in een enkele maand heeft opgewekt (en er zijn 450 in de wereld), of ik kan je vertellen dat het wereldwijde stroomverbruik 25.500 TWh is (dus 25 duizend keer meer dan wat jij 'heel veel' noemt), dat zal je allemaal afwimpelen door te zeggen "toch is EEN MILJARD KWH veel!"

Laat me het nogmaals anders stellen:
hoeveel moeite moet jij doen om die "EEN MILJARD KILOWATTUUR!!!1!!!" te besparen? Je moet de hele wereld overtuigen om nooit meer draadloos te laden. Elke persoon die je overtuigt is ongeveer 1kWh bespaart, en dat moet je dan 1 miljard keer zien te doen. Dat is HEEL VEEL moeite voor een miniem resultaat.

Een andere optie is dit: 1 miljard kWh is equivalent aan ongeveer 0.37kg/kWh x 1.000.000.000 kWh = 370.000.000 kg = 370.000 ton CO2. Een retour vlucht naar Amsterdam-New York stoot echter 1500 ton
CO2 uit. Per dag vliegen er 4 vluchten (4 heen, 4 terug), dus 12.000 ton CO2 per dag, oftewel 4.380.000 ton per jaar.

Als jij actievoert om het aantal passagiers in Nederland dat naar NYC vliegt per jaar met amper 10% terug te dringen, dan heb je al meer effect dan wanneer je alle smartphone eigenaars van de hele wereld hun QI lader afpakt. Hell, lobby via de overheid zodat er slechts 3 ipv 4 vluchten per dag gaan, en je hebt een veelvoud bespaart.

Dat is veel meer resultaat, die een stuk haalbaarder is gewoon hier in ons eigen land, dan dat je 5 miljard telefoongebruikers van iets moet overtuigen. Steek alsjeblieft dar je energie in. Want ik kan je vertellen: Shell, KLM, en andere massa-uitstoters die smullen ervan dat jij je druk maakt over het minuscule verwaarloosbare probleem van Qi laders, ipv hun gigantische rotzooi.

Dit zijn cijfers die je zelf kan narekenen. En ik heb geen anderhalf uur durende YouTube video nodig van mensen met een slechte webcam om je deze feiten te tonen ;)

[Reactie gewijzigd door kiang op 22 juli 2024 13:33]

oks @kiang29 september 2023 09:57
Het is gewoon te regelen met wetten. Dus dat is helemaal niet moeilijk. Heeft Europa ook gedaan met usb-c. Het punt is alle energiebesparing gaat helpen. Dat jij dit peanuts vindt. Dat is dus part en deel nemen aan het probleem. En als je het verhaal zou volgen zou je het begrijpen. Dat andere energieverbruik waar je het over hebt dat moet ook minderen of op geïnnoveerd worden. Mee eens ;-) Maar wat wil je: 'rucksichtlos' energiebesparing omdat we op een gegeven moment niet meer anders kunnen. Of vrijwillig met enig inzicht denken: hier doe ik als individu niet aan mee en misschien houden we het dan langer leuk met elkaar? Ik gebruik dus geen inductief laden. Simpel. Kleine moeite.
kiang @oks29 september 2023 10:17
Wetgeving op Europees niveau duurt lang en kost erg veel moeite. De capaciteit daarvan is erg beperkt: als jij gaat lobbyen voor een wet, en als het EP die wet gaat uitwerken en erover stemmen, dan betekent dat effectief dat ze in diezelfde tijd geen andere wet kunnen maken, bijvoorbeeld eentje die het aantal vluchten terug dringt.

Vandaar dat Shell jouw houding hier FANTASTISCH vindt: stop vooral tijd in iets dat letterlijk geen effect heeft (werkelijk waar: als jouw plan 100% slaagt, wat extreem moeilijk is, dan is het effect ervan nog steeds kleiner dan statistische ruis), waardoor er geen tijd gestopt kan worden in dingen die echt helpen.

Dat jijzelf geen inductief laden gebruikt, prima. Maar dan herhaal ik nogmaals: je behaalt meer effect door de helderheid van je tv even op 90 ipv 100% te zetten. Doe dan dat, ipv jezelf te vertellen dat je iets singificant goeds doet door geen qi te gebruiken.

[Reactie gewijzigd door kiang op 22 juli 2024 13:33]

oks @kiang3 oktober 2023 17:33
Ja schattig dat je dit allemaal zegt. Maar ik krijg nu bepaald geen beeld over wat jij je nu voorstelt dat ons enorme energieverbruik aan gas/olie/kolen etc gaat vervangen. Je wilt dit niet, dat vindt je stom, dan moet ik maar weten (overigens weet ik dat, maar dat is technische interesse) dat als je je tv minder helder laat schijnen dat dat energie bespaart (duh). Maar dan heb je weer niet mee gecalculeerd dat er een grote grijze golf aan mensen aan het groeien is waar de ogen van achteruit gaan en dus meer licht nodig hebben om iets te zien. (waarom denk je dat tv fabrikanten zo met Nits lopen te 'keilen'). Dan vind je weer dat een sociale afspraak maken (wetgeving) weer allemaal te lang duurt etc etc. Ben je zelf nu niet de vraag aan het beantwoorden? : Shell vind jouw houding FANTASTISCH? Want mensen die alleen lopen te klagen zijn nog veel beter om de status quo in stand te houden. Ik bedoel maar te zeggen het is makkelijk om de pot de ketel te verwijten maar daarmee Doen We Nog Steeds Niks. En dat is waarom ik zeg: alle beetjes helpen. Helemaal als 8 miljard mensen op deze manier parallel aan deze energieschaarste die er onderliggend ligt aan onze welvaart op allerlei verschillende manier proberen op te lossen... Afin zo iets: hoe denk je dat het dan moet?
BeosBeing @oks29 september 2023 12:24
... dan overweegt of je met inductie wil laden of een stekkertje in je telefoon wil steken.
Met USB-C is het nu wel beter, maar mijn ervaring is ook dat het met zowel micro-USB als Apple Lightning de levensduur van het apparaat sterk beïnvloed wordt door het inpluggen en uitpluggen van dat stekkertje. Als je in plaats van één keer per dag twee keer per dag inplugt dan daalt de levensduur van het hele gemiddelde apparaat grofweg van ruim drie naar net iets meer als anderhalf jaar (het gaat om de connector in het apparaat die kapot gaat). Nu krijg je binnen die twee jaar met AppleCare+ wel een ander apparaat, maar ongeacht of je hem moet betalen of niet, de productie kost ook energie en dan komt daar de ontginning van de grondstoffen nog bij. Zo wordt bedraad laden dus toch weer milieubelastender.

[Reactie gewijzigd door BeosBeing op 22 juli 2024 13:33]

oks @BeosBeing3 oktober 2023 17:22
Ja ook waar. Wat dat betreft is de repareerbaarheid zoals bij de fairphone dan een soort lichtend voorbeeld. En ook hier geld: We zullen wellicht tot wetgeving in meer detail moeten komen om de repareerbeid en daarmee wellicht samenhangend technische vraag: hoe maken we het mechanisch duurzamer beter moeten uitlichten.
RAAF12 @ikverhaar23 september 2023 19:22
Dat kan ook met een Magsafe lader van het schijfmodel aan een draad. Ik laad niet anders. Mijn dik 2 jaar oude 13 Pro Max zit nu aan 1% slijtage dus de accu wordt netjes bijgehalen. Snellopers zijn doodlopers.
Polydeukes @RAAF1224 september 2023 08:26
Er zit tegenwoordig zoveel battery management in een telefoon dat 't op de levensduur ervan niet significant veel uitmaakt hoe je oplaadt. Zeker iPhones hebben tegenwoordig hele slimme battery management.

Overigens lijkt 1% deg in 2 jaar me wel wat optimistisch. Is dat objectief daadwerkelijk gemeten of wat de software zelf aangeeft? In dat laatste geval moet je dat met een flinke korrel zout nemen. Net als het gemiddelde brandstofverbruik volgens de boordcomputer in je auto ;)
Harry21 @ikverhaar23 september 2023 18:56
Ik slaap ,nachts en mijn telefoon op de draadloze lader dus ook.
loki504 @ikverhaar23 september 2023 16:14
Een 5000 mAh accu helemaal vol is 18,5 watt
Als je hem elke dag helemaal leeg trekt en dmde volgende ochtend wel vol propt kom je op

6752 watt dus dan ga je naar 10kilo watt nou nou bel groen links dat je makkelijk 3 kilo per jaar had kunnen besparen met een draadje vol plastic die ook niet goed voor het milieu is.
Arrigi @loki50423 september 2023 17:16
Want die draadloze lader is niet aangesloten op een draadje vol plastic :+
loki504 @Arrigi23 september 2023 17:32
Ja wel maar die gaan niet zo snel kapot omdat je die niet elke keer er in en eruit haalt
Arrigi @loki50423 september 2023 17:58
Ik denk dat ik in al die jaren misschien 2 kapotte micro-USB kabeltjes heb gehad. En dan werkten ze eigenlijk nog, maar was de sleeve kapot en kreeg je de individuele kabeltjes te zien. Dat zal dan uiteindelijk ook wel falen, maar om nu te zeggen dat dit echt een probleem is...
M2M @Arrigi23 september 2023 20:38
Ik heb hier twee telefoons vervangen omdat de usb-poort defect was geraakt vanwege de hoeveelheid inplug en uitplug momenten. De hoeveelheid energie die is gaan zitten in de vervangende telefoon staat in schril contrast tot de hoeveelheid energie die in de batterij van dat ding is gaan zitten.
Andros @M2M23 september 2023 22:07
Ik heb er al een aantal kunnen redden door stof en prut met een houten/plastic tandenstoker uit de connector te halen, ze hoeven niet per se defect te zijn.
AOC @Andros24 september 2023 10:09
Redden? Is gewoon onderdeel van regulier onderhoud imo :). Om de zoveel tijd haal ik mn telefoon uit het hoesje en met tandenstoker de speakers, usbc poort en andere gaatjes/randjes ontdoen van stof etc
M2M @Andros23 september 2023 23:35
met defect bedoel ik ook echt een losse connector die het nog wel doet, zolang je kracht op de plug zet om de soldeerpinnetjes weer even contact te laten maken. 'tuurlijk kan het gerepareerd worden, maar ook dat kost tijd en moeite
loki504 @Arrigi23 september 2023 18:00
En ik(al denk ik meer mijn zoontje) jaagt er makkelijk 3 a 4 per jaar door heen.... dus ja dan is draadloos opladen wel handig. Al is USB C wel een stuk sterker/hufterproof.
PCG2020 @loki50424 september 2023 09:34
Zoontje een persoonlijk kabeltje geven en 'm leren dat het heel moet blijven, omdat hij anders de telefoon niet meer kan opladen. Kabeltje kapot? Helaas :+

Voor de hier wonende vijfjarige werkt die methode prima. Hij geeft nu ons zelfs standjes wanneer wij onze kabeltjes niet netjes opbergen :D
loki504 @PCG202024 september 2023 11:52
Bij die van ons werkt dat helaas niet. Maar dat komt door andere omstandigheden helaas.
PCG2020 @loki50424 september 2023 21:26
Hm, ja, ik begrijp het. Dan is een voorraadje kabeltjes bij de hand hebben wellicht een beter idee :?
loki504 @PCG202025 september 2023 06:39
Yep heb er standaard 3 a 4 in de la liggen.
MrDucky @loki50423 september 2023 20:43
Waarvan je er ook 10 verslijt in t geval van die waardeloze lightning kabels...
jongetje @ikverhaar24 september 2023 08:10
Dat op 1 plek liggen is in de auto toch geen probleem. Daar gebruik ik het draadloos laden juist.

[Reactie gewijzigd door jongetje op 22 juli 2024 13:33]

Centauriprime @UPPERKEES23 september 2023 15:26
Gemak dient de mens. Een restaurant of bibliotheek of whatever kan ze in de tafels inbouwen en zo een laad service aan bieden. In de auto kunnen fabrikanten een laad oplossing aanbieden die netjes wegwerkt.
Of after market zijn de magsafe laders ook handig in de auto, je hangt de telefoon zo op in portret of landschap.
enz.

Thuis heeft de kabel meer zin lijkt me, op de bank bijv effe bijladen terwijl je de telefoon in de hand hebt.
UPPERKEES @Centauriprime23 september 2023 15:42
Als gemak de mens dient, dan is het verwisselen van batterij het makkelijkste. Gelijk 100% vol. Maar goed, blijkbaar willen mensen liever trager opladen, wat 50% meer energie verbruikt. Ik snap het niet hoor. En ja, batterij verwisselen kan niet zomaar even met een iPhone. Daarvoor heb je een betere telefoon nodig, zoals een Fairphone 5.
t_o_c @UPPERKEES23 september 2023 16:31
Behalve dat een batterij wisselen helemaal geen gemak is. Vooral niet omdat je die batterij uiteindelijk toch ook ergens weer moet opladen.

Ik dacht altijd dat ik draadloos laden niks zou vinden maar nu ik een telefoon heb waarmee ik makkelijk een dag op een lading haal is draadloos laden juist wel een groot gemak. Je zet je telefoon savonds op een stand en dat is het. Vaak zijn het juist de kleine dingen die toch een groot (relatief gezien) verschil maken.

Wat betreft efficiëntie en het milieu, tja, waar trek je de grens? Tenzij je ergens in de rimboe woont is je ecologische footprint toch al zo groot dat het eigenlijk geen verschil maakt.
UPPERKEES @t_o_c23 september 2023 16:56
Vooral omdat je die batterij ook weer moet opladen? Dat doe je ook met draadloos opladen. Maar dan trager en minder efficiënt. Je swapped die batterij in een paar seconden.
Sunny @UPPERKEES23 september 2023 20:26
Dan krijg je weer dat gedoe van vroeger - allerlei accu’s voor verschillende mobieltjes in de “schappen”. Mensen die 1-3 extra accu’s mee in huis hebben of mee nemen. Denk niet dat dat alles beter zal maken.
com2,1ghz @Sunny23 september 2023 20:34
Liever het gedoe van potienteel extra accus dan meerdere telefoons. We schrijven nu telefoons af omdat accu’s niet gemakkelijk te wisselen zijn.
UPPERKEES @Sunny23 september 2023 23:49
1 spare battery is voldoende hoor. Na 3 jaar is je batterij degraded, helemaal met draadloos laden. Je telefoon moet makkelijk 5 jaar meegaan. Dus vanaf het begin tussen 2 batterijen switchen is easy en milieuvriendelijker. En als je telefoon dat niet kan, tja, dat maakt draadloos laden niet gelijk goed.
divvid @t_o_c23 september 2023 19:59
De grootste impact mbt de iPhone 15 zou zijn: ff niet upgraden als je nog een werkende iPhone hebt.
aval0ne @divvid25 september 2023 10:21
Waarom niet? Wie buigt er nu zijn telefoon zoals JRE?
divvid @aval0ne25 september 2023 12:02
Milieu impact…..
Anomnomnomymous @t_o_c23 september 2023 20:08
Maar als je ‘m op een stand zet, dan kan dat toch net zo’n goed een stand zijn waar het automatisch in de poort prikt, en dus niet draadloos hoeft op te laden?
Centauriprime @UPPERKEES23 september 2023 16:04
In de consumenten tak bestaat dat nagenoeg niet idd. In de zakelijke markt voor mobiele apparaten zijn "alle" batterijen te vervangen en zijn de meeste laadstations ook voorzien voor enkel de batterij op te kunnen laden naast bijv de Zebra TC53.

Denk niet dat iets is voor consumenten.

[Reactie gewijzigd door Centauriprime op 22 juli 2024 13:33]

pumpidumpi @UPPERKEES23 september 2023 18:41
Tja sommige mensen (veel zelfs denk ik) vinden andere dingen belangrijk(er) dan jij. Wen er maar aan.
BernardV @UPPERKEES23 september 2023 19:20
Wisselen? Stel je voor dat je 30 seconden downtime hebt! Vreselijk :+

[Reactie gewijzigd door BernardV op 22 juli 2024 13:33]

TheVivaldi @UPPERKEES23 september 2023 16:18
Wie zegt dat bedraad minder energie verbruikt? Heb je wel eens gehoord van SuperVOOQ en al dat soort snelle-oplaadmethodes? Met 100 watt opladen is ook niet bepaald energiezuinig, om nog maar te zwijgen over de levensduur van je accu.
bytemaster460 @TheVivaldi23 september 2023 20:04
Dan ga je exotische laadmethodes erbij halen. Normaal bedraad laden is aanzienlijk zuiniger en efficiënter dan normaal draadloos laden.
TheVivaldi @bytemaster46023 september 2023 21:17
Ja, exotisch inderdaad, want OPPO, Xiaomi, etc. die al die laadtechnieken hebben zijn zulke kleine, onbekende merken………
bytemaster460 @TheVivaldi23 september 2023 21:45
Op het totaal aantal smartphones wordt het nog weinig gebruikt dus omdat in dit vergelijk erbij te betrekken heeft weinig zin.
lenwar
@TheVivaldi24 september 2023 08:48
Dat neemt niet weg dat ‘normaal’ bedraad laden efficiënter is dan draadloos laden. (Dus een standaard 10W lader die je vroeger bij een tablet kreeg.) Dat was @bytemaster460 z’n statement.

Maar inderdaad. Normaal draadloos laden is ook efficiënter dan die snellaadmethodes die je benoemd. Of die veel of niet veel gebruikt worden staat daar los van natuurlijk :)
Splorky @TheVivaldi23 september 2023 18:28
In de Meterkast is het ook allemaal bedraad, gaat ook aardig wat energie door heen.

Maar het idee dat de omzetting van draad naar draadloos en weer terug naar draad energie verlies geeft. Meer dan alleen draad met wat connectoren ertussen
MrMonkE @Centauriprime24 september 2023 08:43
Gemak dient de mens. Een restaurant of bibliotheek of whatever kan ze in de tafels inbouwen en zo een laad service aan bieden. In de auto kunnen fabrikanten een laad oplossing aanbieden die netjes wegwerkt.
Of after market zijn de magsafe laders ook handig in de auto, je hangt de telefoon zo op in portret of landschap.
enz.

Thuis heeft de kabel meer zin lijkt me, op de bank bijv effe bijladen terwijl je de telefoon in de hand hebt.
Als ik een restaurant had was dat wel het laatste wat ik zou doen.
Ik zou eerder mijn restaurant een kooi van faraday maken of gewoon NO PHONES.
Erger me altijd kapot aan gasten die de hele tijd op hun telefoon zitten te kijken en doen.
Vorkie @UPPERKEES23 september 2023 14:42
Als je voor de eerste keer draadloos gaat laden komt iOS 17 ook met de melding dat bedraad efficiënter is en beter voor het milieu.

Althans ik kreeg deze melding op mij iPhone 15 Pro Max.
jpsch @Vorkie23 september 2023 17:31
Who cares. Anders koop je toch wel een makkelijk repareerbaar merk als je om het milieu gaf?
Anomnomnomymous @jpsch23 september 2023 20:11
Apple’s phones hebben over het algemeen het langste updates/security updates - dus veel milieuvriendelijker dan de gemiddelde Android die na 3/4 jaar geen updates meer ontvangt…
Hackus @UPPERKEES23 september 2023 16:19
Draadloos opladen is altijd erg inefficient, het zou eigenlijk niet eens een overweging waard zijn. Het is een zinloze toevoeging die milieuschade aanricht voor slechts een klein beetje meer gemak, waar je in ruil daarvoor de levensduur van je batterij ook nog eens verkort. Lose-lose situation.

Once you move past the hyperbolic headline and get to the meat of the matter you'll see just how inefficient wireless charging really is. Every time you set your phone or something like a pair of wireless earbuds on a charging pad, you're using about 50% more energy to charge them compared to using a cable. Part of the reason is that it can be tough to align electromagnetic coils properly to transfer the full amount of energy they are capable of, but part of it is simply because wireless charging just uses more power.

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Je kunt dan beter stoppen met elk jaar een nieuw toestel uit te brengen, als jet het milieu wilt sparen.
MiesvanderLippe @UPPERKEES23 september 2023 16:58
Part of the reason is that it can be tough to align electromagnetic coils properly to transfer the full amount of energy they are capable of
Dat is het hele punt van de ring magneten achterop de iPhone...

Ik heb hier een Anker 737 powerbank met readout van vermogen met daar aan de Anker Qi magnetische lader (dus geen MagSafe snelheden...). Qi laders kunnen tot 7.5W leveren aan iPhones. Hiervoor levert de powerbank 9.2W. Zonder hoesje is het 8.8.

Natuurlijk met een paar astronomische onzekerheden, zoals hoe precies de readout is en wat de iPhone daadwerkelijk van die 7.5W gebruikt maar goed. Het is in ieder geval veel minder dan 11,25W.
svenvv2 @UPPERKEES23 september 2023 22:41
Ik loop momenteel met een telefoon rond met een defecte USB-poort. Zonder draadloos laden zou ik die ~2 jaar geleden al hebben vervangen. Nu kan ik hem gebruiken totdat die fatsoenlijk de geest geeft.

Alleen daarom al zou ik nooit meer een telefoon zonder draadloos laden aanschaffen. Het aankomende QI2 is dan ook de eerste technologie van de afgelopen jaren die het voor mij waard zijn om te overwegen mijn toestel te vervangen.
kiang @UPPERKEES24 september 2023 08:39
Draadloos opladen is altijd erg inefficient, het zou eigenlijk niet eens een overweging waard zijn
Ok, laten we even berekenen wat de impact is.

Stel je hebt een iPhone 14 en laadt hem elke dag van 100% op via MagSafe.

De batterij is 12,5Wh groot, en draadloos laden heeft een efficiëntie van ongeveer 75%, oftewel je gebruikt 33% meer stroom dan daadwerkelijk in je telefoon komt.

Dat is dan 12,5Wh x 33% x 365 = 1,5kWh per jaar dat je verspilt, en dit is een extreem scenario.

Een huishouden van 2 mensen verbruikt in Nederland ongeveer 2800kWh per jaar.

Je hebt het hier dus over 0,05% van je jaarlijkse energieverbruik, als je elke dag je telefoon volledig leeg trekt en draadloos laadt. Om dat dan "milieuschade" te noemen vind ik persoonlijk gewoon belachelijk. Doe energie die jij nu stopt in het klagen over draadloos laden kan je beter spenderen aan dat ene peertje vervangen die je hebt dat nog geen LED spots is, of even een iets zuinigere tv kopen, of gewoon de helderheid van je tv een paar procent lager zetten: dan bespaar je meteen een veelvoud van de "milieuschade" waar jij het nu over hebt.
uiltje @kiang25 september 2023 10:24
Je kan beter je auto een keertje niet starten of het vliegtuig mijden inderdaad. Of je koelkast eerder vervangen. Electronica / zwartgoed valt over het algemeen sowieso mee. Nou ja, behalve die oude Horizon box van Ziggo dan. En nu ik bij Odido zit heb ik klaarblijkelijk een externe box nodig in plaats van alleen mijn Lg TV (zucht) + een extra kastje voor de glas -> ethernet omzetting (glas routers op?).
Argantonis @UPPERKEES24 september 2023 08:45
Alleen zolang mensen in koude klimaten zoals Nederland nog hun woning met gas verwarmen, mensen in de VS hun hele woning airco-gekoeld houden terwijl ze niet eens thuis zijn, het overgrote merendeel van alle transport nog op fossiele brandstoffen gebeurt en de agrarische sector gigantische hoeveelheden energie verspild om dieren te laten groeien zodat ze uiteindelijk voor belachelijk weinig calorieën kunnen worden gegeten, is draadloos laden van dit soort apparaten, die op jaarbasis nog niet zoveel energie verbruiken als 3 of 4 kilometer autorijden of je huis een dag verwarmen in de herfst, toch echt niet zo relevant.
sympa @UPPERKEES23 september 2023 14:25
Alleen gaat dit om zo weinig energie dat het niet heel veel zoden aan de dijk zet.
Het toetsenbord waar ik dit op type gebruikt met verlichting aan ook 10 keer zoveel stroom als zonder. Maar hoe relevant is dat?
Als ik 1 keer per jaar met de trein ga in plaats van met de auto heb een veel grotere impact.
lenwar
@sympa24 september 2023 08:43
Dat is een non-argument.

Draadloos laden is voornamelijk comfort/luxe. De trein is een noodzakelijk iets (je snapt hoe ik hem bedoel)

Kijk naar bijvoorbeeld microplastics die bewust worden toegevoegd aan bepaalde cosmetica zodat het fijner aanvoelt op je vingers of als je het op je huid smeert.

De argumentatie van de vereniging van cosmeticaproducenten, is dat het niet uit maakt omdat het maar een fractie is van de totale productie en lozing van microplastics. (Zucht??)
https://tvblik.nl/keuringsdienst-van-waarde/microplastic


Ditzelfde geldt voor bijvoorbeeld cruiseschepen. Die produceren gigantisch veel uitstoot per opvarende. (Een schip produceert ongeveer net zo veel als ruim 80.000(!!) auto’s voor CO2, 400.000 voor NO2 en een miljoen aan fijnstof.

Dit zal ook gelden voor vrachtschepen, maar die transporteren onze goederen de wereld over, waar een cruiseschip een soort drijvend resort is.


Dit gezegd hebbende behoor ik tot de groep die alleen maar draadloos laadt :). (Mede omdat m’n lightningpoortje defect is, maar voornamelijk vanwege het stukje comfort)
UPPERKEES @sympa23 september 2023 15:40
Jij, en nog miljoenen anderen, is absoluut niet een beetje. We hebben het over 50% meer energieverbruik.

Zelfs met kabel kan een kleine efficiëntieslag met miljoenen gebruikers een grote impact hebben. Met draadloos opladen gaat dat verloren en wordt het alleen maar erger.

More recently, it introduced its latest green chargers. According to the company, these Samsung chargers have already saved 13 million kilowatts of energy since 2014 with further improvements expected from the newer models. Now, the OEM might remove them completely, reducing unnecessary manufacturing.

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MyrddinLXXIIX @UPPERKEES23 september 2023 16:44
13 miljoen kilowatt = 13 miljoen / 60² kilowattuur = 3611 kWh ...
Naar boven afgerond 2 NL huishoudens voor een jaar.

Redelijk triviaal of een slordige schrijver?
Arrigi @MyrddinLXXIIX23 september 2023 17:15
13 miljoen kW = 13 GW, toch? En dat is dan een eenheid van vermogen, niet energie. Zogenaamd "sinds 2014" Heel slordig, ik kan er niks van maken.

Gaat echter over iets helemaal anders. Stel even dat we een 12 mijoen mensen hebben met een smartphone die elke dag gemiddeld 12Wh aan lading nodig heeft. Sommige batterijen zijn groter, ze gaan niet allemaal helemaal leeg, sommigen laden meermaals per dag op... Een rekenvoorbeeldje.

Bij 100% efficiëntie zou dat 144MWh zijn per dag. Dat is pakweg 52GWh per jaar.
Laders zijn niet 100% efficiënt, ook bekabelde niet. Maar wel het dichtst mogelijk. Als we echter allemaal draadloos zouden laden met een gemiddelde efficiëntie van 60% (best realistisch), dan komen we op 87GWh uit.

Als ik de cijfers van 2021 neem voor NL leverde elke onshore windmolen zo'n 4,17GWh op. Puur om het verlies van dat draadloos laden op te vangen zou je in dit rekenvoorbeeld dus zo'n 8 windmolens nodig hebben. Dat is in het grote geheel niet veel, maar wel een duidelijk aantoonbaar verlies.

PS: verbeter gerust m'n cijfers als ik ergens een orde fout zit. Kan best.
PS2: ik ben uit luiheid even van 100% efficiëntie gegaan voor de bedrade lader, een aanname die niet klopt. Bij gebrek aan een precies cijfer en uit luiheid heb ik het zo gelaten. Het eindresultaat zal enkele windmolens schelen, maar blijft alsnog vele GWh verschil.

edit: aantal windmolens aangepast. Was niet berekend op de delta maar het totaal.

[Reactie gewijzigd door Arrigi op 22 juli 2024 13:33]

bytemaster460 @MyrddinLXXIIX23 september 2023 20:23
Helaas wordt kW en kWh overal te pas en te onpas door elkaar heen gebruikt. Zelfs op sites die een duidelijk verhaal over energie willen houden. Die hebben het dan over kW per uur als kWh bedoelen.
flaskk @UPPERKEES23 september 2023 16:18
Ik heb mijn vorige toestellen allemaal naar de eeuwige jachtvelden gestuurd omdat de poort niet meer wilde opladen, dus draadloos opladen is voor mij milieubewuster.

[Reactie gewijzigd door flaskk op 22 juli 2024 13:33]

UPPERKEES @flaskk23 september 2023 16:53
Of een modulaire telefoon waar je die poort kan vervangen? Aka Fairphone, draadloos is in geen geval milieubewuster.
rrrrrrrrr @UPPERKEES23 september 2023 18:31
Mijn moeder ziet nog ongeveer 1%, maar dankzij de mogelijkheid tot draadloos laden kan ze zelf haar telefoon opladen, anders zit ze een uur te prutsen met de kabel.
Vibonacci @UPPERKEES24 september 2023 07:16
Ik ben het met je eens. Toevallig is net de laadpoort van mij S22 kapot. Dan is het toch prettig dat er nog een alternatief bestaat.
Jazco2nd @iOnoWLIt23 september 2023 13:32
Huh, natuurlijk. Dit is echt de wereld op zn kop wat je zegt. Eerst glas introduceren omdat het zogenaamd meer luxe en mooi is vervolgens dat zelf gecreëerde probleem gaan oplossen.

Ik zou echt nooit een tel van glas willen. Liever een comfortabeler aanvoelende stof of kunststof. En geldt dat niet voor vrijwel iedereen? Want ik ben nog nooit iemand tegengekomen die een tel van glas had (achterkant en nog erger, zijkanten) die m vervolgens in een glazen hoes deed..

Glazen achterkant is maar voor 1 ding goed: geld verdienen. Zowel aan de schade als aan de hele hoesjes industrie.

[Reactie gewijzigd door Jazco2nd op 22 juli 2024 13:33]

n4m3l355 @Jazco2nd23 september 2023 13:51
Mobieltjes door de jaren heen zijn beduidend duurzamer. Waar vroeger je scherm normaal brak bij een kleine val is dat helemaal niet zo normaal dezer dagen. Er zijn grote verbeteringen geboekt in de schermen zelf maar zo ook het frame zoals in het artikel wordt opgemerkt kan tegen een stootje. Ook hoe schermen worden gemonteerd wederom is gewoon veel beter.

Het is dan ook raar dat Apple hier een stapje terug heeft gezet. De stijfheid van verschillende materialen is vastgelegd. Wat JRE doet is natuurlijk niet professioneel maar Apple heeft een eigen afdeling en zal ook van third party bedrijven zoals SGS gebruik maken. Dus wat men hier publiceert is voor release al bekend bij Apple en alsnog releasen ze een inferieur product?
Euronitwit @n4m3l35523 september 2023 23:35
Wat JRE doet is natuurlijk niet professioneel
Hoezo niet professioneel? Het komt wel overeen met een smartphone in je achterzak.
lenwar
@Euronitwit24 september 2023 10:26
Wat hij doet is uiteraard potentieel representatief, maar zeker niet professioneel.
Als je het professioneel doet, dan doe je het gemechaniseerd zodat je altijd even druk uitoefent enzovoorts en niet met de losse pols :)

Maar goed. Het hoeft ook niet professioneel natuurlijk. Dit soort filmpjes zijn natuurlijk wel grappig en misschien ook zelfs een beetje zinvol. Doordat hij het met veel verschillende apparaten op ongeveer dezelfde manier doet, kan je het in elk geval een beetje vergelijken. En met de heerlijke monotone stem druipt het sarcasme er ook heerlijk van af 😂

Ik kijk er in elk geval graag naar.
Luuk @Euronitwit24 september 2023 18:21
De filmpjes van Jerryrigeverything zijn duidelijk satire en verre van professioneel. Dat moge duidelijk zijn. Dat is ook niet zijn insteek.
jetspiking @n4m3l35523 september 2023 19:07
Duurzamer? Alles zit tegenwoordig gelijmd met minimale kans op het kunnen vervangen van individuele onderdelen.

Waar ik vroeger nog in staat was mijn Nokia (Lumia) toestellen te repareren kan ik dat tegenwoordig niet meer. Daarnaast waren mijn toestellen vroeger steviger, met name de metalen behuizing.
lenwar
@n4m3l35524 september 2023 08:26
Zo voelt het alleen niet echt. Misschien als je naar de afgelopen vijf jaar kijkt, maar kijk je naar 20-25 jaar, dan kijken ze wel kwetsbaarder.
De verhalen rondom de onverwoestbare Nokia’s van vroeger zijn er niet voor niets.

Ik vraag me oprecht af, of een telefoon van kevlar of carbon niet duurzamer is in de praktijk. Ook zou het scherm beter beschermd zijn als het verzonken zou liggen. (Waar in de praktijk de meeste mapjes voor zorgen)

Het is uiteraard cosmetisch niet hetzelfde, maar zal vast beter heel blijven bij vallen en zo.
n4m3l355 @lenwar24 september 2023 09:24
Er zullen best nog wel wat mensen zijn die de Nokia kennen maar we hebben nu een complete generatie die niet beter weet dan touch phones. En een touchphone is gewoon heel vergekomen als ik kijk naar m'n oude "Prada" van LG en daarna de diverse Samsungs en Iphones die ik heb gehad en nu heb, zijn de laatste 4-5 jaar gewoon veel sterker. Waar ik vroeger nog wel eens eentje liet vallen (ik loop nooit met een hoes rond) was het vaak gewoon over heb ik de laatste jaren geen scherm meer gebroken ondanks dat de kleintjes haast er een sport van maken hoeveel treden een mobieltje kan vallen. Ze zijn gewoon heel sterk vergeleken met de eerdere generaties touch phones. Tuurlijk de Nokia is een ander apparaat net zoals vroeger de BB waar ik mee rondliep maar als je zoiets nu in de markt zet hoeveel mensen kopen dat buiten anderhalve diehard tweaker? Uiteindelijk bewegen Samsung & Co niet in deze markt omdat het steviger is maar waar de vraag naar is.

Met betrekkelijk tot welke materialen, wederom ook Apple zal daar heel veel tijd aan besteden. En als kevlar/carbon in een dergelijke frame verwerkt kon worden en het was sterker maak ik me sterk dat ze daar niet naar kijken gezien dat ze nu frames maken van titanium. Materiaalkennis is een wetenschap, je kunt daar in afstuderen mocht je het willen en alle partijen hebben daar een peleton van rondlopen in hun lab. Daarom verwondert het me dan ook dat de eerste bevindingen van de iPhone15 een stap terug lijken te zijn.
lenwar
@n4m3l35524 september 2023 09:46
Dat laatste over de materialen betwijfel ik een beetje. Mijn gevoel zegt dat de marketingmolen en het design ook leidend zijn hierin. Eerlijk is eerlijk. Metaal ziet er beter uit dan kunststof van welke aard dan ook. Aan de andere kant. Misschien dat kevlar of carbon onvoldoende warmtegeleiding hebben waardoor ze compleet onbruikbaar zijn natuurlijk.
DaemonAngel @n4m3l35524 september 2023 04:02
Ik ben het volledig met je eens dat Apple goed gecontroleerde testing gaat hebben.
De vraag is of ze het iets uitmaakt dat deze iets sneller breekt?
Sn0wblind @Jazco2nd23 september 2023 14:47
Ik heb nog nooit een telefoon gesloopt met een glazen achterkant alleen.
aval0ne @Jazco2nd25 september 2023 10:23
Glazen achterkant is vele redenen goed: al is het maar omwille van het draadloos laden en het esthetische.
Jazco2nd @aval0ne25 september 2023 12:12
Beide punten zijn al ontkracht hier.
Glas is absoluut niet noodzakelijk voor draadloos laden. Esthetisch is het in de praktijk zeker niet want iedereen doet er een cover over.

Waar het heel goed voor is is Planned Obsolescence.
sfranken @iOnoWLIt23 september 2023 12:18
Legio, en met plastics. Dat werkt fantastisch, kijk maar naar je elektrische tandenborstel.
moonlander @sfranken23 september 2023 12:39
Kijk maar naar de Nokia 3210, plastic en onverwoestbaar. Overigens kon je de accu ook zelf vervangen

Edit: die moderatie hier is echt waardeloos. Hoe kan dit nou inrelevant zijn?

[Reactie gewijzigd door moonlander op 22 juli 2024 13:33]

Dennism @moonlander23 september 2023 13:17
Draadloos laden ging dan weer niet heel erg goed met de 3210 :+ En dat was nu net hetgeen waar een vraag over gesteld werd.
TNG128MB @moonlander23 september 2023 13:22
Nokia 1800 hier opt werk, is al van een kraan gevallen 15 meter hoog. Accu lag een hal verder, gewoon terug erin geklikt en werkt nog steeds.
Heb zelf een iPhone 8+ met een dikke rubber case en glass protector die is ook al minstens 8 keer uit men borstzak gevallen en heeft geen schram.

[Reactie gewijzigd door TNG128MB op 22 juli 2024 13:33]

TheVivaldi @moonlander23 september 2023 16:23
Wacht even, kon je de 3210 draadloos opladen? Dan heb ik wat gemist toentertijd! [/sarcasme]

Het ging hierboven over materiaalgebruik bij draadloos opladen, niet om hoe stevig plastic is.
HakanX @TheVivaldi23 september 2023 22:46
Moest je de 3210 opladen dan?
aadje93 @iOnoWLIt23 september 2023 12:17
wat dacht je van het ouderwetse polyethyleen. Beter bekend als plastic. Dempt de val ook gelijk. Maar nee we kopen een " luxe" telefoon met glazen achterkant om hem daarna in een hoes te proppen gezien ie zo snel breekt :+
freshy98 @aadje9323 september 2023 12:30
Dat is precies de reden dat ik een hoes weiger te kopen.
Iedere keynote geulen ze er op hoe mooi de glazen achterkant is, om je vervolgens de hoesjes van tig euro te laten zien waarin je al les kan verstoppen.
OruBLMsFrl @freshy9823 september 2023 12:54
Mij kan die hele achterkant dan weer niks schelen. Maak het gewoon stevig en functioneel, gaat toch een hoes omheen en nog een screenprotector aan de voorkant op.
5x zoom had ik graag genomen. Maar je krijgt tegenwoordig fors minder terug voor je oude iPhone helaas, dus ik wacht dan toch nog even met de stap. En dit nieuws maakt ook weinig enthousiast, want zelfs in een hoes kan zoiets stuk, en dat kost dan toch ook weer...
Fab1Man @OruBLMsFrl23 september 2023 13:44
Je krijgt juist dit jaar bij Apple veel meer terug voor een oude iPhone dan van oudsher.
OruBLMsFrl @Fab1Man23 september 2023 14:14
Ik doel op de tweedehandsprijs. Trade-in van 12 pro max is dan 475 euro bij een 15 pro max. Vroeger zat je twee generaties terug nog meer rond 600-700 euro relatief bekeken. Nu is tweedehands al 520 euro, dat is niet volgend jaar opeens nog maar 250 euro, dus compenseer je weer. in dat tempo schrijf je anders dan wel af op deze bedragen helaas. Zelfs met nieuwere modellen die hogere introductieprijzen hebben...
Iphone waardevast valt dan net een beetje tegen.

[Reactie gewijzigd door OruBLMsFrl op 22 juli 2024 13:33]

aval0ne @aadje9325 september 2023 10:24
Dan koop je toch gewoon een PÉ phone? Laat de mensen die een glazen phone willen een glazen phone kopen.
Kevinp @iOnoWLIt23 september 2023 14:33
Plastic!!!!

Ja plastic is het perfecte materiaal. Sterk, licht kan elke strutuur hebben. Maar door apple marketing gebruiken we het niet (meer)
Gamebuster @iOnoWLIt23 september 2023 17:22
Van welk materiaal is jouw oplader gemaakt?
i-chat @iOnoWLIt23 september 2023 19:06
Koolstofvezel werkt prima
Plastic werkt ook zeer goed

Of metaal met een uitsparing
Damic @iOnoWLIt23 september 2023 23:20
CF (carbon fiber) misschien, maar ja dat is niet apple premium gevoel he
Tweakert2020 @Damic24 september 2023 06:40
Apple is niet het enige merk dat glas voor de achterkant gebruikt he
Damic @Tweakert202024 september 2023 11:18
De originele vraag was volgens: "mij welke andere materialen kunnen er gebruikt worden als achterkant in de plaats van glas of plastic".
renecl @iOnoWLIt23 september 2023 19:38
Kunststof?
BounceMeister @iOnoWLIt23 september 2023 21:34
Gewoon kunststof? Dat breekt ook niet zo snel.
Pieter_621 @iOnoWLIt24 september 2023 02:05
Ja. Draadloos opladen gaat bijvoorbeeld ook goed met alle soorten plastic. Of hout. Of carbonfiber.
Pret @iOnoWLIt24 september 2023 04:07
Google heeft een aluminium cutout gemaakt voor het draadloos laden met de pixel 5.

Geloof dat Zac Jerryrig hier ook een video van gemaakt heeft.
kiang @iOnoWLIt24 september 2023 08:27
Ja plastic.
bouwfraude @iOnoWLIt24 september 2023 16:39
Kunststof? Dat is er in allerlei smaken, ook niet breekbare als de telefoon stuitert.
Rav @iOnoWLIt24 september 2023 20:22
Gaat prima met plastic toch?
chengbondkwok @singingbird23 september 2023 12:37
De Fold 3 heeft standaard gewoon een glazen achterkant (Gorilla Glass Victus).

[Reactie gewijzigd door chengbondkwok op 22 juli 2024 13:33]

singingbird @chengbondkwok23 september 2023 12:48
Oke, nu voel ik me heel dom haha. Het is inderdaad glas. Ik had gewoon nooit goed gekeken.
Henryschippers @singingbird23 september 2023 13:03
Iphons 13 laad als ik me niet vergis met 20watt draadloos op
b12e @Henryschippers23 september 2023 13:29
15w over Magsafe.
De MagSafe-oplader is ontworpen om uw iPhone snel en veilig draadloos op te laden. Het systeem past zich slim aan de omstandigheden aan om zo het opladen van uw iPhone te optimaliseren tot een piekvermogen van maximaal 15 W voor sneller draadloos opladen. Het werkelijk geleverde vermogen aan de iPhone verschilt, afhankelijk van de wattage van de lichtnetadapter en systeemomstandigheden. Voor iPhone 13 mini en iPhone 12 mini levert de MagSafe-oplader een piekvermogen van maximaal 12 W.
bron

[Reactie gewijzigd door b12e op 22 juli 2024 13:33]

Henryschippers @b12e23 september 2023 17:58
Ok 15w ok 😌
Gaat snagts altime op mijn dock en is de volgende morgen voll
MiesvanderLippe @Geekomatic23 september 2023 13:21
Ik zou zoveel liever een achterkant als die van de Nexus 5X of Moto X hebben…
GertMenkel
@Geekomatic23 september 2023 14:26
Heel veel telefoons hebben glas als achterkant, al zie je dat niet direct. Het doet de telefoon stevig voelen voor best weinig geld.

Bij glas moet je kiezen tussen "breekbaar" en "krasbaar". Hoe krasbestendiger je glas wordt, hoe eerder het breekt en vice versa. Het lijkt erop dat Apple hier te veel voor krasbestendigheid is gegaan.

Plastic barst en krast ook, en voelt ook nog eens goedkoop aan zonder een goede textuur uit te vinden (wat tijd en geld kost). Met metaal verlies je draadloos opladen.

Mijn telefoon heeft Gorilla Glass 6 aan de voorkant en Gorilla Glass 5 aan de achterkant, en ik heb er eigenlijk nog nooit een krasje of barstje weten te krijgen bij normaal gebruik, inclusief een paar valpartijen. In theorie niks mis mee, dus, als je maar de juiste soort glas vindt...
RAAF12 @Geekomatic23 september 2023 17:46
Draadloos laden? Of je moet plastiek nemen :-)
renecl @Geekomatic23 september 2023 19:39
Wat mis ik nog steeds mijn Samsung Galaxy 4 , dun mooi scherm, en een kunststof achterkant die je gewoon eraf kon trekken.
aval0ne @renecl25 september 2023 10:26
Ik heb een S4 gehad. Dat was de reden waarom ik nooit nog een Android phone gekocht heb. Vreselijk ding.
renecl @aval0ne25 september 2023 20:53
Smaken verschillen dus ;-) , hij ligt hier nog steeds in de lade te pronken ;-)
Noresponse @Geekomatic23 september 2023 23:46
snap niet dat fabrikanten voor glas kiezen en zie dit ook bij andere merken en ken te veel mensen die een versplinterde achterkant hebben, zelfs de Google pixel van een maat van me.

Ik gebruik zelf altijd een hoesje en de meeste mensen ook dus waarom geen plastic dat wellicht goedkoper is?
Tweakert2020 @Noresponse24 september 2023 06:41
Minder plastic is beter voor het milieu :)
Noresponse @Tweakert202024 september 2023 11:10
ja idd plastic is niet goed idd. We zitten allemaal al vol van PFAS. In elk dier, groente en zelf melk bevat gewoon PFAS. We moeten zo snel mogelijk af van plastic, maar gaat generaties duren voor we daarvan af zijn en dan kom ik weer met het idee plastic :)

[Reactie gewijzigd door Noresponse op 22 juli 2024 13:33]

Bomberman71 @Geekomatic24 september 2023 09:49
Komt door de bekrompenheid van veel mensen, meestal beinvloed door influencers en media.
Men zegt dan dat plastic goedkoop en niet premium is.
frickY 23 september 2023 12:13
Sinds mn LG Nexus met glazen achterkant die binnen het jaar gebarsten was, koop ik alleen nog toestellen zonder glazen achterkant.
Ik begrijp het gebruik van glas niet.

[Reactie gewijzigd door frickY op 22 juli 2024 13:33]

_Pussycat_ @frickY23 september 2023 13:28
Ja maar glas is "premium". Mijn s21 werd door reviewers ook becritiseerd vanwege de plastic achterkant. Die zou niet "premium" zijn. Licht, stabiel, goedkoop, en het verdwijnt sowieso in een hoesje... het zal me werkelijk niet boeien. En zonder hoesje is het erg goed juist.

[Reactie gewijzigd door _Pussycat_ op 22 juli 2024 13:33]

RAAF12 @frickY23 september 2023 23:25
Draadloos laden. Kan ook met plastic maar dat verkoopt niet.
Tweakert2020 @frickY24 september 2023 06:47
De glazen achterkant is het meest geschikte materiaal voor telefoons omdat het de signaalkwaliteit niet beïnvloedt, een superieure thermische geleidbaarheid heeft in vergelijking met plastic en een zeer lage elektrische geleidbaarheid heeft, waardoor het ideaal is voor draadloos opladen.
MiesvanderLippe @frickY23 september 2023 17:34
Maar wat voor high-end telefoon heb je nu dan?
NBAasDOGG 23 september 2023 12:11
Dat komt doordat de de glas aan de achterkant niet volledig is vast gelijmd zoals bij de vorige generatie
Metten @NBAasDOGG23 september 2023 13:40
Geldt dat niet voor zowel de 15 Pro als de 15 Pro Max?
NBAasDOGG @Metten23 september 2023 14:26
Nee, bij de nieuwe modellen zijn alleen de randen gelijmd zodat er geen water in kan komen. Voordeel is wel dat je het super makkelijk kan repareren.
Tweakert2020 @NBAasDOGG24 september 2023 06:42
Is ook wel nodig als het zo snel kapot gaat :+
NBAasDOGG @Tweakert202024 september 2023 12:52
Niet echt, want de meerderheid van gebruikers breekt zijn telefoon niet. En mocht het een keer wel gebeuren, dan zijn de reparatie meer dan twee keer zo goedkoop dan voorheen.
Sn0wblind @NBAasDOGG23 september 2023 14:48
Dat is bij de meeste toestellen het geval.
Da_Teach 23 september 2023 12:45
De iPhone 14 Pro heeft ook een belabberde achterkant, half jaar geleden een voor mijn vrouw gekocht en met hoesje nu al kapot...

Ik heb mijn S23 Ultra al langer en niks aan de hand, en ik ben toch aanzienlijk minder zuinig op mijn telefoon dan zij.

Dus ik denk 'wat kan dat nou kosten', 800!! Euro... Laat maar, dan maar niet repareren.

Dat gezegd, ik vraag me af hoeveel mensen zonder hoesje rondlopen. Want ik denk een stevige achterkant van ander materiaal wat ook nog eens minder glad is zou prima zijn.

Voor mij is dat iig prima. Kan ik dat hoesje ook links laten liggen.
bzzzt
@Da_Teach23 september 2023 13:11
Maar hoe dan? Telefoon in de kontzak en er met regelmaat op gaan zitten overleeft geen enkel toestel.
wever338 @Da_Teach23 september 2023 14:25
Zoals vroeger zeg maar. Was ook mijn voorkeur, bij de s1 en s5 nooit een hoesje gebruikt. Bij de s9 wel want glazen achterkant dienzo glad is dat je hem zo kwijt bent.

Dus om die dunne telefoon dan maar een hoesje 8)7
Tweakert2020 @Da_Teach24 september 2023 06:45
Dan gebruikt ze dat ding ook niet op een normale manier...
Boss 23 september 2023 14:11
Wat een vage testmethodes gebruikt deze man. Als je dit een beetje serieus wil meten dan moet je met een vaste kracht met een punt met een vaste hardheid gaan krassen. Zo’n beetje uit de losse hand met een mesje krassen zegt echt niets. Of heeft hij zo’n vaste hand dat hij dat iedere keer op exact dezelfde manier met dezelfde kracht kan doen?
Patriot @Boss23 september 2023 14:43
Wetenschappelijk rigoureus is het allemaal niet inderdaad. Wel redelijk effectief, wat je ziet is wat je krijgt.
Verwijderd @Boss23 september 2023 14:48
lekker belangrijk, het gaat om de views. En dat krijg je niet met saaie meuk :+
ManIkWeet @Boss23 september 2023 17:13
Hij heeft ook geen 100 toestellen om te testen hé, dus 't maakt niet uit hoe hij test, sample size=1.

Maar goed, in dezelfde video een ander iPhone model die diezelfde test wel met gemak weerstond...
MiesvanderLippe @Boss23 september 2023 17:32
En dan weet je nog niks. Dat weet je alleen met cijfers die wij nooit te zien krijgen, als ze al bestaan. Wat betekent het einde van een telefoon? Hoe komt dat? Hoe kun je een realistische test maken die daarmee overeenkomt? Als je iets verandert, wat betekent het dan voor de rest van het systeem?
ThePendulum @Boss23 september 2023 17:54
Uiteraard is het grotendeels entertainment, maar op zijn minst gebruikt hij voor dé krastest toch ook pennen met die specifieke hardheid?
Capo 23 september 2023 12:48
Het zou geweldig zijn als je de glazen achterkant kan vervangen door een plastic variant. Moet gewoon een markt voor zijn net zoals hoesjes en dergelijke.
thomas.tnc @Capo23 september 2023 14:18
Gewoon 3D printen, een 2e hands printer is dan goedkoper dan je achterkant vervangen mocht ie stuk gaan
Groningerkoek @thomas.tnc23 september 2023 15:06
Zal je nog tegenvallen wat een 3D printer kost die nauwkeurig genoeg is om zo'n achterkantje te maken.
MiesvanderLippe @thomas.tnc23 september 2023 17:33
Een glazen achterkant is best wel belangrijk voor de stijfheid van de telefoon. Bovendien zit een deel van de lens erin en is glas veel beter waterdicht dan een 3D print.
SuperSonicFreak 23 september 2023 12:11
Ik kon me ooit herinneren dat ik mij iPhone 4 liet vallen. Natuurlijk, glasplaat kapot. Ik zo "slim" was met een toestelverzekering dit wel gefixed zal krijgen (NOT), want eerste vraag was "Heb je die op je werk laten vallen?". "Uhmm nee". Jammer voor je betaal de schade zelf maar. Fijne dag :)

Sindsdien gewoon een hoesje en slimmer ben/weet ik wel beter, geen geld-over-de-balk-of-door-de-toilet-verzekering.
Vorkie @SuperSonicFreak23 september 2023 12:11
AppleCare …
Luchtbakker @Vorkie23 september 2023 12:22
AppleCare …
Je Applecare is duurder dan het los laten vervangen. Applecare is €229 euro, plus €99 eigen risico.

Het glas laten vervangen is €200 dollar.
Woodsnaps @Luchtbakker23 september 2023 12:28
Echter dekt Applecare van 328 euro wel meer dan alleen een achterkantje van 200 euro
Vorkie @Luchtbakker23 september 2023 13:20
Lees je gewoon even in wat AppleCare+ allemaal dekt en wat de eigen risico’s zijn.

https://www.apple.com/nl/support/products/iphone/

In dit geval is je eigen risico voor het glas aan de voor en achterkant maar €29.-

Schade aan het scherm of het glas aan de achterkant:€ 29

Voor de rest - eigenlijk €99.- dus ga je ermee voetballen omdat ie uit je zak valt heb je weer een nieuwe voor €99.-

Overige schade:€ 99

Diefstal of verlies:€ 149
SuperSonicFreak @Vorkie23 september 2023 12:14
Nee, het was Vodafone-we-don't-Care :D

Nee, heb me nog nooit verdiept in AppleCare, maar begrijp dat deze opzich veel dekt.
Verwijderd @SuperSonicFreak23 september 2023 12:12
Dat bij zo’n vraag van de verzekeraar geen belletje bij je afgaat.
SuperSonicFreak @Verwijderd23 september 2023 12:15
Ik ben te eerlijk voor deze wereld ;(
Tweakwondo @SuperSonicFreak23 september 2023 12:37
wel bijzonder was het enkel verzekerd voor werk? Ik heb een verzekering gehad via een provider en ik kreeg enkel de vraag wat er gebeurd was, nou toestel is gevallen en nu kapot. Werd zonder gedoe ter reparatie gebracht. Nou ja zonder gedoe.. dat kwam achteraf maar is een verhaal.

Nooit meer verzekeren via providers.
kami124 @SuperSonicFreak23 september 2023 12:42
Ik snap de logica niet helemaal dat het uitmaakt waar je hem laat vallen? Of was het een telefoon van je werk?
beezjeh 23 september 2023 12:13
Goed dat ik een versie skip en de upgrade volgend jaar waarschijnlijk iets beter zal overal in vergelijking met een 14 pro.

Alle lieve dames en enkele heren onder ons, pas dus op met je 15 pro achter in je broekzak.
Want breken van het glas door Zack ging echt heel makkelijk.

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