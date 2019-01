Nederlands bedrijf dat huizen door servers wilde verwarmen is failliet

De Delftse start-up Nerdalize is failliet. Dit Nederlandse bedrijf kwam met het inventieve idee om tegen betaling een server in een woonhuis te plaatsen, waarbij de geproduceerde restwarmte kon worden ingezet om het huis te verwarmen.

In het centraal insolventieregister staat dat het faillissement van het bedrijf op 27 december is uitgesproken en dat er een curator is aangesteld. Het is nog onbekend welke oorzaken hebben bijgedragen aan het faillissement. De website van Nerdalize is nog wel gewoon toegankelijk. RTL Z heeft onder meer de curator en het bedrijf geprobeerd te bereiken voor commentaar, maar tot nu toe heeft dat niets opgeleverd. De nieuwswebsite meldt dat het bedrijf in 2017 een verlies van 882.000 euro noteerde en in 2019 zou Nerdalize een deel van miljoenenleningen hebben moeten aflossen. In het financiŽle jaarverslag erkende het bedrijf al dat de voortzetting van het bedrijf niet gegarandeerd was.

Het bedrijf werd opgericht met de vaststelling dat de 40 procent elektriciteit die in een gemiddeld datacenter nodig is om de servers te koelen, een flinke verspilling van energie vormt. De oprichters wilden al die warmte nuttig inzetten door de servers niet allemaal bij elkaar te zetten, maar ze uit te spreiden door ze bij mensen in hun woonhuis te plaatsen. Bedrijven konden deze serverruimte inhuren voor hun diensten en berekeningen. Door de warmte van de servers zouden huiseigenaren tot 300 euro per jaar kunnen besparen. Ook de bedrijven die de servers inhuren zouden baat bij dit businessmodel hebben, omdat er bij dit concept geen dure datacenters gebouwd hoefden te worden.

In 2015 werd bekend dat Nerdalize samen met Eneco begon met proeven om huishoudens te verwarmen met de servers. Het verwarmingssysteem gebruikt de restwarmte van een aantal Xeon-processors om de directe omgeving te verwarmen. De installatie zou circa 1kW aan vermogen leveren; volgens Eneco en Nerdalize voldoende om een huiskamer te verwarmen. Dat serverontwerp bevatte geen ventilators en de verder onbekende hardware werd passief gekoeld. Dit systeem kreeg de naam eRadiator. Het idee was dat Nerdalize de eindgebruiker de kosten van de verstookte elektriciteit vergoedde, waarbij het bedrijf de groene stroom bij Eneco afnam.

Nerdalize werd in 2013 opgericht door Florian Schneider, Boaz Leupe en Mathijs de Meijer en groeide uit naar een bedrijf met twintig werknemers. Het leek een tijd goed te gaan met het bedrijf. Zo was er ook internationaal de nodige aandacht voor Nerdalize, onder meer van de voormalige Google-topman Eric Schmidt, en het bedrijf haalde ook aardig wat geld binnen. Zo werd er bij een crowdfundactie in de lente van 2017 nog 762.000 euro opgehaald.