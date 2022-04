De prijsontwikkeling van 5G-telefoons

De podcastpresentator pakt zijn telefoon erbij, een iPhone 12 Pro zo te zien. "Ik pak nu mijn toestel. Ik zie heel mooi 5G hierboven." Vervolgens opent hij een speedtest en test zijn snelheid. Hij komt op 200Mbit/s. Vervolgens zet hij 5G uit en probeert het over 4G. "Spannend dit", zeg ik, terwijl ik eigenlijk wel weet waar het op uitkomt. En inderdaad, op 4G komt de snelheid hoger uit: op 230Mbit/s. Het is het soort tests dat ik vorig jaar voor Tweakers ook veel heb gedaan, op heel veel verschillende plekken. Het antwoord op de vraag of hij iets merkt van 5G, is hetzelfde als het antwoord dat ik had gevonden. "Helemaal niks."

Je zou dus denken dat 5G in de smartphonemarkt geen big deal is als het geen wezenlijk verschil maakt in gebruikservaring voor consumenten. In een alternatief universum hadden providers 5G alleen aangezet voor zakelijke klanten en waren er geen of weinig smartphones die het ondersteunen, totdat 5G wel snel kan zijn. Maar zo werkt de wereld niet. Investeringen moet je terugverdienen en bedrijven als Qualcomm en MediaTek maken daarom socs met geïntegreerde 5G-modems, fabrikanten als Samsung, Xiaomi en OnePlus maken daar telefoons omheen en retailers en providers bieden die aan alsof je niet langer zonder 5G kan.

In de toekomst wordt 5G in Nederland heus sneller, als er meer frequenties beschikbaar komen voor het nieuwe netwerk. Intussen verschijnt het 5G-label op meer en meer telefoons. Hoe gaat het met de integratie van 5G ten opzichte van 4G een aantal jaar geleden? Dat hebben we, net als vorig jaar, uitgezocht.