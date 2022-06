IQOO en BMW kondigen smartphones met 120W-oplaadvermogen aan

Het Vivo-dochtermerk iQOO kondigt in samenwerking met BMW de 9-serie smartphones aan voor de Indiase markt. De iQOO 9 en 9 Pro ondersteunen allebei 120W-opladen. Er is nog niets bekendgemaakt over een eventuele internationale release.

De iQOO 9 Pro wordt aangedreven door een Snapdragon 8 Gen 1 en heeft een 6,78"-amoled-scherm. Naast de mogelijkheid om de 4700mAh-accu met 120 watt op te laden, kan het toestel ook met een vermogen van 50W draadloos worden opgeladen. Volgens de Chinese fabrikant is de smartphone binnen 20 minuten volledig opgeladen. Binnen 8 minuten zou de accu halfvol zijn.

De reguliere iQOO 9 heeft een iets kleiner 6,56"-scherm en wordt aangedreven door een Snapdragon 888+. Ook dat toestel kan met 120 watt opgeladen worden, maar ondersteunt geen draadloos opladen. In dit geval is er een 4350mAh-accu aanwezig.

Zowel de reguliere iQOO 9 als de Pro-variant zijn in India te bestellen in configuraties met 8 en 12GB ram, met 128 of 256GB opslagruimte voor die eerste en alleen 256GB opslag voor die laatste. De toestellen kosten respectievelijk omgerekend 508 en 769 euro.

Beide toestellen hebben een door BMW Motorsport-geïnspireerd kleurenontwerp gekregen; op de achterkant van de witte variant is een streep met rood, zwart en blauw aangebracht. Overigens spreekt het automerk zelf over de kleuren blauw, paars en rood.

Er is ook nog een iQOO 9 SE aangekondigd, aangedreven door een Snapdragon 888 en met een oplaadvermogen van 66 watt. Het toestel heeft opvallend genoeg een groter 6,62"-scherm en een grotere 4500mAh-accu vergeleken met de reguliere variant. De SE-uitvoering heeft geen BMW-versiering gekregen.

De iQOO 9 en 9 Pro. Afbeeldingen via iQOO / BWM