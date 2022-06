HMD moet verkoop meeste Nokia-smartphones staken vanwege rechtszaken

HMD Global verkoopt vanwege meerdere patentrechtszaken nog maar twee Nokia-smartphones in Duitsland en Zwitserland. Andere markten lijken ook getroffen te zijn; alle smartphones uit 2021 of ouder zijn op de Europese Nokia-webshops als 'niet op voorraad' bestempeld.

Het Finse HMD Global is momenteel gedaagde in meerdere rechtszaken waarbij het Enhanced Voice Service-audiostandaard centraal staat. Het bedrijf zou geen patent op de betreffende technologie hebben, zo detailleert het Duitse ComputerBild. Het Amerikaanse VoiceAgeEVS LLC is de aanklager in de rechtszaken omdat het bedrijf naar eigen zeggen de patenten op EVS in handen heeft.

In de Duitse en Zwitserse webshop van HMD Globals Nokia zijn op het moment van schrijven alleen de reeds uitgebrachte Nokia G21 en de aankomende Nokia G11 zichtbaar. Ook andere markten lijken getroffen te zijn door de lopende rechtszaken tussen HMD Global en VoiceAgeEVS LLC. In de Nederlandstalige webshop biedt HMD bijvoorbeeld meer dan tien verschillende Nokia-smartphones aan, maar alleen de G21 is daadwerkelijk verkrijgbaar. De productpagina voor de G11 verwijst op het moment van schrijven naar een defecte pagina, waarschijnlijk omdat dit toestel pas in het voorjaar uitkomt. Alle andere smartphones zouden niet op voorraad zijn. Dezelfde situatie geldt voor onder meer de Franse, Spaanse en Italiaanse webshops van Nokia.

HMD heeft bevestigd dat toestellen met EVS-ondersteuning momenteel niet meer in Duitsland verkocht mogen worden. In een statement zegt het bedrijf 'teleurgesteld te zijn over het handhaven van de verzoeken die VoiceAge in december indiende'. Afgelopen december werd er een door dat bedrijf aangevraagd verkoopverbod toegekend, waardoor Nokia-smartphones met EVS-ondersteuning niet verkocht mochten worden. Volgens snapshots van Wayback Machine waren alle in de webshop zichtbare smartphones tot begin deze maand wel gewoon te koop. Over het effect van de rechtszaken op andere markten heeft het merk nog geen duidelijkheid gegeven.

Eerder klaagde VoiceAgeEVS LLC andere grote techbedrijven aan voor het gebruik van EVS-technologie zonder een licentie of toestemming voor het gebruik van diens patenten. Onder meer Apple, Lenovo en TCL werden voor de rechter gesleept en hebben ondertussen een schikking met het bedrijf getroffen.