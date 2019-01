Netflix verwijdert kritische episode Patriot Act-show na klacht Saoedi-Arabië

Netflix heeft in Saoedi-ArabiŽ een specifieke aflevering van de comedyserie Patriot Act verwijderd. Dat heeft het bedrijf gedaan nadat het een verzoek van de Saoedische regering kreeg om de episode te verwijderen.

Netflix heeft tegenover The Financial Times bevestigd dat het vorige week de bewuste episode van het streamingplatform heeft verwijderd. Dit is gedaan nadat een commissie voor de communicatie- en informatietechnologie daartoe verzocht wegens schending van de anti-internetcriminaliteitswet in het koninkrijk.

De presentator van de komische show, Hasan Minhaj, heeft nog niet gereageerd op het handelen van Netflix of de Saoedische regering. De aflevering, die op 28 oktober op Netflix verscheen, is in andere landen zoals Nederland nog wel gewoon te zien en is vooralsnog ook nog op YouTube te bekijken voor SaoediŽrs.Minhaj werd onder meer bekend van zijn rol in de Amerikaanse satirische show The Daily Show.

In de verwijderde aflevering bekritiseert hij onder meer de rol van de Saoedische kroonprins in de moordaanslag op de kritische Saoedische journalist Jamal Khashoggi. Ook uitte hij kritiek op de rol van het land in de oorlog in Jemen, waar al jaren een burgeroorlog woedt en waarbij vernietiging en hongersnood wijdverspreid zijn. Verder is Minhaj in de aflevering kritisch op Silicon Valley omdat men daar zou 'zwemmen in Saoedisch geld'.

Netflix heeft gereageerd op het verwijderden van de aflevering in Saoedi-ArabiŽ. Het bedrijf zegt dat het wereldwijd stevig de artistieke vrijheid ondersteunt en de aflevering enkel verwijderde nadat het daartoe 'een juridisch geldig verzoek' had ontvangen.

Dit is volgens The Verge de eerste keer dat Netflix een van zijn eigen geproduceerde series van het platform verwijderd. Netflix koos er eerder voor om niet actief te worden in China; het bedrijf noemde als reden 'de uitdagend geworden situatie met betrekking tot de regelgeving'. Netflix is nu drie jaar actief in Saoedi-ArabiŽ.