Gerucht: S-Pen voor Samsung Galaxy S21 Ultra kost rond 40 euro

De S-Pen die Samsung als los accessoire wil verkopen voor zijn aankomende Galaxy S21 Ultra-smartphone gaat rond 40 euro kosten. Dat meldt de Duitse site WinFuture. De stylus past in iets bredere hoezen met een sleuf om hem in op te bergen.

De stylus lijkt het meest op de versie van de S-Pen die Samsung verkoopt voor zijn tablets, meldt WinFuture. De Duitse site publiceert vaak juiste informatie over onaangekondigde smartphones en smartphone-accessoires. Behalve de informatie publiceert de site ook renders van de stylus en een hoesje.

Gebruikers kunnen hem los kopen, maar het is denkbaar dat Samsung komt met pakketten waar de S-Pen en een compatibel hoesje in zal zitten. Het hoesje is aan de linkerkant iets breder om de S-Pen in op te bergen. Het was al langer duidelijk dat er geen opbergplaats voor de stylus in de behuizing zal zitten.

De S-Pen voor de S21 Ultra ondersteunt gebaren door een ingebouwde accelerometer, terwijl schrijven op het scherm mogelijk is door een Wacom-schermlaag in de telefoon. Wat er precies ontbreekt ten opzichte van de stylus van de Galaxy Note 20-telefoons, is niet bekend. Samsung gaat de telefoon en de hoesjes vermoedelijk over anderhalve week presenteren. De fabrikant heeft een evenement gepland staan voor 14 januari.