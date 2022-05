JerryRigEverything: Galaxy Z Fold2 weert zand en vuil veel beter dan ouder model

De Galaxy Z Fold2 overleeft zand en vuil in het scharnier een stuk beter dan zijn voorganger. De telefoon blijft, in tegenstelling tot de originele Galaxy Fold, goed functioneren als die vies wordt, ontdekte YouTuber JerryRigEverything.

Zack Nelson, beter bekend als JerryRigEverything, nam de telefoon in een video onder de loep. Hij strooit daarbij een handvol zand en vuil in de telefoon als die opengeklapt is. Daarbij valt op dat het display vrijwel niet beschadigt, ook niet als het vouwbare scherm weer dichtklapt. Ook merkt JerryRigEverything op dat de telefoon net zo makkelijk open en dicht klapt als voordat hij het vuil erop gooit. Daarmee lijkt de telefoon een stuk stabieler te zijn dat het vorige model, al heeft de YouTuber geen daadwerkelijke teardown van het apparaat gedaan om te kijken of er alsnog vuil in de binnenkant zat.

Bij het eerste Fold-model van vorig jaar bleek vuil snel in de telefoon te komen. Verschillende reviewers, waaronder JerryRigEverything zelf, merkten toen al dat de telefoon onaangenaam begon te kraken nadat die in aanraking kwam met zand. Samsung gebruikte voor de nieuwe telefoon dezelfde technologie als voor zijn andere vouwbare telefoon, de Galaxy Flip. Daarbij weren borsteltjes aan de binnenkant de grootste vuildeeltjes.

Tweakers publiceerde eerder deze week al een uitgebreide review van de Galaxy Z Fold2.