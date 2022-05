OnePlus gaat in OxygenOS 12 optie toevoegen om throttling uit te schakelen

De Android 12-upgrade voor OnePlus-smartphones krijgt een toggle waarmee de throttling op bepaalde telefoons uitgeschakeld kan worden. Het lijkt er daarnaast op dat de OnePlus 9R- en Nord 2-smartphones ook een vorm van throttling gaan krijgen.

Gebruikers gaan volgens OnePlus de mogelijkheid krijgen om de 'geoptimaliseerde modus', zoals OnePlus de throttling noemt, in en uit te schakelen. Dat zegt het bedrijf tegen Android Police. Details over hoe deze optie er uit gaat zien en waar deze zich zal bevinden, worden nog niet gegeven. Het bedrijf wil met de optie gebruikers 'meer controle geven over de performance van hun telefoons'.

De optie zal verschijnen bij 'een van de eerste builds' van Oxygen OS 12. Wanneer deze versie van Android 12 zal verschijnen, is niet bekend. Na augustus is Google naar verwachting klaar met Android 12.

OnePlus zegt verder dat het bedrijf 'optimalisaties op verschillende manieren' heeft toegepast bij de OnePlus 9R en de Nord 2. In de volgende zin spreekt het over de mogelijkheid om 'deze' geoptimaliseerde modus in en uit te kunnen schakelen. Door die bewoording lijkt het erop alsof de 9R- en Nord 2-modellen ook een vorm van throttling zullen krijgen.

Begin juli bevestigde OnePlus de prestaties van sommige apps op de OnePlus 9- en 9 Pro-smartphones te beperken. De fabrikant zegt hiermee de accuduur en warmte van de telefoons te willen optimaliseren. Gebruikers zouden hier niks van merken, claimt het bedrijf. Het gaat om onder meer WhatsApp, Facebook, YouTube en Office die door de fabrikant gethrottled worden. Bij het throttlen worden niet alle processorkernen ingezet om zo de prestaties terug te kunnen schroeven.