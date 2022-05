Chinese fabrikant werkt aan gametelefoon met 'drukgevoelig touchscreen'

De Chinese fabrikant iQOO werkt aan een gametelefoon met drukgevoelig touchscreen. De fabrikant, een merk van Vivo en daardoor gelieerd aan Oppo, Realme en OnePlus, wil de telefoon volgende week presenteren.

De functie heet Monster Touch, schrijft de fabrikant op Weibo. De bedoeling is om dankzij de functie de linker- en rechterkant van het touchscreen in landscape-modus drukgevoelig te maken om knoppen te simuleren in games. Hoe dat precies werkt, is onbekend.

Meerdere gametelefoons bevatten afwijkende manieren van besturing. Sommige modellen hebben triggers die bestaan uit aanraakgevoelige delen van de zijkant bijvoorbeeld. Dat is onder meer het geval bij Nubia's Red Magic-modellen. Een Xiaomi Black Shark-model heeft fysieke schouderknoppen.

De techniek van een drukgevoelig touchscreen is allesbehalve nieuw. De bekendste toepassing is 3D Touch van Apple, dat onder meer jarenlang in iPhones en Apple Watch-modellen heeft gezeten. In nieuwe modellen zit dat niet meer.

De iQOO 7 zou verder beschikken over een tweevoudige trilmotor, een 120Hz-oledscherm, een 4000mAh-accu die in het duurste model met 120W geladen kan worden, Lpddr5-geheugen en UFS 3.1-opslag. De soc zou een Qualcomm Snapdragon 888 zijn. De presentatie staat gepland voor volgende week maandag.