'S-Pen-stylus op Samsung Galaxy S21 Ultra is optionele accessoire'

De S-Pen-stylus wordt bij de Samsung Galaxy S21 Ultra een optionele accessoire die gebruikers moeten opbergen in een daarvoor gemaakt telefoonhoesje. Dat blijkt uit informatie die de Duitse site WinFuture online heeft gezet.

Er is geen plek in de behuizing voor de stylus, claimt WinFuture. De site publiceert vrijdagmiddag een hele specsheet en een serie marketingrenders van Samsungs aankomende high-end smartphone. Een groot deel daarvan was al bekend door eerdere geruchten. Zo was al duidelijk dat de stylus zou werken, maar hoe was nog onbekend.

Het scherm heeft een Wacom-digitizer om input van de S-Pen te kunnen registreren, maar gebruikers zullen de stylus er apart moeten bijkopen. Er komen hoesjes om de pen in op te kunnen bergen als hij niet in gebruik is. Dat wijkt af van hoe de S-Pen in Galaxy Note-telefoons werkt; bij die telefoons is er een plek in de behuizing. WinFuture noemt het niet, maar het is mogelijk dat de S-Pen voor de S21 Ultra daardoor passief werkt; het opbergen in een hoesje maakt de kans dat hij draadloos geladen kan worden kleiner, iets dat nu in recente Galaxy Note-modellen wel gebeurt.

Het scherm van de S21 Ultra moet tot 1600 candela per vierkante meter komen en dat is hoger dan de 1200 candela per vierkante meter die de fabrikant claimt voor de huidige S20 Ultra. Dat komt vooral van pas bij de weergave van HDR-beeldmateriaal. De resolutie blijft op 3200x1440 pixels en de verversingssnelheid wordt aanpasbaar, van 1 tot 120Hz.

Volgens WinFuture krijgt de Europese versie van de telefoon een Exynos 2100-soc van Samsung zelf, terwijl de Amerikaanse variant beschikt over een Snapdragon 888 van Qualcomm. Hoe die twee zich tot elkaar verhouden, is vooralsnog niet bekend. Samsung zou zijn S21-telefoons volgens geruchten op 14 januari willen presenteren. De S21 Ultra gaat volgens WinFuture minimaal 1399 euro kosten.

S21 Ultra, bron: WinFuture

Samsung Galaxy S21-line-up* Model Samsung Galaxy S21 Samsung Galaxy S21+ Samsung Galaxy S21 Ultra Scherm 6,2", Full-HD+, LTPS, 120Hz 6,7", Full-HD+, LTPS, 120Hz 6,8", WQHD+, LTPO, 1-120Hz (adaptive refresh rate), 15,8x7,1cm, 112cm², 20:9, 3200x1440px OS One UI 3.1, gebaseerd op Android 11 One UI 3.1, gebaseerd op Android 11 One UI 3.1, gebaseerd op Android 11 Soc Qualcomm Snapdragon 888 of Samsung Exynos 2100 Qualcomm Snapdragon 888 of Samsung Exynos 2100 Qualcomm Snapdragon 888 (VS) of Samsung Exynos 2100 (EU) Accucapaciteit 4000mAh 4800mAh 5000mAh Camera's Groothoek: 12 megapixel Primair: 12 megapixel Telefoto: 64 megapixel Groothoek: 12 megapixel Primair: 12 megapixel Telefoto: 64 megapixel Groothoek: 12 megapixel (AF, 13mm, 24mm²-sensor, f/2.4-lens) Primair: 108 megapixel (AF, OIS, 24mm, 69mm²-sensor, f/1.8-lens) Telefoto ('3x zoom'): 10 megapixel (AF, OIS, 72mm, 15mm²-sensor, f/2.4-lens) Telefoto ('10x zoom'): 10 megapixel (AF, OIS, 240mm, 15mm²-sensor, f/4.9-lens) Connectiviteit 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.1 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.1 5G, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.1 Kleuropties Phantom Violet Phantom Pink Phantom Gray Phantom White Phantom Violet Phantom Black Phantom Silver Phantom Black Phantom Silver Releasedatum Januari 2021 Januari 2021 Januari 2021, 1399 euro

* Op basis van geruchten