Nieuwe Samsung 45W-adapter voor Galaxy S22 laadt nauwelijks sneller dan de oude

Samsung heeft een nieuwe 45W-adapter uitgebracht voor de Galaxy S22+ en Galaxy S22 Ultra. De nieuwe adapter moet sneller laden doordat hij minder heet wordt, maar dat is niet te zien in de testresultaten van Tweakers.

Samsung adverteert bij de Galaxy S22+ en S22 Ultra, waarvan Tweakers vrijdag een review publiceert, dat beide met 45W kunnen opladen in combinatie met een adapter en kabel die je erbij moet kopen. Wat Samsung niet duidelijk communiceert, is dat er twee versies zijn. De oudere EP-TA845 en de gloednieuwe EP-T4510. Wat specificaties betreft is er geen verschil tussen de twee; beide ondersteunen USB-PD 3.0 en Fast Charging 2.0, en kunnen een S22 Ultra laden met maximaal 15V en 3A.

Het is al langer bekend dat er verschillende adapters in omloop zijn en op GoT bediscussiëren tweakers dat uitgebreid. Samsung beloofde een adapter op te sturen voor de Galaxy S22 Ultra-review, maar omdat dat iets te lang duurde, kochten we er ook zelf een bij een grote retailer. Bij de retailer kregen we een oude TA845 te pakken, maar de nieuwe die Samsung opstuurde, is de TA4510. Daardoor konden we beide testen in ons testlab.

Pak er gerust een loep bij, want het verschil is minimaal. De nieuwe adapter is een minuut sneller klaar, maar knap als je dat merkt op de laadtijd van anderhalf uur. Als je na een halfuur kijkt, staat er bij het nieuwe laadblokje 66 procent op de teller en bij de oude 63 procent. Dat is dus niet het denderende verschil dat we vooraf hadden verwacht.

Om te kijken waar dat aan ligt, hebben we uitgelezen met hoeveel vermogen hij oplaadt. Daarin is te zien dat de oude lader, vermoedelijk vanwege warmteontwikkeling, een dipje had na ongeveer 25 minuten. Beide adapters vertonen wel hetzelfde patroon en schakelen het vermogen terug op ongeveer dezelfde momenten. Wie dacht met de nieuwe adapter veel beter af te zijn, komt dus volgens onze tests bedrogen uit.

Het piekvermogen waarmee de adapter laadt, ligt wel hoger: 39W in plaats van ongeveer 37W. Dat houdt hij niet lang vol en beide adapters houden het op ongeveer 31W. Dat is fors lager dan de geadverteerde 45W. Is dat normaal?

Vergelijking met andere telefoons

Om dat te bekijken, vergelijken we verschillende telefoons met elkaar. Voor een goede vergelijking hebben we de resultaten van de Xiaomi Mi 11T-telefoons en de Realme GT Neo 2 erbij gepakt. Ook hebben we de resultaten van de Apple iPhone 13 Pro Max ernaast gelegd. Net als de Samsung-telefoon is dat niet de snelst ladende telefoon én zit er geen adapter in de doos.

Vrijwel geen enkele adapter haalt het vermogen dat de fabrikant zegt dat hij maximaal aankan. De Xiaomi Mi 11T Pro kan met 120W opladen, maar haalt in de praktijk maximaal bijna 95W en blijft een tijdje laden op 90W. De 11T zou kunnen opladen met 67W, maar houdt het vol op 39W. Alleen Apple belooft weinig en maakt vervolgens meer waar dan beloofd.

Als je kijkt naar hoeveel van het beloofde maximale vermogen Samsung waarmaakt, zit de fabrikant aan de onderkant. De 11T doet het minder, maar diverse telefoons doen het beter. Je kunt dus niet stellen dat Samsung een uitzondering is. Veel Android-fabrikanten scheppen kennelijk graag op met te hoge cijfers. Wij slaan daar dan ook niet steil van achterover.

De iPhone doet er, uiteraard, het langst over om vol te raken en heeft een constante lijn. De S22 Ultra is wel de telefoon die er in dit rijtje daarna het langst over doet. Wat ook opvalt, is dat de Chinese telefoons de accu vrijwel helemaal volpompen voordat ze vaart minderen. Bij de S22 Ultra en iPhone gaat dat een stuk geleidelijker.

Dat is ook goed te zien als we kijken naar het vermogen waarmee de telefoons laden. Vooral de Realme laat goed zien dat het laden in stapjes gaat; hoe voller de accu wordt, met hoe minder vermogen de telefoons laden. Dat is logisch, omdat het schadelijk is om een volle accu op hoog vermogen te blijven laden. Het geleidelijk laten vollopen van de accu is daardoor het verstandigst, al hangt het van de exacte omstandigheden af of het echt schade doet aan de accu.

Om te zien hoe die stapjes gaan, hebben we een grafiek met hoeveel vermogen telefoons vragen bij welke percentages. Wat je goed ziet, is dat vrijwel alle telefoons bij 60 of 65 procent beginnen met afbouwen. De Xiaomi's zijn het agressiefst en blijven veel vermogen vragen tot ongeveer 88 procent. Samsung en Apple laten het vermogen het geleidelijkst aflopen.

Tot slot

De S22 Ultra kan dus bij lange niet laden met 45W met een van beide 45W-adapters. Uniek is dat niet; voor alle snelladers geldt dat de telefoons op geen enkel moment de maximale output van de adapters vragen. Alleen bij Apple doen ze dat, maar dat is dan ook met grote afstand de traagst ladende telefoon in dit rijtje.

Uiteindelijk is het verschil in de praktijk niet bijster groot. Het verschil tussen beide Samsung-adapters is heel klein. Snelladen is bovendien een gemak dat in het dagelijks leven goed van pas kan komen, maar hoe snel precies, maakt vermoedelijk voor de meesten minder uit. Vaak zal redelijk snel voor veel gebruikers al snel genoeg zijn.