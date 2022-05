OnePlus Nord 2 5G verschijnt volgende week en kost 399 euro

OnePlus heeft de Nord 2 5G gepresenteerd. Het toestel krijgt een MediaTek Dimensity 1200-AI-soc, een 6,43"-amoledscherm met 1080x2400 pixels en een verversingssnelheid van 90hz. Vanaf 28 juli is de Nord 2 te koop in Europa. Prijzen starten vanaf 399 euro.

Zoals eerder aangekondigd krijgt de OnePlus Nord 2 5G een aangepaste MediaTek Dimensity 1200-soc. Deze chip is een topmodel van MediaTek en ondersteunt 5G. Volgens OnePlus kan de soc door de aanpassingen allerhande AI-taken beter verwerken en dat moet leiden tot mooiere foto’s en een vloeiende gebruikerservaring. De cpu is naar verluidt 65 procent sneller dan de Qualcomm 765G die in de vorige generatie Nord-toestellen zat. De gpu zou 125 procent sneller zijn.

De Nord 2 5G komt met een amoledscherm van 6,43" dat 1080 x 2400 pixels telt en over een verversingssnelheid van 90Hz beschikt. De primaire camera maakt gebruik van een Sony IMX766-module en telt 50 megapixels. Deze beeldsensor wordt ook gebruikt in de OnePlus 9 Pro, maar dan voor de ultragroothoekcamera. De Nord 2 5G beschikt ook over een ultragroothoekcamera van 8 megapixels en een monochrome camera die 2 megapixels bevat.

OnePlus rust de Nord 2 5G uit met een 4500mAh-accu die 65W-snelladen ondersteunt. De 65W-snellader wordt meegeleverd. Het toestel kan niet draadloos opladen. Het toestel draait op OxygenOS 11.3 en OnePlus belooft om de Nord 2 twee jaar van Android-upgrades te voorzien en drie jaar van beveiligingsupdates.

De Nord 2 5G komt in Europa uit in twee geheugenversies en twee kleurenversies, blauw en grijs. De goedkoopste versie komt met 8GB werkgeheugen en 128GB UFS 3.1-opslag voor 399 euro. Het duurdere model kost 499 euro en beschikt over 12GB werkgeheugen en 256GB UFS 3.1-opslag. Het toestel wordt geleverd vanaf 28 juli.