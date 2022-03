Gerucht: Samsung werkt aan Z Fold 3-smartphone voor release in juni volgend jaar

Samsung zou werken aan de Z Fold 3-smartphone en die willen uitbrengen in juni volgend jaar. Dat is eerder in het jaar dan de Galaxy Fold en Z Fold 2 verschenen. De Z Fold 3 zou een camera achter het scherm hebben en over een slot beschikken voor de S-Pen-stylus.

Samsung doet inmiddels de laatste testen voor de massaproductie moet starten, meldt Ajunews. De site meldde begin dit jaar informatie over de smartphone die de Z Flip zou worden. De informatie bleek niet te kloppen, maar de foto die de site publiceerde kwam wel degelijk overeen met hoe de Z Flip eruit ziet, inclusief de juiste wallpaper die Samsung gebruikt in marketingrenders van het apparaat.

De Z Fold 3 zou als eerste Samsung-smartphone een camera achter het scherm hebben, waardoor een inkeping of gat in het scherm niet langer nodig is. Meerdere fabrikanten hebben de techniek al laten zien en ZTE bracht al de Axon 20 5G uit met frontcamera achter het scherm.

De S-Pen zou wellicht de plastic toplaag kunnen bekrassen en dus wordt de toplaag van de Z Fold 3 van de tweede generatie ultradun glas van Samsung. De eerste generatie van die laag zit achter de plastic toplaag van de Z Fold2 en Z Flip.

De Z Fold 3 en S21 Ultra zouden ondersteuning krijgen voor de S-Pen, waarna de Galaxy Note-serie zou verdwijnen. Daarover ging al eerder een gerucht. Samsung heeft niet gereageerd op de geruchten. De Z Fold 2 kwam in september uit, de Galaxy Fold verscheen vorig jaar in sommige landen eveneens in september.

